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Carlo Cambi
and
Petra Carsetti
2026-06-07

Pillole di galateo | Un gelato da bon ton

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A Certosa una gang di 17 persone. Un ricercato fuggito all’estero

A Certosa una gang di 17 persone. Un ricercato fuggito all’estero
Ansa
Identificati 8 membri della banda che ha ammazzato Ibarra Silvera. C’è pure un trapper.

Sono almeno 17 le persone coinvolte nell’omicidio, che gli inquirenti considerano premeditato, di Gianluca Ibarra Silvera, il ventiduenne aggredito e ucciso alla stazione Milano Certosa tra il 26 e il 27 maggio scorso da un gruppo di giovani di origine sudamericana.

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Sono le idee woke che hanno ucciso Nowak

Sono le idee woke che hanno ucciso Nowak
Getty Images
La newsletter di Feltrinelli accusa gli italiani di razzismo, accollando a noi persino la colpa dei reati commessi dagli stranieri. È questa criminalizzazione di un’intera società che porta degli agenti a snobbare la sofferenza di un giovane bianco accoltellato.

Come si arriva al punto in cui degli agenti di polizia ammanettano e trattano da criminale un ragazzo moribondo, che sputa sangue e dice di non riuscire a respirare, soltanto perché è bianco? È quanto accaduto a Henry Nowak, e purtroppo non è difficile comprendere perché si sia giunti a questo livello di abiezione.

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Cuciniamo insieme | Morbitorta alle ciliegie

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D’accordo non c’è di meglio che cogliere dalla pinta e mangiarsele perché è vero che una tira l’altra, eppure alle ciliegie si può rendere omaggio in cucina in mille modi: ci si fa il risotto, si usano per arricchire le carni, se trovate le marasche belle acide potete tranquillamente acconciarci un pesce (con calamari, seppie, scampi sono ottime) e poi c’è la destinazione più naturale: i dolci. Ve ne suggeriamo uno facilissimo da preparare (ci vuole un po’ di pazienza, però) e dal risultato garantito.

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Il Papa sconfessa ancora gli Usa: «Guerra giusta? Quella in Iran no»

Il Papa sconfessa ancora gli Usa: «Guerra giusta? Quella in Iran no»
Il re di Spagna Felipe VI, la regina Letizia, la principessa Leonor e la principessa Sofia accolgono Papa Leone XIV al Palazzo Reale di Madrid (Ansa)
Leone XIV, in viaggio apostolico in Spagna, rifà la predica a Vance: «Secoli fa non c’erano armi capaci di distruggere l’uomo». Fronte ucraino, appello ai leader per «spingere» i negoziati e far finire il conflitto.

L’inizio, ieri, della visita di papa Leone XIV in Spagna che durerà fino al 12 giugno, è stato segnato dall’ennesima, feroce condanna dei conflitti, in particolare di quello scatenato da Usa e Israele contro l’Iran, peraltro con obiettivi fumosi. Mentre atterrava all’aeroporto di Madrid, Robert Prevost è tornato sulle polemiche tra Vaticano e Stati Uniti respingendo l’interpretazione del vicepresidente Usa, JD Vance, circa il fatto che la guerra all’Iran sarebbe «giusta».

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