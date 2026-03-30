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Roberto Faben
2026-03-30

Wilma Goich: «Mi sono rotta, basta con gli uomini»

Wilma Goich: «Mi sono rotta, basta con gli uomini»
Wilma Goich (Getty Images)
La cantante: «Dopo Edoardo Vianello ho avuto altri amori, ma quella separazione mi ha fatto soffrire troppo. Però alla musica non rinuncio. Ero a Sanremo quell’anno e non ho mai creduto al suicidio di Tenco».
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intervista wilma goich
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Paura di essere esclusi e ossessione delle notifiche. Siamo sempre più vittime dell’ansia da sconnessione

Paura di essere esclusi e ossessione delle notifiche. Siamo sempre più vittime dell’ansia da sconnessione
iStock
Il timore che gli altri ci lascino in disparte, facendoci perdere esperienze interessanti, è sempre esistito. Ma l’avvento dello smartphone, e poi dei social network, lo hanno esasperato. Rendendoci perfino depressi. E aumentando il nostro desiderio di controllare le vite altrui.
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salute e benessere

VOTAntonio | Il centrodestra torni a fare il centrodestra

VOTAntonio | Il centrodestra torni a fare il centrodestraplay icon

Il "consiglio non richiesto" suona come un ultimo avviso ai naviganti. Il centrodestra rischia di scivolare nel più classico degli errori: chiudersi nei vertici, perdersi nei "rimpastini" e farsi distrarre dai salotti televisivi, mentre il Paese reale chiede risposte.

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Attacco alla famiglia

Attacco alla famiglia
I genitori della famiglia nel bosco, Catherine Birmingham e Nathan Trevallion (Ansa)
  • Il libro di Catherine Birmingham scatena polemiche, ma il caso della famiglia nel bosco rivela contraddizioni sociali: si stigmatizza uno stile di vita alternativo mentre si tollerano altri disagi. Intanto i figli, allontanati, mostrano segni di forte sofferenza.
  • Secondo l’avvocato Giorgio Vaccaro, l’allontanamento dei tre figli della famiglia nel bosco è stato troppo rapido e privo delle necessarie verifiche e tutele. Manca un adeguato percorso di supporto e valutazione: una decisione definita abnorme, dannosa per i minori.
  • «C’è un farmaco abortivo venduto senza ricetta nei supermercati». Secondo il medico Bruno Mozzanega, l’uso di pillole come EllaOne cresce ma sarebbe presentato in modo fuorviante: venduta come contraccettivo, potrebbe avere effetti abortivi. Denuncia carenze normative, scarsa informazione e un mercato da 15 milioni annui.

Lo speciale contiene tre articoli.

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famiglia

Dimmi La Verità | Santomartino: «La guerra in Iran nasconde molte insidie»

Dimmi La Verità | Santomartino: «La guerra in Iran nasconde molte insidie»

Ecco #DimmiLaVerità del 30 marzo 2026. Il generale Giuseppe Santomartino ci rivela tutte le insidie della guerra in Iran.

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