Flaminia Camilletti
2025-08-21

La Schlein lo difende, M5s scopre «la scienza»

La Schlein lo difende, M5s scopre «la scienza»
Elly Schlein (Ansa)
Matteo Salvini: «Dubitare sull’obbligo vaccinale è buon senso». I 5 stelle rinnegano le lotte contro la legge Lorenzin.
Subscribe
schlein 5 stelle

La rabbia dei lettori

La rabbia dei lettori
Imagoeconomica

Pubblichiamo la terza parte delle email ricevute in redazione legate alla vicenda del Nitag.

Subscribe
nitag

E Anelli gioca a fare il pluralista: «Ok al confronto. Ma al Nitag no...»

E Anelli gioca a fare il pluralista: «Ok al confronto. Ma al Nitag no...»
Filippo Anelli (Imagoeconomica)
Il presidente dei medici finge di essere aperto al dibattito sui sieri. Poi si contraddice.
Subscribe
filippo anelli

Appuntamento in Piazza con il consigliere nazionale a Berna, Lorenzo Quadri

True
Appuntamento in Piazza con il consigliere nazionale a Berna, Lorenzo Quadriplay icon
content.jwplatform.com

La Svizzera al bivio. Con Trump o con l'UE? L’introduzione di un’imposta del 39%, annunciata la scorsa settimana dopo mesi di negoziati, ha colto di sorpresa la Svizzera, che considera gli Stati Uniti il principale sbocco per le proprie esportazioni, tra cui orologi, cioccolato, farmaci e macchinari di precisione. Giovedì, la prima pagina del quotidiano Blick si presentava interamente nera, con in evidenza il numero «39%» in caratteri bianchi e la frase: «Una giornata nera per il nostro Paese». Ne parliamo con Lorenzo Quadri Consigliere Nazionale a Berna.

appuntamento in piazza

Il ministro asintomatico con la variante Badoglio

Il ministro asintomatico con la variante Badoglio
Orazio Schillaci (Getty images)
Gli ex colleghi di Tor Vergata lo definivano un «camice grigio». E la revoca della commissione da lui nominata appena due settimane fa conferma i dubbi sulla sua capacità di governare la Sanità in autonomia. Schillaci fa filtrare che non si dimetterà, ma gli italiani vogliono sapere se è pavido o è condizionato.
Subscribe
orazio schillaci
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy