{{ subpage.title }}

True
Silvana De Mari
2026-03-26

Liberiamo la scuola dalla propaganda

Liberiamo la scuola dalla propaganda
Ansa
I cittadini hanno bocciato una riforma essenziale a causa di campagne mediatiche imparziali. Ma l’indottrinamento inizia nelle classi, luoghi di manipolazione della realtà.

La battaglia comincia ora.
Il popolo italiano non è composto da stupidi, né da masochisti, né tantomeno da aspiranti suicidi collettivi. È un popolo che, nella sua maggioranza, decide sulla base delle informazioni che riceve, inevitabilmente su base emotiva. Quando queste informazioni sono distorte, parziali o sistematicamente orientate, il risultato non è una scelta consapevole, ma l’effetto di un processo più ampio: quello che, senza giri di parole, si chiama propaganda. La recente sconfitta referendaria ne è un esempio evidente.

Continua a leggereRiduci
scuola propaganda

Ets, Borchia: «Un impianto così severo non esiste da nessun'altra parte. Chiesta la sospensione»

True
Ets, Borchia: «Un impianto così severo non esiste da nessun'altra parte. Chiesta la sospensione»play icon

Lo ha dichiarato l'eurodeputato della Lega durante un punto stampa al Parlamento europeo a Bruxelles.

ets europa

Range Rover celebra Londra con una nuova collezione di edizioni esclusive

True
Range Rover celebra Londra con una nuova collezione di edizioni esclusive
La Range Rover Velar Belgravia Edition

Range Rover rafforza il legame con le proprie radici britanniche presentando una nuova serie di modelli esclusivi ispirati ad alcuni dei quartieri più iconici di Londra. La collezione si apre con la nuova Range Rover Velar Belgravia Edition, già ordinabile, e proseguirà nei prossimi mesi con ulteriori versioni dedicate a Hoxton, Battersea e Westminster.

Continua a leggereRiduci
auto e motori

Capo Matapàn: la battaglia cruciale, un messaggio in bottiglia e navi fantasma

True
battaglia capo matapan
Un incrociatore italiano della classe «Zara» durante la battaglia di Capo Matapàn (Marina Militare)

Tra il 26 e il 28 marzo 1941 la Regia marina si giocò il dominio sul Mediterraneo in uno dei più cruciali scontri con la Royal Navy nelle acque tra Creta e il Peloponneso, noto come la «Battaglia di Capo Matapàn».

L'articolo contiene una gallery fotografica.

Continua a leggereRiduci
capo matapan battaglia
True

Il coming out di Bersani e Colombo: a governare l’Italia sono le toghe

Il coming out di Bersani e Colombo: a governare l’Italia sono le toghe
Pierluigi Bersani e Gherardo Colombo (Ansa=
L’ex pm senza freni: «Se verificare il rispetto delle norme è un’invasione, la magistratura continuerà a invadere». Ancora più esplicito Bersani: «Tante volte il potere giudiziario ha sostituito esecutivo e Aula».

Referendum, the day after.
L’ex magistrato Gherardo Colombo al Tg3: «Sono molto contento che i cittadini si siano accorti di quanto è importante tutelare l’indipendenza della magistratura, che consente di evitare che il potere invada i diritti dei fragili».

Primo sussulto.

Continua a leggereRiduci
gherardo colombo magistrati referendum
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy