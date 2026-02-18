{{ subpage.title }}

Alessia Pedrielli
2026-02-18

Maranza e spray: panico in discoteca

Maranza e spray: panico in discoteca
iStock

Daspo e denuncia per due tunisini che hanno creato il caos al Bluenote di Ripalimosani (Campobasso). Soccorsi i giovani travolti dal fuggi fuggi causato da una bomboletta.

Lo spray urticante usato come un’arma, per creare il panico e mettere in atto furti e rapine. E se ti beccano? Te la cavi con un Daspo urbano, che nessuno fa rispettare, e sei libero come prima. Sembra questo uno dei nuovo trend utilizzati dai maranza, per nuocere al prossimo senza rischiare più di tanto con la giustizia.

maranza
Indagano altri poliziotti

Indagano altri poliziotti
La polizia scientifica sul luogo della sparatoria avvenuta lo scorso 26 gennaio a Milano Rogoredo (Ansa)
Svolta sulla morte del marocchino pusher a Milano. Oltre all’agente che ha sparato al clandestino durante un controllo antidroga, anche quattro colleghi sono inquisiti per favoreggiamento e omissione di soccorso. I violenti di Askatasuna invece sono sereni.

L’inchiesta sulla morte del pusher marocchino Abderrahim Mansouri al boschetto di Rogoredo si allarga. Al centro non c’è più soltanto lo sparo, ma ciò che è stato riferito nelle ore immediatamente successive all’intervento. La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati quattro poliziotti, contestando la ricostruzione dei fatti fornita a caldo. Le accuse ipotizzate sono favoreggiamento personale e omissione di soccorso. Tre degli agenti erano intervenuti poco prima per un altro controllo nella stessa area, il quarto si trovava alle spalle del collega che ha esploso il colpo. Per tutti sono stati notificati inviti a comparire in vista degli interrogatori dei prossimi giorni.

sparatoria rogoredo
Miracolo a sinistra: remigrare i criminali

Miracolo a sinistra: remigrare i criminali
Ansa
Secondo un sondaggio Swg, tre cittadini su quattro sono favorevoli all’espulsione degli immigrati condannati. Non solo, un progressista su quattro vuole il blocco navale. E, pure nella rossa Emilia-Romagna, De Pascale chiede più repressione.

La sinistra sulla sicurezza non è credibile. Nel senso che sebbene dopo aver parlato a lungo di percezione negli ultimi tempi abbia riscoperto la questione, non ha proposte concrete per garantire agli italiani la soluzione ai loro problemi. Chi lo ha detto? Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, o il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi? Oppure è una frase pronunciata dal leader della Lega, Matteo Salvini, o da quello di Forza Italia, Antonio Tajani? No, le parole sopra riportate non sono di nessun esponente di centrodestra, ma di Michele De Pascale, governatore della rossissima Emilia-Romagna.

remigrazione
Baco nei Cpr, rifiutando la visita gli stranieri vagano per il Paese

Baco nei Cpr, rifiutando la visita gli stranieri vagano per il Paese
Ansa
Oltre al caso dei medici pro immigrazione, emerge la falla della valutazione clinica.

È dall’analisi delle statistiche che sarebbe partita la segnalazione dello Sco, il Servizio centrale operativo della polizia di Stato, che ha prodotto l’iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Ravenna di otto medici (sei donne e due uomini) del reparto di Malattie infettive.

immigrazione
True

Cuore «bruciato», l’organo per il bimbo inviato all’ospedale in un box delle bibite

Cuore «bruciato», l’organo per il bimbo inviato all’ospedale in un box delle bibite
Ansa
Napoli, gli inquirenti: «Il frigo non rispettava le linee guida». Il piccolo resta grave. Oggi la decisione sui possibili trattamenti. Una possibile svolta è arrivata nella serata di ieri: la mamma del piccolo è stata convocata d’urgenza all’ospedale Monaldi per la disponibilità di un nuovo cuore ritenuto compatibile.
bimbo trapianto cuore
