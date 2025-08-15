Loris Puccio Conti
2025-08-15

L’uomo può ripartire dalla «pillola rossa»

iStock
La teoria «redpill» spopola fra i giovani maschi. Dopo che la lotta al patriarcato ha fiaccato l’ormai ex sesso forte, la scelta del partner è quasi un’esclusiva femminile. Chi aderisce a questa filosofia, cerca di migliorare il proprio status e darsi più chance.
Stampa e cricca sanitaria continuano con la campagna di denigrazione

Giorgio Parisi (Ansa)
Il «Corriere» sostiene che Bellavite abbia un curriculum discutibile, ma il suo h-Index è superiore a quello di Burioni. Giorgio Parisi, Nobel anche per le censure, si unisce agli appelli contro i dottori nominati al Nitag.
Il matematico a cui i paladini delle competenze affidarono le «chiavi di casa» dell’Italia

Roberto Speranza e Giuseppe Conte (Ansa)
Durante la pandemia, la politica ha deciso sulle chiusure basandosi sulle previsioni di Stefano Merler. Che non è medico, ma uno studioso di una fondazione del Trentino.
Ricci, i primi dubbi tra i dem: «Se vinci perdi l’immunità». E la Corte dei conti lo inguaia

Matteo Ricci (Ansa)
  • Il primo cittadino di un Comune del Senese è stato condannato per le sue trasferte ingiustificate. Il legale dell’ex factotum alle toghe: «Chiedete all’Ue di usare i messaggi».
  • Secondo l’esperto i dati dello smartphone erano già stati acquisiti a settembre 2024.

Lo speciale contiene due articoli.

«Gli uomini del sindaco taglieggiavano gli ambulanti per i posti alle feste»

Matteo Ricci (Ansa)
I commercianti denunciano: «Ci chiedevano 400 euro più Iva in nero per l’utilizzo degli spazi al Palio dei bracieri e di pagare fatture a ditte indicate da rappresentanti del Comune. Cresta pure sui fusti della birra».
