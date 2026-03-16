True Maria Vittoria Galassi Italia sotto attacco in Kuwait. Colpito un nostro velivolo Tajani: «Non ci intimoriamo» Predator MQ-9A, il drone italiano colpito in Kuwait (Ansa)

Nessun ferito tra i militari. Il capo di Stato maggiore: «Quel mezzo era indispensabile» Crosetto: «Non ci sono riflessi sulla sicurezza». Ancora stallo sullo stretto di Hormuz.A distanza di quattro giorni dall’attacco a Erbil, i pasdaran hanno preso di mira una base militare in cui è di stanza un contingente italiano. Questa volta si tratta di Ali Al Salem, in Kuwait. A renderlo noto è stato il capo di Stato maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano: «Questa mattina (ieri mattina, ndr) la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita capacità e personale americano e italiano, è stata oggetto di un attacco con drone che ha colpito uno shelter, all’interno del quale era ricoverato un velivolo a pilotaggio remoto della Task Force Air italiana, andato distrutto». Non si registrano feriti visto che «al momento dell’attacco tutto il personale era in sicurezza e non è stato coinvolto». Tuttavia, il raid iraniano non è stato di poco conto. Nel post su X dello stato maggiore della Difesa, viene spiegato che «il velivolo» andato distrutto «costituiva un assetto indispensabile per lo svolgimento delle attività operative ed era rimasto schierato nella base al fine di garantire la continuità delle operazioni». A ridimensionare però le conseguenze è stato in serata il ministro della Difesa, Guido Crosetto: «La perdita del velivolo non ha alcun riflesso sulla sicurezza dei nostri militari schierati nell’area».Tra l’altro, non è la prima volta che la rappresaglia iraniana si scaglia sulla base di Ali Al Salem. All’indomani dell’inizio dell’operazione Furia epica, la zona era finita sotto tiro dei missili iraniani, con le infrastrutture logistiche e operative che avevano riportato lievi danni. E tra il 5 e il 6 marzo era successo di nuovo: il regime aveva colpito il rifornimento di carburante, scatenando un incendio, mentre due caccia F2000 italiani erano stati colpiti da schegge. A garantire che non c’è «nessun rischio e nessun problema per i nostri militari» è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al Tg4. «Non ci facciamo intimorire, manterremo fede agli impegni internazionali», ha sentenziato, ribadendo che «gli italiani non sono un obiettivo degli iraniani».Prima dell’annuncio, il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche aveva già rivendicato il colpo, sostenendo che in Kuwait sia la base di Ali Al Salem che quella di Arifjan sono «state distrutte da potenti missili e droni iraniani». La base militare di Ali Al Salem non è stata infatti l’unico target di Teheran in Kuwait. L’esercito kuwaitiano ha riferito che tre velivoli senza pilota hanno preso di mira l’aeroporto internazionale. Nel giro di 24 ore sono stati rilevati 14 droni, di cui otto sono stati abbattuti. E con la caduta dei detriti sono stati feriti tre soldati kuwaitiani. Proseguono a ritmo serrato gli attacchi iraniani anche negli altri Paesi del Golfo. Negli Emirati Arabi Uniti, il ministero della Difesa ha comunicato che sono stati intercettati quattro missili balistici e sei droni provenienti dall’Iran. In Bahrein sono scattate di nuovo le sirene sin dalla mattina e in Arabia Saudita sono stati intercettati almeno 12 droni diretti a Riad e nelle regioni orientali. Sui cieli sauditi però Teheran non vuole responsabilità. Il Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha dichiarato che questo attacco «non ha alcun collegamento» con l’Iran. Ma non è tutto. Per il regime, gli autori dei raid sulle infrastrutture civili dei Paesi Arabi sarebbero gli Stati Uniti e Israele con i droni americani Lucas, simili ai Shahed. Con la situazione incandescente nel Golfo, parallelamente continuano i tentativi dell’amministrazione americana per ripristinare la sicurezza dello Stretto di Hormuz. Con Teheran che tiene in pugno il mercato energetico globale, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha lanciato il proprio appello, ovvero che «la Cina, la Francia, il Giappone, la Corea del Sud, il Regno Unito e altri Paesi inviino le proprie navi nell’area». Le reazioni sono state diverse. La Cina si è proposta come mediatore. Pechino infatti «continuerà a intensificare le comunicazioni con le parti interessate e a svolgere un ruolo costruttivo ai fini della de-escalation». Prudenza è stata espressa dal Giappone e dalla Corea del Sud. Il Regno Unito sta già invece «operando intensamente con i Paesi alleati» per capire come «rendere possibile la navigazione». Meno chiara è la posizione francese. Di certo, il capo dell’Eliseo, Emmanuel Macron, si è sentito ieri con il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian. Sullo Stretto, in prima battuta, il ministero degli Esteri ha negato l’invio di navi, poco dopo un diplomatico francese ha rivelato al Financial Times che Parigi «sta lavorando con diversi partner per garantire il passaggio delle petroliere». E ha aggiunto che il ministro degli Esteri, Jean-Noël Barrot, ne parlerà oggi con l’Ue. È infatti prevista a Bruxelles la riunione del Consiglio degli affari esteri, in cui si discuterà anche di Hormuz. A tal proposito, Tajani ha fatto sapere che oggi ribadirà a Bruxelles «la necessità di una posizione comune». Ha poi svelato che «nessun Paese europeo ha dato disponibilità militare per forzare Hormuz». Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che diversi Paesi hanno contattato l'Iran per ottenere un passaggio sicuro per le proprie navi. Peraltro, se da una parte l’Ue temporeggia sullo Stretto, dall’altra sta considerando il rafforzamento della missione navale europea Aspides nel Mar Rosso. Il dossier verrà discusso oggi, ma Tajani ha già confermato che l’Italia è pronta «a sostenere il rafforzamento della missione». A essere scettico a riguardo è l’omologo tedesco, Johann Wadephul: visto l’iniziativa «non si è dimostrata efficace» nel Mar Rosso, non crede che «un’estensione di Aspides» possa avere delle conseguenze positive. Oltre al Golfo, l’Iran insieme all’alleato Hezbollah ha continuato a bersagliare Israele. I missili iraniani hanno fatto scattare le sirene a Eilat, a Gerusalemme e soprattutto nel centro di Israele, dove le munizioni a grappolo hanno ferito lievemente due persone. Dall’altra parte, con Gerusalemme che prevede almeno tre settimane di guerra, l’aeronautica militare israeliana ha comunicato di aver lanciato attacchi «estesi» nell’Iran occidentale, ad Hamedan. Stando a quanto riferito da Al Jazeera, i raid israeliani e americani avrebbero danneggiato il centro di ricerca spaziale di Teheran. Intanto, pare che agli Stati Uniti l’operazione in Iran sia costata 12 miliardi di dollari.Sul fronte libanese, il Times of Israel ha riferito che ieri sarebbe stato eliminato un funzionario di Hamas a Sidone. Unifil è stata ancora presa di mira ma non risulta coinvolto nessun militare italiano. Israele e Libano, tuttavia, dovrebbero tenere colloqui nei prossimi giorni con l'obiettivo di raggiungere un cessate il fuoco duraturo che porti al disarmo di Hezbollah.