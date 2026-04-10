True Sergio Giraldo «Epic Fury» è stata un successo militare, il resto è un’incognita e i cocci sono nostri Bombardieri americani Rokwell B-1 «Lancer» alla base Raf di Fairford l'8 aprile 2026 (Ansa)

I pro per gli Usa: supremazia bellica, export di energia. Il regime però è rafforzato, la credibilità minata e la Cina più consapevole.La tregua tra Stati Uniti e Iran, cui si è giunti con la determinante mediazione del Pakistan (alleato della Cina), è fragile e soggetta alla propaganda delle due parti, nonché all’attivismo di Israele. Nonostante le incertezze, però, il cessate il fuoco in Iran sembra reggere, in vista dei negoziati diretti tra le parti che inizieranno domani a Islamabad.Dal punto di vista militare, l’operazione «Epic Fury» in Iran è un successo. Secondo i dati presentati dal segretario alla Difesa americano Pete Hegseth, l’80% della contraerea, il 90% della marina e 450 depositi di missili iraniani sono stati distrutti. Duemila i centri di comando distrutti o neutralizzati. Il leader supremo Ali Khamenei è stato ucciso, e dopo di lui dozzine di comandanti delle Guardie della rivoluzione islamica. La catena di comando iraniana è stata decapitata e il comando militare ne risulta indebolito. Il successore della Guida suprema, suo figlio Mojtaba Khamenei, sarebbe ricoverato in un ospedale di Qom in gravi condizioni privo di conoscenza. Gli Stati Uniti contano, dal canto loro, 13 vittime tra i militari e oltre 300 feriti.Fatto il conto degli obiettivi militari, c’è l’aspetto politico da considerare. Nelle scorse settimane, il presidente Donald Trump ha fatto riferimento più volte a una «nuova leadership ragionevole» in Iran con cui instaurare un dialogo, dopo l’eliminazione di Khamenei. Per Trump l’obiettivo principale sembra essere quello di un cambio di leadership a Teheran, per avere un nuovo leader a lui gradito con cui intrattenere rapporti commerciali. Il nuovo governo dovrebbe rinunciare al programma nucleare e alla rete di forze parallele costituite da Hezbollah, Huthi, Hamas e le milizie sciite. Questo è uno degli obiettivi degli Stati Uniti, sul modello di un caso precedente e su scala più ridotta, quello del Venezuela.Se emergesse una figura laica in grado di guidare il Paese, il clero iraniano dovrebbe fare un passo indietro e ciò porterebbe con sé la fine delle pesanti sanzioni americane e l’apertura agli investimenti internazionali. Ne gioverebbe la produzione di petrolio e gas, soprattutto, oggi poco valorizzata, e la rete di infrastrutture dell’Iran, oggi degradata. Naturalmente, nella visione di Trump, la gran parte di questi investimenti sarà americana. Un obiettivo impegnativo, ma che porterebbe con sé un boom economico nella regione del Golfo e una stabilizzazione al ribasso dei prezzi del petrolio. Ne avrebbe vantaggio anche l’imbelle Europa, famelica importatrice di energia.Si tratta però di un esito non esattamente gradito da Tel Aviv, che invece ambisce a un Iran reso stabilmente inoffensivo, incapace di minacciare Israele in futuro. Una divergenza di obiettivi che la tregua dichiarata da Trump ha reso lampante, con Israele che continua ad operare contro Hezbollah in Libano, dove i raid di mercoledì hanno provocato oltre 200 morti a Beirut. Il cambio di leadership in Iran secondo il metodo americano sarebbe invece ben visto dalla Cina, grande sponsor del Pakistan. Pechino non gradisce un Iran potenza nucleare e neppure gradirebbe rivolte popolari che rendano il Paese ingovernabile e fonte di instabilità. In questo, gli interessi di Washington e Pechino convergono. Se è vero che un governo addomesticato dagli americani in Iran farebbe perdere influenza politica alla Cina, dalla stabilità nell’area trarrebbe grande vantaggio anche il Dragone. Il governo cinese esce dalla crisi di Hormuz più forte e consapevole, avendo potuto saggiare sul campo la reale potenza militare di Washington, avendo osservato il comportamento delle varie diplomazie e avendo registrato la spaccatura all’interno della Nato. Una raccolta di informazioni in presa diretta che sarà utile a Pechino in futuro.Sul piano energetico, gli Stati Uniti appaiono vincenti. A marzo le esportazioni americane di Gnl, greggio e prodotti hanno raggiunto livelli record, a prezzi alti. Dalla crisi di Hormuz emerge per gli Stati Uniti anche un rilancio dell’industria dei fertilizzanti e dell’elio.Ma esistono anche aspetti negativi, per gli Usa, non di poco conto. Ad esempio, una credibilità internazionale incrinata, con la convinzione diffusa che gli Stati Uniti siano stati trascinati da Israele in una guerra per cui non erano pronti. È stato il segretario di Stato Marco Rubio a confermarlo un mese fa, quando ha affermato che gli Stati Uniti hanno lanciato gli attacchi contro Teheran dopo aver appreso che Israele era in procinto di farlo in autonomia. Nonostante sei settimane di bombe, l’assetto ideologico iraniano appare intatto, con le Guardie della rivoluzione che hanno giurato fedeltà alla nuova Guida suprema in maniera compatta, segno che la colonna vertebrale del regime non è stata intaccata ed è rafforzata dalla retorica del martirio.I quasi 500 chili di uranio arricchito sono ancora in Iran, sotto le macerie dei siti colpiti dagli Usa. L’Iran dispone ancora di circa il 30-40% dei suoi siti missilistici con cui è in grado di colpire i paesi dell’area del Golfo persico. Con i Paesi europei della Nato si è creata una vistosa frattura che indebolisce l’alleanza. Lo Stretto di Hormuz, fino al 28 febbraio via d’acqua libera frequentata da 130 navi al giorno, è ora soggetta al dominio dell’Iran. Quest’ultimo è uno dei punti più rilevanti della trattativa. Trump ha di fatto concesso questo controllo a Teheran, ma se riuscisse ad imporre una supervisione congiunta sui transiti gli Stati Uniti ne avrebbe un grande vantaggio, strategico ed economico. Un accordo su questo punto potrebbe aprire la strada a un consenso anche sugli altri punti.