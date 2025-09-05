Fabrizio Cannone
2025-09-05

Simone Pillon: «Le ideologie che hanno inquinato il mondo sono divenute fragilissime»

Simone Pillon (Getty)
L’ex senatore: «Dall’anno scorso il quadro è cambiato. Papa Prevost una carezza del Padre».
intervista simone pillon

L’Europa non si regge in piedi ma vuol farci cambiare sesso

Corte di Giustizia europea (Getty)
L’avvocato della Corte di giustizia Ue: bisogna imporre agli Stati di riconoscere il cambio di identità pure a chi non si è sottoposto a un’operazione. Va bene giocare con le parole o i diritti, ma la realtà ha un limite.
europa a pezzi

Sansal, il ribelle dell’islam lasciato solo

Lo scrittore algerino Boulem Sansal (Getty)
Nei mesi scorsi, dopo la condanna del settantacinquenne scrittore algerino a 5 anni di carcere, molti suoi colleghi lo hanno difeso. Ma quando denunciava i rischi dell’estremismo religioso veniva ignorato oppure accusato di razzismo e discriminazione.
boulem sansal

Addio al re della moda 100% made in Italy che ha disegnato l’eleganza

  • Lo stilista ha rivoluzionato le passerelle con le sue giacche destrutturate e ha mantenuto la direzione creativa di tutte le linee del gruppo fino alla fine.
  • La successione è stata pianificata per evitare sconvolgimenti societari e blitz esterni.

Lo speciale contiene due articoli

morte giorgio armani

Ora anche il tennis tiene svegli gli italiani

Jannik Sinner (Ansa)
Il derby tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti ai quarti degli Us Open si è giocato nella notte di ieri ed è stato stravinto dall’Altoatesino. Una fetta di Paese non è andata a letto per seguire il match. Oggi tocca stare ancora alzati per la semi tra il numero uno e Félix Auger-Aliassime.
jannik sinner
