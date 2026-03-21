True Stefano Piazza Israele allarga gli attacchi alla Siria. Teheran: «Mete turistiche insicure» Un elicottero «Apache» dell'Idf (Ansa)

Su richiesta Usa, Netanyahu promette lo stop ai raid sulle raffinerie. Uccisi dall’Idf il portavoce dei pasdaran e un funzionario degli 007. Colpita Gerusalemme. Il regime: «A rischio tutti i luoghi ricreativi dei nostri nemici».L’escalation militare nel Golfo Persico entra in una fase ancora più critica mentre gli Stati Uniti intensificano la presenza operativa nello Stretto di Hormuz, crocevia strategico per i flussi energetici globali. L’obiettivo dichiarato resta il ripristino della libertà di navigazione in un’area che, dall’inizio di marzo, è stata progressivamente compromessa da mine navali, droni e minacce missilistiche attribuite a Teheran. Secondo fonti militari americane, velivoli d’attacco a bassa quota ed elicotteri Apache sono stati impiegati per colpire assetti navali iraniani e neutralizzare sistemi senza pilota utilizzati dalla Repubblica islamica. Come riportato dal Wall Street Journal, saranno necessarie diverse settimane per disarticolare la rete militare costruita da Teheran lungo le proprie coste. Solo in una fase successiva Washington potrebbe valutare il dispiegamento di unità navali nello stretto e l’eventuale scorta ai convogli commerciali. Nel frattempo prosegue il rafforzamento del dispositivo militare statunitense: il Pentagono ha autorizzato l’invio altre tre unità da guerra e di un contingente compreso tra 2.200 e 2.500 marines destinati al comando centrale responsabile delle operazioni in Medio Oriente.Sul fronte iraniano, le Guardie Rivoluzionarie hanno confermato la morte del portavoce Ali Mohammad Naini, precisando che «è stato martirizzato nel vile e criminale attacco terroristico condotto dalla parte americano-sionista all’alba». Contestualmente, l’esercito israeliano (Idf) ha reso noto che nella stessa operazione è stato eliminato anche Esmail Ahmadi, figura di rilievo dell’intelligence della Forza Basij. In una nota ufficiale, le Idf hanno sottolineato che «Ahmadi ha svolto un ruolo centrale nell’organizzazione e nell’esecuzione di attacchi terroristici e nella repressione delle proteste interne, attraverso arresti di massa e uso sistematico della violenza contro civili». Gli scontri hanno provocato nuove vittime anche sul territorio iraniano. A Tabriz, tredici membri dei Basij sono stati uccisi e diciotto feriti in un attacco contro un posto di blocco, con un bilancio destinato a salire. Nel clima di crescente tensione, il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato: «I leader dell’Iran sono andati, i prossimi leader sono andati e nessuno vuole più esserlo». E ha aggiunto: «Vogliamo parlare con Teheran, ma non c’è nessuno con cui parlare. E sapete una cosa? Ci piace così».Sul piano internazionale, la Nato ha annunciato il completamento del trasferimento del proprio personale dall’Iraq all’Europa, chiarendo che «la missione in Iraq proseguirà dal Comando delle Forze Congiunte di Napoli». L’Alleanza ha ribadito che il proprio ruolo rimane limitato al supporto e alla consulenza delle forze locali, senza coinvolgimento diretto nei combattimenti. Tuttavia, l’instabilità crescente rischia di aprire nuovi spazi operativi per altre minacce, a partire dallo Stato islamico. Da Teheran arrivano intanto segnali di ulteriore irrigidimento. Il portavoce dell’esercito iraniano Sardar Shekarchi ha affermato che «l’assassinio dei funzionari dello Stato e dei comandanti delle forze armate è frutto della disperazione e dell’impotenza del nemico», aggiungendo minacce dirette: «Stiamo monitorando i vostri funzionari, i vostri piloti e i vostri soldati. Non passerà molto tempo prima che vengano trascinati fuori dai loro nascondigli e puniti». L’avvertimento più esplicito riguarda la sicurezza globale: «D’ora in poi, i centri turistici e ricreativi di tutto il mondo non saranno più sicuri per i nemici». Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha rilanciato i suoi toni incendiari invocando la distruzione di Israele: «Possa Egli, il dominatore (Al-Kahrar), schiacciare e distruggere Israele». Le dichiarazioni sono state pronunciate al termine della preghiera del venerdì a Rize, città sul Mar Nero legata alle sue origini familiari. Erdogan ha inoltre aggiunto: «Che Dio ci protegga e ci liberi dalla calamità dei sionisti». Nel messaggio diffuso per la festività del Nowruz e attribuito a Mojtaba Khamenei si legge: «Auspico un anno ricco di vittorie e di aperture materiali e spirituali per il nostro popolo e per le nazioni musulmane, in particolare per il fronte della resistenza. La comunicazione arriva mentre si moltiplicano le indiscrezioni sulla presunta morte dello stesso Mojtaba Khamenei. Nelle ultime 24 ore il Kuwait ha intercettato un missile balistico e abbattuto 15 dei 25 droni ostili rilevati. Due velivoli senza pilota hanno colpito una raffineria della Kuwait Petroleum Corporation causando un incendio, poi domato senza feriti. Altri otto droni sono caduti fuori dall’area di rischio senza conseguenze. Droni hanno colpito una sede diplomatica americana nei pressi dell’aeroporto internazionale di Baghdad, provocando forti esplosioni, secondo fonti di sicurezza citate da al-Arabiya e dall’agenzia iraniana Mehr. A Gerusalemme è stato registrato un impatto dopo l’attivazione delle sirene antimissile, con frammenti caduti nei pressi del Muro del Pianto. Non si registrano vittime. Si tratta dell’ottavo missile lanciato dall’Iran nella stessa giornata. Nelle ultime 24 ore il conflitto ha causato 150 nuovi ricoveri negli ospedali israeliani, portando il totale dei feriti dal 28 febbraio a 4.099. Il conflitto intanto si estende anche alla Siria. L’aviazione israeliana ha colpito obiettivi militari nel Sud del Paese, tra cui centri di comando e depositi di armi, in risposta ad attacchi contro civili drusi. Le Idf hanno ribadito che non tollereranno minacce alla comunità drusa e continueranno a intervenire per proteggerla, mantenendo elevato il livello di allerta nell’area.