True2026-05-01
Israele ferma la Flotilla, ira di Meloni. Si desta pure la sinistra, muta sull’Ue
Dopo l’atto di pirateria compiuto in acque internazionali, ma praticamente in Europa, da parte delle forze armate israeliane nei confronti della Flotilla, la pazienza nei confronti di Israele, o almeno del governo guidato da Benjamin Netanyahu, è agli sgoccioli. Non ne possono più di questa tracotanza, di questo totale disprezzo del diritto internazionale, anche i governi più tolleranti, in questi anni, con l’esecutivo di Tel Aviv, a partire da quello italiano. Ricordiamo cosa è accaduto: 21 imbarcazioni sequestrate dalle forze navali israeliane in acque internazionali al largo di Creta, a ben 960 chilometri da Gaza, almeno sette delle quali battono bandiera italiana. Su 175 fermati, 24 italiani. Troppo, veramente troppo, come dicevamo, pure per il governo italiano.
Nella mattinata di ieri, Palazzo Chigi diffonde una nota particolarmente dura: «Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni», recita il comunicato, «ha tenuto una riunione cui hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il ministro della Difesa, Guido Crosetto e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, sugli sviluppi relativi alla Global Sumud Flotilla. In questo quadro, il governo italiano condanna il sequestro delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, avvenuto in acque internazionali al largo delle coste greche e chiede al governo d’Israele l’immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati, il pieno rispetto del diritto internazionale e garanzie sull’incolumità fisica delle persone a bordo.
Qualche ora dopo, arriva una nota congiunta dei ministeri degli Esteri di Roma e Berlino: «Italia e Germania», si legge, «seguono con forte preoccupazione gli sviluppi relativi alla Global Sumud Flotilla, sequestrata la notte scorsa in acque internazionali al largo della Grecia. Chiediamo il pieno rispetto del diritto internazionale applicabile e di astenersi da azioni irresponsabili. La nostra priorità assoluta e condivisa è garantire la sicurezza dei nostri cittadini, in linea con il diritto internazionale umanitario. Ricordiamo il nostro comune impegno e gli sforzi della comunità internazionale per fornire aiuti umanitari a Gaza in conformità con il diritto e gli standard internazionali».
Attenzione: i due governi sono quelli che fino ad ora hanno evitato, opponendosi in sede europea, la sospensione dell’accordo di associazione Ue-Israele e l’imposizione di sanzioni contro il governo di Netanyahu. Il fatto che diffondano una nota congiunta non è un caso: potrebbe essere un segnale a Israele, del tipo: se continuate così, non contate più su di noi. A proposito di Europa, si esprime con fermezza anche la Commissione: «La libertà di navigazione», sottolinea Anouar El Anouni, portavoce della Commissione Ue per gli Affari Esteri, «nel diritto internazionale deve essere rispettata. Questo è un punto. Inoltre, abbiamo invitato e ribadiamo l’invito a Israele a rispettare il diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale marittimo, che è molto chiaro». Meloni, in serata, durante la conferenza stampa è tornata a parlare di Flotilla, specificando che non aver cambiato idea: «A me continua a sfuggire l’utilità di iniziative che non portano benefici alla popolazione di Gaza ma portano a noi molto altro lavoro e problemi da risolvere». Per poi aggiungere, circa la possibilità di inviare una scorta della Marina per le imbarcazioni che non sono state intercettate e che potrebbero proseguire la rotta verso Gaza: «Non ho ancora preso in considerazione l'invio delle navi ma non ho parlato col ministro competente, mi riservo di farlo nelle prossime ore».
Inevitabilmente, le opposizioni nostrane si son fiondate sulla vicenda, cercando di mettere in difficoltà il governo, ritrovando la voce che non si era sentita, tanto per fare un esempio, in relazione alla richiesta rivolta dall’Italia all’Europa di rivedere le regole del Patto di stabilità considerata la fase drammatica che il mondo sta vivendo dal punto di vista della crisi energetica scatenata dalla guerra di Usa e (manco a dirlo) Israele in Iran. Sia al Senato che alla Camera, la richiesta delle minoranze è quella che il governo riferisca in aula.
Le parole ferme, dure, della Meloni? Manco a dirlo, per la sinistra non bastano: «Di fronte all’ennesimo atto di terrorismo del governo Netanyahu non basta la condanna. L’unica risposta possibile», attacca Angelo Bonelli, deputato di Avs, «dopo anni di distruzione di Gaza e del popolo palestinese, con oltre 70.000 civili uccisi e 4 milioni di profughi tra Gaza e Libano, sono le sanzioni contro il governo israeliano e il riconoscimento immediato dello Stato di Palestina. La Meloni oggi chiede il rispetto del diritto internazionale, ma quando in Europa si è trattato di passare dalle parole ai fatti l’Italia si è messa di traverso. Il governo italiano si è opposto alla sospensione dell’accordo di associazione tra Unione europea e Israele».
«Davanti a questo atto di pirateria», dichiara il senatore del M5s Marco Croatti, «chiediamo al governo di chiarire in Parlamento i termini della fumosa e ambigua sospensione del rinnovo automatico del memorandum militare con Israele. E chiediamo conto al governo della sua contrarietà in Europa allo stop dell’accordo commerciale di libero scambio Israele-Ue».
Tel Aviv rivendica il blitz: «Evitata escalation»
In acque internazionali, a sole 150 miglia nautiche da Creta e a 600 miglia di distanza dalla costa di Gaza: è qui che le motovedette israeliane hanno intercettato 22 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, arrestando almeno 175 attivisti, tra cui 24 italiani.
Salpata dalla Spagna, la Flotilla era diretta a Gaza, sempre con l’annunciato scopo di portare aiuti umanitari, ma il viaggio si è interrotto nella notte. A spiegare la dinamica è stata la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia: «Le 60 imbarcazioni della Flotilla sono state avvicinate da due navi della marina militare israeliana, che hanno intimato loro di fermarsi sostenendo che tentare di attraversare il blocco navale su Gaza fosse una violazione del diritto internazionale». Al blitz sono riuscite a sfuggire 38 barche che «hanno raggiunto le acque territoriali greche». Per le altre 22 imbarcazioni «è iniziato il protocollo di abbordaggio, circondate da gommoni militari e soldati armati che sono saliti facendo spostare le persone a prua». In un video condiviso dalla Flotilla si vede un soldato salire a bordo di una delle imbarcazioni, mentre l’equipaggio ha le mani alzate.
Dall’altra parte, il ministero della Difesa israeliano ha confermato su X la cattura di 175 volontari della Flotilla, apostrofandola come «la flottiglia dei preservativi». Il dicastero degli Esteri israeliano ha infatti scritto su X che a bordo sono stati trovati «preservativi e droga», aggiungendo un video come prova. «Per quanto ci riguarda il video e le “prove” diffuse durante un atto di pirateria internazionale, non hanno alcun valore perché maturate in un contesto totalmente forzoso e illegale dove può essere detta e mostrata qualunque cosa minacciando con le armi attivisti inermi e pacifici senza il vaglio di autorità giudiziarie competenti», ha risposto l’ufficio stampa della Flotilla.
L’operazione, secondo Israele, è stata «totalmente legittima» e si è svolta «pacificamente e senza incidenti». La giustificazione sbandierata da Tel Aviv è che «dato l’elevato numero di imbarcazioni partecipanti alla flottiglia, il rischio di un’escalation e la necessità di prevenire la violazione di un blocco navale legale, si è reso necessario un intervento tempestivo, in conformità con il diritto internazionale». Il portavoce del dicastero, Oren Marmorstein, ha puntato poi il dito contro Hamas, colpevole di essere «la forza trainante» dietro gli attivisti «con l’obiettivo di sabotare il passaggio alla seconda fase del piano di pace del presidente Trump».
Ma se in un primo momento è stato comunicato che i volontari catturati sarebbero arrivati sabato in Israele, nel porto di Ashdod, per poi essere espulsi in 24 ore con la procedura ad hoc, poco dopo Israele ha corretto il tiro. Il ministro degli Esteri, Gideon Sa’ar, ha annunciato su X: «In coordinamento con il governo greco, le persone trasferite dalle imbarcazioni della flottiglia alla nave israeliana saranno sbarcate su una spiaggia greca nelle prossime ore».
Poco dopo, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha commentato: «Nessuna nave o sostenitore di Hamas ha raggiunto le nostre acque territoriali. Sono stati respinti e torneranno nei loro Paesi d’origine. Continueranno a seguire Gaza su Youtube». Ma il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, aveva altri piani, dichiarando che le autorità israeliane avrebbero mostrato agli attivisti il «video dell’orrore» del 7 ottobre. E non ha reagito bene all’annuncio del rilascio degli attivisti: «L’infelice decisione del primo ministro e del ministro degli Esteri, presa in segreto e nell’ombra, solo a causa delle minacce di Erdogan, è un messaggio di debolezza ai nemici di Israele. Questa decisione è contraria alla mia posizione e ne chiedo l’annullamento».
La Turchia, tramite il ministero degli Esteri, ha infatti detto chiaramente che Israele ha commesso «un atto di pirateria», «violando anche i principi umanitari e il diritto internazionale». Ma non è stata l’unica a condannare il raid. Parole di ferma condanna, oltre che dall’Italia, sono arrivate da Germania, Spagna, Ue. Madrid ha «condannato con fermezza» il sequestro e ha convocato il più alto rappresentante diplomatico israeliano presente in Spagna. Il portavoce della Commissione Ue per gli Affari esteri, Anouar El Anouni, ha commentato che «la libertà di navigazione deve essere rispettata», aggiungendo di aver invitato Israele «a rispettare il diritto internazionale, compreso quello umanitario e quello marittimo».
L’unica voce fuori dal coro è stata quella del Board of Peace: «La flottiglia diretta a Gaza è una forma di attivismo di facciata da parte di persone che non conoscono la condizione dei gazawi e se ne curano ancor meno». Nel frattempo, la Grecia, dopo essere stata accusata dagli attivisti di essere stata «complice», ha chiarito che «le navi militari israeliane si sono mosse al di fuori delle acque territoriali greche» e che «non c’è stata alcuna consultazione preventiva». Il portavoce del governo greco, Pavlos Marinakis, ha precisato che «le autorità greche non hanno il diritto di intervenire in acque internazionali se non in caso di operazioni di ricerca e soccorso».
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Condanna del premier per il sequestro delle navi, con 24 italiani a bordo, in acque internazionali vicino Creta. Le opposizioni, che fischiettano sulla rigidità di Bruxelles sul deficit, ora pretendono un’informativa in Aula.I 175 attivisti arrestati in mare saranno rilasciati in Grecia. Itamar Ben Gvir contrario. Atene: «Noi mai consultati».Lo speciale contiene due articoliDopo l’atto di pirateria compiuto in acque internazionali, ma praticamente in Europa, da parte delle forze armate israeliane nei confronti della Flotilla, la pazienza nei confronti di Israele, o almeno del governo guidato da Benjamin Netanyahu, è agli sgoccioli. Non ne possono più di questa tracotanza, di questo totale disprezzo del diritto internazionale, anche i governi più tolleranti, in questi anni, con l’esecutivo di Tel Aviv, a partire da quello italiano. Ricordiamo cosa è accaduto: 21 imbarcazioni sequestrate dalle forze navali israeliane in acque internazionali al largo di Creta, a ben 960 chilometri da Gaza, almeno sette delle quali battono bandiera italiana. Su 175 fermati, 24 italiani. Troppo, veramente troppo, come dicevamo, pure per il governo italiano. Nella mattinata di ieri, Palazzo Chigi diffonde una nota particolarmente dura: «Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni», recita il comunicato, «ha tenuto una riunione cui hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il ministro della Difesa, Guido Crosetto e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, sugli sviluppi relativi alla Global Sumud Flotilla. In questo quadro, il governo italiano condanna il sequestro delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, avvenuto in acque internazionali al largo delle coste greche e chiede al governo d’Israele l’immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati, il pieno rispetto del diritto internazionale e garanzie sull’incolumità fisica delle persone a bordo. Qualche ora dopo, arriva una nota congiunta dei ministeri degli Esteri di Roma e Berlino: «Italia e Germania», si legge, «seguono con forte preoccupazione gli sviluppi relativi alla Global Sumud Flotilla, sequestrata la notte scorsa in acque internazionali al largo della Grecia. Chiediamo il pieno rispetto del diritto internazionale applicabile e di astenersi da azioni irresponsabili. La nostra priorità assoluta e condivisa è garantire la sicurezza dei nostri cittadini, in linea con il diritto internazionale umanitario. Ricordiamo il nostro comune impegno e gli sforzi della comunità internazionale per fornire aiuti umanitari a Gaza in conformità con il diritto e gli standard internazionali». Attenzione: i due governi sono quelli che fino ad ora hanno evitato, opponendosi in sede europea, la sospensione dell’accordo di associazione Ue-Israele e l’imposizione di sanzioni contro il governo di Netanyahu. Il fatto che diffondano una nota congiunta non è un caso: potrebbe essere un segnale a Israele, del tipo: se continuate così, non contate più su di noi. A proposito di Europa, si esprime con fermezza anche la Commissione: «La libertà di navigazione», sottolinea Anouar El Anouni, portavoce della Commissione Ue per gli Affari Esteri, «nel diritto internazionale deve essere rispettata. Questo è un punto. Inoltre, abbiamo invitato e ribadiamo l’invito a Israele a rispettare il diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale marittimo, che è molto chiaro». Meloni, in serata, durante la conferenza stampa è tornata a parlare di Flotilla, specificando che non aver cambiato idea: «A me continua a sfuggire l’utilità di iniziative che non portano benefici alla popolazione di Gaza ma portano a noi molto altro lavoro e problemi da risolvere». Per poi aggiungere, circa la possibilità di inviare una scorta della Marina per le imbarcazioni che non sono state intercettate e che potrebbero proseguire la rotta verso Gaza: «Non ho ancora preso in considerazione l'invio delle navi ma non ho parlato col ministro competente, mi riservo di farlo nelle prossime ore». Inevitabilmente, le opposizioni nostrane si son fiondate sulla vicenda, cercando di mettere in difficoltà il governo, ritrovando la voce che non si era sentita, tanto per fare un esempio, in relazione alla richiesta rivolta dall’Italia all’Europa di rivedere le regole del Patto di stabilità considerata la fase drammatica che il mondo sta vivendo dal punto di vista della crisi energetica scatenata dalla guerra di Usa e (manco a dirlo) Israele in Iran. Sia al Senato che alla Camera, la richiesta delle minoranze è quella che il governo riferisca in aula. Le parole ferme, dure, della Meloni? Manco a dirlo, per la sinistra non bastano: «Di fronte all’ennesimo atto di terrorismo del governo Netanyahu non basta la condanna. L’unica risposta possibile», attacca Angelo Bonelli, deputato di Avs, «dopo anni di distruzione di Gaza e del popolo palestinese, con oltre 70.000 civili uccisi e 4 milioni di profughi tra Gaza e Libano, sono le sanzioni contro il governo israeliano e il riconoscimento immediato dello Stato di Palestina. La Meloni oggi chiede il rispetto del diritto internazionale, ma quando in Europa si è trattato di passare dalle parole ai fatti l’Italia si è messa di traverso. Il governo italiano si è opposto alla sospensione dell’accordo di associazione tra Unione europea e Israele». «Davanti a questo atto di pirateria», dichiara il senatore del M5s Marco Croatti, «chiediamo al governo di chiarire in Parlamento i termini della fumosa e ambigua sospensione del rinnovo automatico del memorandum militare con Israele. E chiediamo conto al governo della sua contrarietà in Europa allo stop dell’accordo commerciale di libero scambio Israele-Ue».<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/israele-ferma-flotilla-ira-di-meloni-2676838520.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="tel-aviv-rivendica-il-blitz-evitata-escalation" data-post-id="2676838520" data-published-at="1777613233" data-use-pagination="False"> Tel Aviv rivendica il blitz: «Evitata escalation» In acque internazionali, a sole 150 miglia nautiche da Creta e a 600 miglia di distanza dalla costa di Gaza: è qui che le motovedette israeliane hanno intercettato 22 imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, arrestando almeno 175 attivisti, tra cui 24 italiani.Salpata dalla Spagna, la Flotilla era diretta a Gaza, sempre con l’annunciato scopo di portare aiuti umanitari, ma il viaggio si è interrotto nella notte. A spiegare la dinamica è stata la portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, Maria Elena Delia: «Le 60 imbarcazioni della Flotilla sono state avvicinate da due navi della marina militare israeliana, che hanno intimato loro di fermarsi sostenendo che tentare di attraversare il blocco navale su Gaza fosse una violazione del diritto internazionale». Al blitz sono riuscite a sfuggire 38 barche che «hanno raggiunto le acque territoriali greche». Per le altre 22 imbarcazioni «è iniziato il protocollo di abbordaggio, circondate da gommoni militari e soldati armati che sono saliti facendo spostare le persone a prua». In un video condiviso dalla Flotilla si vede un soldato salire a bordo di una delle imbarcazioni, mentre l’equipaggio ha le mani alzate. Dall’altra parte, il ministero della Difesa israeliano ha confermato su X la cattura di 175 volontari della Flotilla, apostrofandola come «la flottiglia dei preservativi». Il dicastero degli Esteri israeliano ha infatti scritto su X che a bordo sono stati trovati «preservativi e droga», aggiungendo un video come prova. «Per quanto ci riguarda il video e le “prove” diffuse durante un atto di pirateria internazionale, non hanno alcun valore perché maturate in un contesto totalmente forzoso e illegale dove può essere detta e mostrata qualunque cosa minacciando con le armi attivisti inermi e pacifici senza il vaglio di autorità giudiziarie competenti», ha risposto l’ufficio stampa della Flotilla.L’operazione, secondo Israele, è stata «totalmente legittima» e si è svolta «pacificamente e senza incidenti». La giustificazione sbandierata da Tel Aviv è che «dato l’elevato numero di imbarcazioni partecipanti alla flottiglia, il rischio di un’escalation e la necessità di prevenire la violazione di un blocco navale legale, si è reso necessario un intervento tempestivo, in conformità con il diritto internazionale». Il portavoce del dicastero, Oren Marmorstein, ha puntato poi il dito contro Hamas, colpevole di essere «la forza trainante» dietro gli attivisti «con l’obiettivo di sabotare il passaggio alla seconda fase del piano di pace del presidente Trump».Ma se in un primo momento è stato comunicato che i volontari catturati sarebbero arrivati sabato in Israele, nel porto di Ashdod, per poi essere espulsi in 24 ore con la procedura ad hoc, poco dopo Israele ha corretto il tiro. Il ministro degli Esteri, Gideon Sa’ar, ha annunciato su X: «In coordinamento con il governo greco, le persone trasferite dalle imbarcazioni della flottiglia alla nave israeliana saranno sbarcate su una spiaggia greca nelle prossime ore». Poco dopo, il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha commentato: «Nessuna nave o sostenitore di Hamas ha raggiunto le nostre acque territoriali. Sono stati respinti e torneranno nei loro Paesi d’origine. Continueranno a seguire Gaza su Youtube». Ma il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, aveva altri piani, dichiarando che le autorità israeliane avrebbero mostrato agli attivisti il «video dell’orrore» del 7 ottobre. E non ha reagito bene all’annuncio del rilascio degli attivisti: «L’infelice decisione del primo ministro e del ministro degli Esteri, presa in segreto e nell’ombra, solo a causa delle minacce di Erdogan, è un messaggio di debolezza ai nemici di Israele. Questa decisione è contraria alla mia posizione e ne chiedo l’annullamento».La Turchia, tramite il ministero degli Esteri, ha infatti detto chiaramente che Israele ha commesso «un atto di pirateria», «violando anche i principi umanitari e il diritto internazionale». Ma non è stata l’unica a condannare il raid. Parole di ferma condanna, oltre che dall’Italia, sono arrivate da Germania, Spagna, Ue. Madrid ha «condannato con fermezza» il sequestro e ha convocato il più alto rappresentante diplomatico israeliano presente in Spagna. Il portavoce della Commissione Ue per gli Affari esteri, Anouar El Anouni, ha commentato che «la libertà di navigazione deve essere rispettata», aggiungendo di aver invitato Israele «a rispettare il diritto internazionale, compreso quello umanitario e quello marittimo». L’unica voce fuori dal coro è stata quella del Board of Peace: «La flottiglia diretta a Gaza è una forma di attivismo di facciata da parte di persone che non conoscono la condizione dei gazawi e se ne curano ancor meno». Nel frattempo, la Grecia, dopo essere stata accusata dagli attivisti di essere stata «complice», ha chiarito che «le navi militari israeliane si sono mosse al di fuori delle acque territoriali greche» e che «non c’è stata alcuna consultazione preventiva». Il portavoce del governo greco, Pavlos Marinakis, ha precisato che «le autorità greche non hanno il diritto di intervenire in acque internazionali se non in caso di operazioni di ricerca e soccorso».
Friedrich Merz e Donald Trump (Ansa)
Non solo. Il presidente americano sarebbe anche pronto a ricorrere a una pressione di natura militare. Secondo Axios, Centcom avrebbe infatti preparato dei piani per possibili attacchi «brevi e incisivi» contro obiettivi del regime: attacchi che l’inquilino della Casa Bianca potrebbe decidere di ordinare per indebolire la posizione negoziale di Teheran. In particolare, tra le opzioni sul tavolo, ci sarebbe anche la conquista di alcune parti dello Stretto di Hormuz, nonché l’invio di soldati sul terreno per sequestrare le scorte di uranio arricchito iraniano.
In questo quadro, secondo il Wall Street Journal, il Dipartimento di Stato americano starebbe cercando di creare una nuova coalizione internazionale per rendere navigabile lo Stretto: non è del resto un mistero che lo stallo nei negoziati ruoti attorno al destino di Hormuz e all’uranio arricchito di Teheran. Proprio su quest’ultimo punto è infatti intervenuta, in una dichiarazione scritta, la Guida suprema iraniana, Mojtaba Khamenei. «Novanta milioni di iraniani orgogliosi e onorevoli, dentro e fuori dal Paese, considerano tutte le capacità dell’Iran, siano esse identitarie, spirituali, umane, scientifiche, industriali e tecnologiche - dalle nanotecnologie e biotecnologie alle capacità nucleari e missilistiche - come beni nazionali e le proteggeranno così come proteggono le acque, la terra e lo spazio aereo del Paese», si legge nel comunicato dell’ayatollah.
Parole, quelle di Khamenei, che rischiano di allontanare ancora di più la possibilità di un accordo. Ricordiamo che, secondo la Cnn, i negoziatori iraniani starebbero lavorando a una proposta di pace «rivista», dopo che Trump aveva escluso di raggiungere intese, senza affrontare fin da subito la spinosa questione nucleare. Non è del resto un mistero che il regime khomeinista sia internamente spaccato tra un’ala aperta alla diplomazia e un’altra che, legata ai pasdaran, preme per la linea dura nei confronti degli Usa. Una debolezza, quella iraniana, che si ripercuote paradossalmente sulla Casa Bianca. Le spaccature in seno ai vertici di Teheran stanno infatti allungando i tempi, mentre Trump ha necessità di chiudere il conflitto e di vedere Hormuz riaperto per abbassare il prezzo dell’energia e rafforzare così il Partito repubblicano in vista delle Midterm novembrine.
Inoltre, secondo la Cnn, al costo del conflitto in corso (che, secondo il Pentagono, si aggirerebbe finora attorno ai 25 miliardi di dollari) andrebbero aggiunti gli esborsi che saranno necessari per riparare le basi americane colpite in Medio Oriente. In tal senso, la testata ha riferito che la stima reale delle spese complessive si aggirerebbe attualmente attorno ai 45 miliardi di dollari. Il fattore tempo è quindi cruciale. Trump scommette sul fatto che, a suon di pressione economica e militare, l’Iran ceda rapidamente, per poi accettare di sedersi al tavolo negoziale con meno pretese. Tuttavia, il successo di questa scommessa dipende dall’eventualità che l’ala dialogante del regime riesca ad avere il sopravvento su quella delle Guardie della rivoluzione: uno scenario, questo, che, al momento, è tutt’altro che certo.
Nel frattempo, il presidente americano si sta mostrando sempre più innervosito da Friedrich Merz, che ha recentemente criticato la gestione della crisi iraniana da parte di Washington. «Il cancelliere tedesco dovrebbe dedicare più tempo a porre fine alla guerra con Russia e Ucraina (dove si è dimostrato totalmente inefficace!) e a risanare il suo Paese in rovina, soprattutto in materia di immigrazione ed energia, e meno tempo a interferire con coloro che si stanno adoperando per eliminare la minaccia nucleare iraniana, rendendo così il mondo, Germania compresa, un luogo più sicuro», ha affermato ieri Trump, aprendo inoltre alla possibilità di ridurre le truppe statunitensi di stanza in territorio tedesco. Merz, dal canto suo, ha cercato di gettare acqua sul fuoco, sostenendo che «la partnership transatlantica ci sta particolarmente a cuore». Il cancelliere ha inoltre affermato che Berlino starebbe contribuendo agli sforzi per riaprire Hormuz.
In tutto questo, ha parlato della crisi iraniana anche il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz. «Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in coordinamento con il primo ministro Benjamin Netanyahu, sta guidando gli sforzi per raggiungere gli obiettivi della campagna», ha affermato, per poi aggiungere: «Sosteniamo questo sforzo e stiamo fornendo il supporto necessario, ma è possibile che presto dovremo intervenire nuovamente per garantire il raggiungimento di questi obiettivi». In particolare, secondo Channel 12, lo Stato ebraico si starebbe preparando a riprendere le ostilità, ritenendo che il processo diplomatico tra Washington e Teheran possa naufragare all’inizio della prossima settimana. Non è del resto un mistero che Israele abbia sempre guardato con una certa freddezza al cessate il fuoco tra Usa e Iran. Dall’altra parte, è JD Vance la figura che, in seno all’amministrazione americana, resta maggiormente propensa a una soluzione diplomatica.
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Sergio Mattarella (Ansa)
Bisogna «cooperare con i governi dei paesi di origine» e in questo ambito «si colloca il piano Mattei, varato e sviluppato dal governo», ha detto il capo dello Stato, in visita alla Piaggio di Pontedera per celebrare il Primo maggio.
Un messaggio di pace e distensione verso Palazzo Chigi, dopo una settimana folle, in cui «la grazia del presidente» prevista dalla Costituzione, è diventata l’ennesima disgrazia del ministro della giustizia.
La serenità di Nicole Minetti, ex consigliere regionale della Lombardia tra le fila del Pdl, non era esattamente in testa alle priorità di Fratelli d’Italia, della Lega, di Giorgia Meloni o di Carlo Nordio. Sarebbe bastata questa elementare considerazione per capire che quel provvedimento di grazia individuale non era farina del sacco del governo. Invece, la lettura dello scandalo accreditata da gran parte dei giornali era quasi ribaltata. Con Repubblica che martedì sparava in prima pagina: «Grazia a Minetti. Il Quirinale contro Nordio».
Veleni romani? Forse a volte basta uscire un po’ dal Palazzo e allora ieri Mattarella è andato a Pontedera, in visita alla Piaggio, e nell’auditorium aziendale ha tenuto un discorso in occasione della Festa dei lavoratori. Visitare la Piaggio della famiglia Colaninno è sempre un piacere per chi ha a cuore il tricolore. È rimasta un’azienda italiana, famosa in tutto il mondo per i suoi scooter, (un misto di tecnica e design) ed è sopravvissuta alla stagione dei saldi di John Elkann semplicemente perché gli Agnelli la fecero fuori già nel 1999.
Mattarella ieri ha seguito il consueto canovaccio da Primo maggio, ovvero ha sottolineato l’importanza della «dignità del lavoro» e, di fronte al ministro Marina Calderone, ha ricordato l’importanza di impiegare più donne e giovani. Non è mancato il richiamo all’importanza della sicurezza, con il presidente che ha osservato come «oltre mille vite spezzate sul lavoro o in itinere all’anno» siano «un tributo inaccettabile».
Il passaggio più imprevisto è stato sull’immigrazione. «Sono numerosi i giovani ben istruiti che lasciano il nostro Paese per lavorare all’estero», ha ricordato Mattarella, ma «sono più di quelli che vengono in Italia» e «nell’interesse del Paese questa tendenza va invertita». Raramente l’inquilino del Colle è stato così netto, sul tema. Non solo, ma dopo aver riconosciuto che «il tema delle migrazioni è rilevante in tutta Europa», ha ammesso che «le nostre società si devono misurare con questi problemi (calo demografico e carenza di mano d’opera, ndr) usando razionalità e saggezza, sollecitando cooperazione con i Paesi di origine». Dopo di che, la caramella per l’esecutivo: «In questo ambito si colloca il piano Mattei per l’Africa, varato e sviluppato dal doverno». Con una grazia a Marcello Dell’Utri, forse arriverebbe anche la benedizione presidenziale alla remigrazione.
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Imagoeconomica
«La benzina mediamente è aumentata del 6%, il gasolio del 24%», aveva detto già prima del Cdm il premier Giorgia Meloni, sottolineando che «per questa ragione, il governo ha deciso di concentrare il beneficio sul gasolio, riducendo più significativamente il suo prezzo rispetto alla benzina».
L’intenzione è quella di calibrare l’intervento in modo che risponda meglio alla realtà dei consumi e all’andamento dei prezzi, in modo da offrire un sostegno maggiore a chi sta pagando maggiormente per il carburante. Questo approccio differenziato nasce dalla necessità di ridurre l’impatto economico più forte che il diesel ha avuto su famiglie e imprese. Il governo italiano aveva già adottato in passato provvedimenti simili, con un taglio uniforme delle accise di 24,4 centesimi al litro su entrambi i carburanti, una misura che ha comportato un impegno economico significativo per le casse dello Stato. L’intervento aveva un costo giornaliero di circa 20 milioni di euro, per un totale che ha superato le centinaia di milioni di euro. Il peso economico di queste misure è stato consistente, soprattutto in un periodo di incertezze economiche globali, e il governo ha dovuto fare i conti con la sostenibilità di questi interventi nel lungo periodo. Per il nuovo provvedimento, il governo ha deciso di limitare l’entità complessiva della spesa, fissando un tetto massimo intorno ai 500 milioni di euro. In questo modo, l’intervento sarà più mirato, ma al tempo stesso meno gravoso per le finanze pubbliche. L’esecutivo, infatti, sta cercando di evitare un impatto troppo negativo sui conti pubblici, pur mantenendo un sostegno adeguato alle famiglie e alle imprese che stanno affrontando i rincari.
Oltre al taglio delle accise, il governo prevede anche un rafforzamento del credito d’imposta per il settore dell’autotrasporto. Questo provvedimento mira a ridurre il peso dei costi aggiuntivi per le imprese di trasporto, che stanno affrontando aumenti significativi dei prezzi del carburante. Il credito d’imposta dovrebbe coprire almeno il 50% dei costi sostenuti dagli operatori, in modo da evitare il fermo del settore. Questo è particolarmente importante, poiché la situazione dei trasportatori è delicata, e un blocco delle merci avrebbe ripercussioni su tutta l’economia.
Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha sottolineato l’importanza di questa misura, dichiarando che «stiamo lavorando per aumentare questo rimborso, con l’obiettivo di coprire oltre il 50% dei costi sostenuti. Lo sciopero dell’autotrasporto è la priorità mia e del governo», e ha aggiunto: «Andare incontro alle giuste richieste di queste imprese che stanno lavorando con costi esorbitanti, per evitare il blocco del Paese».
Pallottoliere alla mano, dal 2 maggio la benzina potrebbe quindi arrivare a 1,9 euro al litro, mentre il gasolio dovrebbe scendere a livelli analoghi, di poco sotto i due euro al litro.
Il problema, però, è che, così facendo, non si stimola il consumo responsabile di carburante. Perché la vera questione è che le risorse scarseggiano. Inoltre, il timore è che così si favoriscano coloro che usano più carburante, cioè le fasce più abbienti della popolazione.
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