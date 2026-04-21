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Carlo Tarallo
2026-04-21

Liti e rimpastino: il centrodestra si gioca tutto

Liti e rimpastino: il centrodestra si gioca tutto
Federico Freni (Imagoeconomica)
Forza Italia continua a non sbloccare la nomina del leghista Federico Freni in Consob. Al suo posto vuole la promozione interna di Federico Cornelli. La partita tocca pure i vari incarichi di sottogoverno. E per la coalizione restano i nodi grandi città (Milano, Roma e Napoli) e Sicilia.

Più che un giro di valzer è un giretto, ma il puzzle di poltrone da riempire per il centrodestra, tra Consob, incarichi di sottogoverno e candidature alle amministrative, rischia di aggiungere altra carne alla brace delle polemiche tra alleati. Siamo ormai in piena campagna elettorale per le politiche del 2027, e il risultato del referendum sembra non aver ancora convinto i leader della coalizione di governo a mettere da parte egoismi e tatticismi per impegnare ogni energia al rilancio dell’azione dell’esecutivo.

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centrodestra
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«Prezzi gonfiati per gli acquisti dei servizi segreti». Terremoto sull’ex 007

«Prezzi gonfiati per gli acquisti dei servizi segreti». Terremoto sull’ex 007
Ansa
Al centro dell’indagine Giuseppe Del Deo, ex numero due dell’Aisi. Coinvolti pure imprenditori amici. C’è un altro filone sui dossieraggi.

Due nuove inchieste toccano la cybersecurity e attraversano i rapporti tra società private e apparati dello Stato. I decreti di perquisizione emessi dalla Procura di Roma ed eseguiti dai carabinieri del Ros riguardano undici persone. Da una parte la cosiddetta Squadra Fiore, dall’altra «i neri» di Giuseppe Del Deo, ex numero due del Dis e dell’Aisi, ora presidente esecutivo «autosospeso» di Cerved (società che si occupa di informazioni economiche e creditizie sulle imprese e che non è coinvolta nel procedimento).

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servizi segreti
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Sedicenne egiziano ammazza col cacciavite

Sedicenne egiziano ammazza col cacciavite
(Ansa). Nel riquadro, Gabriele Vaccaro, il 25 ucciso dal minorenne egiziano
Gabriele Vaccaro, 25 anni, colpito mortalmente al collo da un minore di origini africane dopo un battibecco in un bar di Pavia. Il ragazzino, assieme ad altri complici, lo ha raggiunto in un posteggio e l’ha pugnalato con l’utensile appuntito. Inutili i soccorsi.

Arriva una svolta nell’uccisione di Gabriele Vaccaro, il venticinquenne ammazzato in un parcheggio a Pavia nella notte tra sabato e domenica. Per la morte del giovane, originario di Favara (Agrigento), ieri è stato fermato un sedicenne italiano di origini egiziane. Il provvedimento nei suoi confronti è stato emesso dopo un lungo interrogatorio in Questura. Dalle immagini delle telecamere posizionate nella zona, è emerso che a colpire Vaccaro sarebbe stato solo il sedicenne e non gli altri quattro ragazzini che erano con lui.

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omicidio pavia
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Israele profana la statua di Gesù e straccia la tregua con il Libano

Israele profana la statua di Gesù e straccia la tregua con il Libano
Un soldato dell'Idf in Libano prende a picconate un crocifisso (Ansa)
Soldato Idf (poi identificato) abbatte a martellate un crocifisso nel Sud del Paese. Il patriarca latino Pierbattista Pizzaballa: «Profonda indignazione». Benjamin Netanyahu: «Sotto choc». Poi però viola il cessate il fuoco e dice: «Con l’Iran non ho finito».

Ha suscitato sgomento e indignazione l’immagine di un soldato israeliano che prende a martellate la testa di una statua di Gesù crocifisso nel Sud del Libano. E, come se non bastasse, Israele ha rotto la tregua nel Paese dei cedri. La foto che mostra il gesto di gravità inaudita è circolata sui social domenica e nella notte le Idf hanno confermato l’autenticità.

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cristo profanato

Edicola Verità | la rassegna stampa del 21 aprile

Edicola Verità | la rassegna stampa del 21 aprile

Ecco #Edicola Verità, la rassegna stampa podcast del 21 aprile con Flaminia Camilletti

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