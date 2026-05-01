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François De Tonquédec
2026-05-01

Presidi di protesta in tutto il Paese. Alto rischio di scontri ai cortei del 1° maggio

Presidi di protesta in tutto il Paese. Alto rischio di scontri ai cortei del 1° maggio
Ansa
In centinaia a Torino, Roma, Milano e Genova. Spunta pure Silvia Salis. I portuali: «Blocchiamo tutto». Pericolo violenze ai raduni odierni.

Dal punto di vista della gestione dell’ordine pubblico il lungo weekend del primo maggio che inizia oggi rischia di essere caratterizzato da una imprevista «navigazione a vista». Il blitz della marina israeliana contro le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, avvenuto a in acque internazionali di competenza dell’Ue ha infatti scombinato, già dal pomeriggio di ieri, il calendario delle manifestazioni previste in questi giorni.

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scontri primo maggio

Meloni: «Con il Piano casa rigenerati 60.000 alloggi popolari»

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Meloni: «Con il Piano casa rigenerati 60.000 alloggi popolari»play icon
Via libera del Consiglio dei ministri al piano casa e al ddl sugli sgomberi. Il premier Giorgia Meloni annuncia fino a 100.000 alloggi in 10 anni e procedure più rapide per liberare gli immobili occupati abusivamente.
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piano casa
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Il piano casa vale oltre 10 miliardi: almeno 100.000 alloggi «agevolati»

Il progetto punta a ristrutturare e creare nuovi immobili per giovani e famiglie che non possono permetterseli. Dimezzati i costi dei notai. Pronti due commissari alla semplificazione. Nascerà un fondo tra pubblico e privato.

L’indice di sforzo sul mutuo. Per capire cosa c’è alla base del piano casa da circa 10 miliardi per creare almeno 100.000 alloggi a canone agevolato in Italia, bisogna partire proprio da qui. Dal rapporto, spiegato ieri in conferenza stampa dal premier Giorgia Meloni, tra lo stipendio netto e quanta parte di quel salario bisogna investire per pagare un mutuo o un affitto.

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«Salis va in piazza, ma scorda i nostri eroi»

«Salis va in piazza, ma scorda i nostri eroi»
Silvia Salis (Getty Images)
Massimo Cortesi, responsabile della comunicazione dell’Associazione nazionale Alpini: «L’adunata dell’8-10 maggio è stata voluta dal Comune di Genova. Adesso prevalgono gli interessi di parte. Scuole chiuse? Capiamo il disagio, ma non l’abbiamo chiesto noi».

È da più di cent’anni, più precisamente dal 1920, che gli Alpini organizzano la loro adunata. Ogni anno scelgono una diversa città italiana dove ritrovarsi, vedere vecchi e nuovi amici e, infine, ricordare il periodo della naja. Da qualche tempo, però, la loro parata è accompagnata da polemiche.

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salis alpini genova
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Raid e blocco navale per piegare Teheran

Raid e blocco navale per piegare Teheran
Friedrich Merz e Donald Trump (Ansa)
Trump ha fretta di chiudere la partita con l’Iran e non esclude di superare lo stallo con più pressione economica e militare. Poi un’ulteriore frecciata a Merz: «Dedichi più tempo a porre fine alla guerra in Ucraina e a risanare il suo Paese in rovina».

Continua a rivelarsi incerto il destino del processo diplomatico iraniano. Donald Trump punta innanzitutto a mantenere alta la pressione economica sul regime khomeinista, confermando il blocco navale imposto ai porti della Repubblica islamica.

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