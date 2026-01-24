{{ subpage.title }}

True
Fabrizio Boschi
2026-01-24

La Lagarde se la fa sotto: «Serve un piano B»

La Lagarde se la fa sotto: «Serve un piano B»
Christine Lagarde (Ansa)
Il presidente della Bce, intervenuto a Davos, nega la rottura dell’alleanza geopolitica Ue-Usa ma invita a schemi alternativi: «Dobbiamo identificare meglio le dipendenze e i margini di autonomia. Boom dell’economia americana? Sono dati nominali».

A Davos, nell’ultimo giorno del World economic forum, si sono risentiti i contraccolpi dell’inaspettato, nuovo colpo di coda di Donald Trump: lo scontro diplomatico tra il presidente degli Stati Uniti e il primo ministro del Canada, Mark Carney. The Donald aveva lanciato l’idea di un nuovo organismo multilaterale denominato Board of Peace, una piattaforma internazionale per affrontare conflitti globali e, in particolare, sorvegliare l’accordo e la ricostruzione nella Striscia di Gaza. Il Canada aveva ricevuto l’invito a farne parte. Tuttavia, dopo l’intervento di Carney a Davos, nel quale il primo ministro canadese ha criticato il deterioramento dell’ordine internazionale a causa dell’uso di strumenti economici come dazi per esercitare pressione politica, Trump ha revocato quell’invito in un post pubblicato su Truth.

Continua a leggereRiduci
lagarde bce

Non Sparate sul Pianista | Il Club dei 27: «Nel cuore di Parma, nel nome di Giuseppe Verdi»

Non Sparate sul Pianista | Il Club dei 27: «Nel cuore di Parma, nel nome di Giuseppe Verdi»play icon

La storica «società» di appassionati di Verdi che conserva la memoria del «Cigno di Busseto» nel racconto del suo presidente. I riti, i ritrovi, la promozione dell'opera nelle scuole e le visite nel «covo» verdiano dei più grandi musicisti del mondo.

carlo melato non sparate sul pianista
True

Al centro dei negoziati c’è il Donbass

Al centro dei negoziati c’è il Donbass
Il vertice ad Abu Dhabi (Ansa)
Iniziato ad Abu Dhabi il trilaterale con Russia e Stati Uniti. Il Cremlino a Zelensky: «Se ritiri le truppe può finire il conflitto». Trump: «Pure Putin farà delle concessioni».

L’incontro svoltosi a Mosca tra il presidente russo Vladimir Putin, l’inviato speciale della Casa Bianca Steven Witkoff e Jared Kushner si è concluso nella notte di giovedì, dopo oltre tre ore e mezza di colloqui. A darne notizia è stato l’ufficio stampa del Cremlino.

Continua a leggereRiduci
russia ucraina
True

Merz chiede aiuto alla Meloni per rifare la Ue

Merz chiede aiuto alla Meloni per rifare la Ue
Friedrich Merz e Giorgia Meloni a Roma (Ansa)
Il premier riceve il Cancelliere, che vuole «riformare» l’Unione. Giorgia: «L’Europa sia protagonista del suo destino e basta infantilismi in politica estera. Spero che potremo dare il Nobel per la pace a Trump, però servono riforme al Board per Gaza».

L’occasione è il vertice intergovernativo tra Italia e Germania. Ieri Giorgia Meloni ha ricevuto il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Villa Pamphili, un incontro cruciale, soprattutto in questo momento storico. Un nuovo asse tra Roma e Berlino per dare una svegliata all’Europa. La Francia invece sembra sempre più isolata.

Continua a leggereRiduci
meloni merz
True

Se la Cgil va in piazza per i dittatori la Cisl sfila per la libertà in Iran

Se la Cgil va in piazza per i dittatori la Cisl sfila per la libertà in Iran
La manifestazione della Cisl per la libertà in Iran (Ansa)
Il sindacato a Roma: «Sosteniamo chi rischia la vita nella lotta per la democrazia».

Una fiaccolata per «sostenere la lotta di chi anche a costo della vita chiede una svolta democratica per superare la sanguinosa teocrazia degli ayatollah». È con questa sensibilità che la Cisl è scesa in campo ieri organizzando un sit in davanti all’ambasciata della Repubblica islamica a Roma, dando un segnale di vicinanza alle famiglie iraniane e lanciando un monito contro l’indifferenza dei governi occidentali di fronte alla violazione sistematica dei diritti civili.

Continua a leggereRiduci
cisl iran
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy