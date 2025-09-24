Fabio Amendolara
2025-09-24

Annamaria Bernardini de Pace: «Uomini, dotatevi di registratore»

Annamaria Bernardini de Pace: «Uomini, dotatevi di registratore»
Annamaria Bernardini de Pace (Getty Images)
Dopo la condanna per stupro di gruppo nel processo a Ciro Grillo e ai suoi amici, le opposizioni rilanciano una legge sul consenso. L’avvocato Annamaria Bernardini de Pace la critica: «Non servono nuove norme, ma l’interpretazione corretta di quelle già esistenti».
Subscribe
intervista annamaria bernardini de pace

Il Pd vuole il green pass anche per fare l’amore

Il Pd vuole il green pass anche per fare l’amore
Laura Boldrini (Imagoeconomica)

Gli 8 anni inflitti a Grillo jr per stupro sono il pretesto per un disegno di legge (prima firmataria la Boldrini) che imponga che ci sia il «consenso esplicito e continuato della donna» durante ogni approccio sessuale. Bernardini de Pace: «I ragazzi dovranno andare agli incontri col registratore».

Subscribe
pd green pass amore

Bell’esempio per chi picchia e spacca tutto: farai carriera

Bell’esempio per chi picchia e spacca tutto: farai carriera
Ilaria Salis (Ansa)
Dopo una vita a collezionare denunce oggi la maestrina di Monza ha il posto fisso, il maxi stipendio e lo scudo giudiziario. Un modello per gli antagonisti che hanno sfasciato Milano. Da violenti a martiri il passo è breve.
Subscribe
ilaria salis budapest

Budapest: «Legittimato il terrorismo rosso»

Budapest: «Legittimato il terrorismo rosso»
Viktor Orban (Ansa)
Il governo Orbán: «Criminali in galera». Per i dem vince lo «stato di diritto», come se Budapest fosse un regime.
Subscribe
orban salis

Nozze veloci per Mps-Mediobanca

Nozze veloci per Mps-Mediobanca
Alberto Nagel (Ansa)
Sale l’ipotesi di una guida pro tempore esterna per la nuova Piazzetta Cuccia: calano le quotazioni degli interni Francesco Saverio Vinci e Gian Luca Sichel. Delfin primo azionista del Monte con il 20,95%.
Subscribe
mediobanca mps
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy