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Carlo Tarallo
and
Maria Vittoria Galassi
2026-05-01

Israele ferma la Flotilla, ira di Meloni. Si desta pure la sinistra, muta sull’Ue

Israele ferma la Flotilla, ira di Meloni. Si desta pure la sinistra, muta sull’Ueplay icon
  • Condanna del premier per il sequestro delle navi, con 24 italiani a bordo, in acque internazionali vicino Creta. Le opposizioni, che fischiettano sulla rigidità di Bruxelles sul deficit, ora pretendono un’informativa in Aula.
  • I 175 attivisti arrestati in mare saranno rilasciati in Grecia. Itamar Ben Gvir contrario. Atene: «Noi mai consultati».

Lo speciale contiene due articoli

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Raid e blocco navale per piegare Teheran

Raid e blocco navale per piegare Teheran
Friedrich Merz e Donald Trump (Ansa)
Trump ha fretta di chiudere la partita con l’Iran e non esclude di superare lo stallo con più pressione economica e militare. Poi un’ulteriore frecciata a Merz: «Dedichi più tempo a porre fine alla guerra in Ucraina e a risanare il suo Paese in rovina».

Continua a rivelarsi incerto il destino del processo diplomatico iraniano. Donald Trump punta innanzitutto a mantenere alta la pressione economica sul regime khomeinista, confermando il blocco navale imposto ai porti della Repubblica islamica.

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Moina di Mattarella al governo: «Piano Mattei ok»

Moina di Mattarella al governo: «Piano Mattei ok»
Sergio Mattarella (Ansa)
Il capo dello Stato, in visita alla Piaggio di Pontedera, fa una carezza all’esecutivo lodando la politica di cooperazione con i Paesi africani sul tema dell’immigrazione.

E il terzo giorno Sergio Mattarella vide che scaricare su Carlo Nordio la colpa del caso Nicole Minetti non era cosa né buona né giusta. Così, improvvisamente, lodò il governo sulle politiche migratorie e sul piano Mattei per l’Africa.

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Riviste le accise sui carburanti: il prezzo della benzina sale a 1,9 euro

Riviste le accise sui carburanti: il prezzo della benzina sale a 1,9 euro
Imagoeconomica
Stanziati 500 milioni fino al 21 maggio: verde ridotta di 5 centesimi, 20 per il diesel.

Il governo italiano proroga il taglio delle accise, ma questa volta con modalità differenziate rispetto ai provvedimenti precedenti. L’intervento, approvato ieri in Consiglio dei ministri, avrà una durata più limitata, durerà 21 giorni (fino al 21 maggio), e sarà strutturato in modo differenziato tra benzina e gasolio. In particolare, il gasolio riceverà un taglio di 20 centesimi al litro, mentre la benzina di soli 5 centesimi. Il taglio sarà finanziato con le sanzioni dell’Antitrust e l’extragettito Iva.

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Italiani frodati per milioni di euro. Ecco cosa c’è dietro il club The Core

Il locale di lusso promesso nel centro di Milano non ha mai aperto, ma continua a raccogliere soci e quote. Ora spuntano nuovi documenti e c’è chi valuta azioni legali. Però intanto i conti delle società sono in crisi.

A poco a poco comincia a crollare il castello di carte costruito da Jennie e Dangene Enterprise attorno a The Core, il club privato per super ricchi promesso a Milano in corso Matteotti 14 e mai aperto.

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