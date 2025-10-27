Stefano Piazza
2025-10-27

Due arrestati per il furto al Louvre. Fuggivano verso Algeria e Mali

Polizia di fronte al Louvre (Ansa)
Resta difficile il recupero dei gioielli. Al contrario dei quadri, pietre e metalli possono essere separati o fusi. Al mercato nero valgono miliardi, ma ai rapinatori in genere va soltanto il 10% del valore dei beni trafugati.
«Effetto emulazione Louvre: anche i nostri musei rischiano colpi simili»

Nel riquadro Carlotta Predosin, esperta in sicurezza del patrimonio artistico (IStock)
L’esperta Carlotta Predosin: «È urgente proteggere il patrimonio culturale italiano. Il traffico illecito è considerato a basso rischio e alto profitto».
Da Roma a Milano, città in mano alle bande

Un italiano su tre almeno una volta ha rinunciato a uscire di casa per paura. I centri amministrati dai dem sono i più violenti. Le dinamiche sono simili: cittadini ignari vengono accerchiati e feriti con coltelli, anche solo per una catenina o uno smartphone.
Edicola Verità | la rassegna stampa del 27 ottobre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 27 ottobre con Carlo Cambi

Raid al liceo occupato. Il Pd: allarme fascisti. Polizia e testimoni: «No, erano maranza»

Danni al liceo scientifico Da Vinci di Genova, occupato dagli studenti (Ansa)
Devastata una scuola a Genova, spunta pure una svastica. Ma gli stessi studenti aggrediti dicono: «La politica non c’entra».
