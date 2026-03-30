True Stefano Piazza Trump pensa agli attacchi di terra. La crisi può durare per settimane Donald Trump (Ansa)

Il «Washington Post»: «Il Pentagono si prepara a settimane di invasione». Aumentano i marines nel Golfo. L’Iran punta gli atenei in Medio Oriente. Vertice Arabia, Turchia, Egitto. Aspides: allerta Huthi nel Mar Rosso.L’offensiva diplomatica per contenere il conflitto tra Stati Uniti e Iran si intreccia con un rapido peggioramento della situazione sul terreno. Nelle ultime ore alti rappresentanti di Turchia, Egitto e Arabia Saudita sono arrivati a Islamabad per incontri con le autorità pakistane, con l’obiettivo di individuare un percorso negoziale capace di ridurre la tensione. Secondo quanto riferito da Reuters, nei colloqui iniziali a Islamabad le discussioni si sono concentrate anche su possibili proposte per riaprire lo Stretto di Hormuz, snodo strategico per il traffico energetico mondiale ma la strada è in salita. Mentre proseguono i contatti diplomatici, sul piano militare emergono scenari più complessi. Secondo indiscrezioni della stampa americana, il Pentagono starebbe preparando opzioni per eventuali operazioni terrestri in Iran della durata di settimane. Le ipotesi riguarderebbero incursioni mirate di forze speciali e fanteria, non una invasione su vasta scala. Il portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha precisato che si tratta di preparativi per offrire al presidente tutte le opzioni disponibili e l’arrivo in Medio Oriente della 31ª Unità di Spedizione dei Marines amplia inoltre le opzioni militari a disposizione di Washington. A questo proposito in Iran è stata lanciata la campagna «Janfada» per reclutare volontari pronti a combattere contro eventuali operazioni terrestri statunitensi.Il conflitto si è esteso ad altri teatri. Dopo l’ingresso degli Huthi a fianco di Teheran, la tensione si è spostata sul Mar Rosso e nello stretto di Bab el Mandeb. L’operazione militare dell’Unione europea Aspides ha avvertito che potrebbero riprendere gli attacchi contro le navi mercantili nel Mar Rosso e nella parte orientale del Golfo di Aden: «Si consiglia a tutte le navi di procedere con cautela», ha indicato la missione. L’esercito israeliano ha annunciato di aver intercettato un missile proveniente dallo Yemen. Sul fronte marittimo la Marina iraniana ha dichiarato di aver esteso il controllo sullo Stretto di Hormuz fino al Golfo dell’Oman, avvertendo che aprirà il fuoco contro la portaerei statunitense Uss Abraham Lincoln appena entrerà nel raggio d’azione.La tensione ha coinvolto anche altri Paesi del Golfo. In Bahrein sono risuonate le sirene d’allarme e una grande azienda del settore dell’alluminio ha riferito che alcune strutture sono state colpite con due feriti lievi. A Erbil la difesa aerea ha abbattuto un drone nei pressi della residenza di Masoud Barzani, mentre Kuwait, Emirati e Bahrein hanno annunciato di aver intercettato missili e droni provenienti dall’Iran. Sul territorio iraniano raid statunitensi e israeliani hanno colpito il porto di Bandar Khamir, vicino allo Stretto di Hormuz, provocando vittime e feriti. Le Forze di difesa israeliane hanno dichiarato di aver preso di mira centri di comando temporanei e infrastrutture militari a Teheran. Due forti esplosioni hanno inoltre scosso la zona nord della capitale mentre i sistemi di difesa risultavano attivi. Nella stessa giornata l’Università di Isfahan, nell’Iran centrale, ha riferito di essere stata colpita per la seconda volta dall’inizio della guerra da raid aerei attribuiti a Stati Uniti e Israele. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha minacciato di colpire le università statunitensi in Medio Oriente dopo la distruzione di due atenei in Iran da parte di raid aerei statunitensi e israeliani. «Se il governo degli Stati Uniti vuole che queste università nella regione evitino ritorsioni, deve condannare il bombardamento delle università con una dichiarazione ufficiale entro mezzogiorno di lunedì 30 marzo», hanno affermato i Pasdaran. Nel frattempo la leadership iraniana ha ribadito una linea di fermezza. «Non usciremo da questa guerra se non con la vittoria», ha dichiarato il presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf, definendo il conflitto una «grande guerra mondiale» e sostenendo che l’Iran non accetterà umiliazioni. A conferma dell’escalation, le sirene d’allarme sono tornate a suonare nell’area di Gerusalemme nel centro e nel sud di Israele per attacchi missilistici, mentre un ulteriore allarme è stato diramato anche nel nord del Paese dopo l’identificazione di nuovi lanci. Un impianto chimico nel sud di Israele è stato colpito da un missile e da detriti provenienti da un ordigno iraniano, causando un vasto incendio e facendo scattare l’allarme sanitario per i residenti dell’area. Dopo una riunione operativa al Comando Nord delle Forze di Difesa Israeliane a Safed, alla presenza dei vertici militari, il primo ministro Benjamin Netanyahu ha affermato di aver ordinato alle Idf di «ampliare ulteriormente» la zona di sicurezza in Libano. Ha inoltre sostenuto che le operazioni israeliane stanno producendo «crepe evidenti nel regime di Teheran» e che Iran, Hezbollah e Hamas «non sono più gli stessi». In serata, il regime di Teheran ha diffuso un messaggio scritto attribuito alla Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, nel quale si ringraziano il popolo iracheno e la leadership religiosa per il sostegno all’Iran. Di lui, tuttavia, non si hanno più apparizioni pubbliche dall’inizio del conflitto.