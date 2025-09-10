Sergio Giraldo
2025-09-10

Le rinnovabili «oscurano» la Spagna

Pedro Sánchez (Ansa)
Le aziende iberiche dell’energia: la rete elettrica è satura. La colpa è degli investimenti «verdi» che hanno provocato un netto taglio della spesa in sicurezza e infrastrutture.
rinnovabili spagna

Roberto Vavassori: «Ultima chiamata all’Ue sull’auto. Siamo pronti a scendere in piazza»

Roberto Vavassori (Imagoeconomica)
Il presidente dell’Anfia (fornitori): «Dal vertice di venerdì ci aspettiamo risposte sui tempi del Green deal da allungare e difesa del made in Europe. Byd è un pericolo? Abbiamo incontrato 170 volte i funzionari asiatici».
intervista roberto vavassori

La top ten delle città con più abitanti

La top ten delle città con più abitanti
content.jwplatform.com
pillole di numeri

Alla fine è successo: lo spread francese è peggiore del nostro

François Bayrou (Ansa)
Il rendimento dei Btp è stato per la prima volta inferiore a quello dei titoli di Stato d’Oltralpe: i mercati non si fidano di Emmanuel Macron.
spread francia

L’Eliseo persevera: Lecornu premier. Scelto un fedelissimo del presidente

Sébastien Lecornu (Getty)
Ieri le dimissioni di François Bayrou sfiduciato dall’Aula, il successore arriva a stretto giro: si tratta del ministro uscente delle Forze armate ed esponente del partito macronista, ala gollista. Nessun cambio di passo in vista, dunque.
francia
Nuove storie
