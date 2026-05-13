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Laura Della Pasqua
2026-05-13

L’Italia ha sforato il tetto del 3% per le frodi sul Superbonus di Conte

Illeciti e lavori edilizi mai iniziati: il Fisco congela altri 4 miliardi di crediti ai furbetti. Solo nel 2025, un terzo dei fondi pubblici non era dovuto. Un buco nero che ci ha impedito di uscire dalla procedura d’infrazione Ue.

I furbetti del Superbonus hanno impedito l’uscita dell’Italia dalla procedura d’infrazione e costretto il governo a chiedere lo scostamento di bilancio, oltre a restringere i margini di manovra della prossima legge di bilancio. La Verità lo ha messo in evidenza da tempo ma ieri è anche emerso l’ammontare degli illeciti e delle truffe.

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debito pubblico
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«Lombardia polo globale per gli investimenti»

«Lombardia polo globale per gli investimenti»
Guido Guidesi (Ansa)
L’assessore Guido Guidesi a Roma presenta alla stampa estera la nuova strategia della Regione: «Non puntiamo a essere soltanto i più attrattivi in Italia, ma a diventare piattaforma competitiva per i capitali internazionali». Tre imprese straniere spiegano la loro scelta.
Lombardia alza l’asticella. Non si accontenta più del primato nazionale nell’attrazione di investimenti esteri: punta a diventare «hub europeo». La nuova strategia è stata presentata ieri a Palazzo Grazioli a Roma, nella sede dell’Associazione della Stampa Estera: da attrattore nazionale a piattaforma competitiva per i capitali internazionali.
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investimenti
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Cocaina, così i cartelli cambiano rotte e aggirano la stretta degli Stati

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Dal Sud America all’Europa, fino all’Asia e all’Oceania, il narcotraffico cambia rotte, usa nuove tecnologie e aggira i controlli. Il report di InSight Crime mostra un sistema criminale sempre più flessibile, globale e difficile da fermare.

Mentre gli Stati Uniti rilanciano una strategia sempre più aggressiva nella cosiddetta «guerra alla droga», il narcotraffico globale dimostra di essersi già spostato su un altro livello. Il report di InSight Crime sui sequestri di cocaina nel 2025 restituisce l’immagine di un sistema tutt’altro che in crisi: un mercato dinamico, flessibile e capace di adattarsi rapidamente alle pressioni degli Stati, modificando rotte, tecnologie e destinazioni.

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narcotraffico

Dimmi La Verità | Simona Loizzo (Lega): «Terapie digitali prescrivibili anche in Italia»

Dimmi La Verità | Simona Loizzo (Lega): «Terapie digitali prescrivibili anche in Italia»

Ecco #DimmiLaVerità del 13 maggio 2026. La deputata della Lega Simona Loizzo ci spiega come le terapie digitali saranno prescrivibili anche in Italia.

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Macron vola in Africa per provare a recuperare l’influenza perduta

Macron vola in Africa per provare a recuperare l’influenza perduta
Emmanuel Macron (Ansa)
Nel vertice in Kenya il presidente evoca partnership paritarie, copiando il Piano Mattei.

Il primo vertice fra Francia ed Africa in una nazione angolofona fa parte della strategia di Emmanuel Macron per recuperare influenza dopo il crollo della cosiddetta Francafrique, il dominio neocoloniale di Parigi nelle sue ex colonie.

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