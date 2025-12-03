{{ subpage.title }}

Tobia De Stefano
2025-12-03

L’ultima cattiva tentazione di Elkann. Dare il marchio Fiat alle auto cinesi

Ansa
Secondo indiscrezioni Stellantis valuta di usare l’alleato Leapmotor per produrre vetture elettriche a basso costo in Spagna da rivendere poi con lo storico brand italiano. La stessa operazione può riguardare Opel.

Perché Stellantis dovrebbe spendere tempo e risorse per sviluppare modelli full electric, quando ha a disposizione le vetture a batteria di Leapmotor che per costi e tecnologia sono le «migliori» in circolazione? La domanda circola da tempo negli ambienti più vicini alle cose della casa automobilistica italo-francese ed è diventata ancor più pertinente dopo il susseguirsi dei dati poco lusinghieri per le e-car in Italia.

stellantis

Dimmi La Verità | Elena Bonetti (Azione): «Manovra, riforma della giustizia e situazione politica»

Ecco #DimmiLaVerità del 3 dicembre 2025. Il presidente di Azione Elena Bonetti commenta la manovra, la riforma della Giustizia e la situazione politica generale.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Vannacci: «Sconvolto dai fondi assegnati a chi sviluppa l'ideologia gender»

True
Lo ha detto l'eurodeputato della Lega a margine dell'evento Conferenza Pro Vita-Vannacci contro 'epidemia' di transizioni sessuali nei minori in Europa riguardo all'ideologia di genere che si prefigge lo scopo di distruggere la società occidentale.

vannacci gender

Tivù Verità | Allontanamenti, la mamma che non può vedere il bimbo malato di tumore

Esistono casi peggiori di quello della famiglia del bosco. A Francesca hanno portato via i figli due volte. La prima nel 2022, con un incredibile spiegamento di forze che fu mostrato da Mario Giordano a Fuori dal coro. Poi nel 2024, addirittura separando i due bambini. Ora il più piccolo è gravemente malato, e lei non può abbracciarlo.

francesco borgonovo tivù verità

In Italia lo sport non è per tutti. Un impianto su cinque resta off-limits ai disabili

True
iStock

Nel giorno dedicato alla disabilità emergono dati che raccontano un Paese ancora indietro: oltre il 20% delle strutture sportive è inaccessibile e quasi la metà è ferma agli anni Settanta-Ottanta.

barriere architettoniche sport
Le Firme
