Fabio Amendolara
2025-08-31

Ecco le mail snobbate dagli esperti del governo Draghi

Mario Draghi e Roberto Speranza nel 2021 (Imagoeconomica)
A maggio 2021 le accademiche chiesero a Magrini (Aifa) di reintrodurre restrizioni per età e si rivolsero (invano) al Cts.
inchiesta covid

Schedature Web con la scusa del sessismo

Schedature Web con la scusa del sessismo
Ansa
I casi (odiosi) di siti e gruppi con foto rubate di donne ignare diventano il pretesto per chiedere di imporre la registrazione ai social con sistemi come lo Spid. Ma così il controllo può farsi totale. Se ci sono reati, gli inquirenti possono già rintracciare gli autori.
gruppi facebook mia moglie

«Un asse tra Quirinale e Vaticano per portare Carpaccio in Slovenia»

«Un asse tra Quirinale e Vaticano per portare Carpaccio in Slovenia»
Sergio Mattarella (Ansa)
Per Roberto Menia, padre del Giorno del Ricordo, dietro al trasloco del capolavoro c’è una mossa congiunta. «Non capisco questo atteggiamento di dare tutto senza ottenere in cambio nulla per gli esuli e i loro eredi».
mattarella slovenia
