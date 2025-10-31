Francesco Borgonovo
2025-10-31

Più l’Europa si avvia al fallimento, più la vogliono rendere divertente

Più l’Europa si avvia al fallimento, più la vogliono rendere divertente
Christine Lagarde (Ansa)
L’euro digitale? «Resiliente e inclusivo». Intanto rilanciano l’Erasmus a tinte sociali e resuscitano l’Interrail con tanto di lotteria per i biglietti. Ma è solo propaganda per far attecchire i valori dell’Ue.
Subscribe
bce

Fotovoltaico: maxitruffa da 80 milioni scoperta dalla GdF e dalla Polizia

True
Fotovoltaico: maxitruffa da 80 milioni scoperta dalla GdF e dalla Poliziaplay icon

Ad un portale dedicato alla fornitura di energia green era collegato uno schema Ponzi, che prometteva forniture da impianti fantasma collocati all'estero. Circa 6.000 i clienti truffati. 95 i conti correnti sequestrati oltre a criptovalute e beni di lusso.

Continua a leggereRiduci
truffa fotovoltaico

«The Traitors Italia», il gioco del sospetto sbarca su Prime Video con Alessia Marcuzzi

True
«The Traitors Italia», il gioco del sospetto sbarca su Prime Video con Alessia Marcuzzi
«The Traitors Italia» (Amazon Prime Video)

Dopo il successo internazionale, arriva anche in Italia The Traitors. Nel cast quattordici vip e Alessia Marcuzzi alla conduzione, per un reality che rinuncia al gossip e punta tutto su logica, tensione e inganni all’interno di un castello misterioso.

Subscribe
the traitors italia

Sefcovic a Roma, Italia decisiva sul Mercosur

Sefcovic a Roma, Italia decisiva sul Mercosur
Maros Sefcovic (Ansa)
L’eurocommissario al Commercio vede Emanuele Orsini e Giorgia Meloni. Oggi incontro con agricoltori e Francesco Lollobrigida. Sul tavolo l’inserimento della reciprocità e dei controlli sui prodotti importati dal Sudamerica. Altrimenti in Consiglio europeo il trattato rischia di non aver voti.
Subscribe
mercosur

Dimmi La Verità | Guido Castelli: «I dettagli della ricostruzione post terremoto in Italia Centrale»

Dimmi La Verità | Guido Castelli: «I dettagli della ricostruzione post terremoto in Italia Centrale»

Ecco #DimmiLaVerità del 31 ottobre 2025. Ospite il senatore di FdI Guido Castelli. L'argomento del giorno è: " I dettagli della ricostruzione post terremoto in Italia Centrale"

carlo tarallo dimmi la verità podcast
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy