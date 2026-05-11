Carlo Tarallo
2026-05-11

Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti: «Terremoto nel centrodestra con il caso Giuli»

Ecco #DimmiLaVerità dell'11 maggio 2026. Con la nostra Flaminia Camilletti analizziamo il caso Giuli e le difficoltà del centrodestra.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Una cittadina italiana è intrappolata in Egitto»

Dimmi La Verità | Federica Onori (Azione): «Una cittadina italiana è intrappolata in Egitto»

Ecco #DimmiLaVerità dell'8 maggio 2026. La deputata di Azione Federica Onori racconta la tragica storia di una cittadina italiana intrappolata in Egitto.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Tiziana Nisini (Lega): «La carenza di senologi è un'emergenza nazionale»

Dimmi La Verità | Tiziana Nisini (Lega): «La carenza di senologi è un'emergenza nazionale»

Ecco #DimmiLaVerità del 7 maggio 2026. La deputata della Lega Tiziana Nisini ci parla della carenza di senologi in Italia, una emergenza nazionale

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | L'avvocato Capozzo: «Tutti gli sviluppi del caso Garlasco»

Dimmi La Verità | L'avvocato Capozzo: «Tutti gli sviluppi del caso Garlasco»

Ecco #DimmiLaVerità del 6 maggio 2026. L'avvocato Capozzo, vicepresidente Accademia Italiana Scienze Forensi, sugli sviluppi del caso Garlasco.

carlo tarallo dimmi la verità podcast

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «Nuove tensioni tra Usa e Iran»

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «Nuove tensioni tra Usa e Iran»

Ecco #DimmiLaVerità del 5 maggio 2026. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti commenta la nuova alta tensione tra Usa e Iran e i riflessi sul costo del carburante.

carlo tarallo dimmi la verità podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy