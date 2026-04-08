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Francesco Borgonovo
2026-04-08

Chris Giudice: «Per i giovani Internet è l’università fai da te di satanismo e violenza»

Chris Giudice: «Per i giovani Internet è l’università fai da te di satanismo e violenza»
Nel riquadro, Chris Giudice (IStock)
L’esperto di esoterismo: «Sul Web circolano contenuti di ordini occulti in modo disorganizzato, che si mischiano a elogi delle stragi di massa».

Chris Giudice è dottore in storia e sociologia dell’esoterismo occidentale, ed è probabilmente lo studioso che meglio conosce le nuove forme di satanismo che si diffondono a partire dai gruppi online. Circoli come quelli che frequentavano in Rete anche alcuni ragazzi italiani che nelle ultime settimane hanno fatto parlare di sé sulle pagine di cronaca. Ad esempio il diciassettenne di Perugia che è stato fermato per terrorismo di recente e progettava una strage a scuola.

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L’intero sistema energetico mondiale dipende unicamente da sette stretti marittimi

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Perché Hormuz è tanto importante? C’è modo di aggirarlo? Oltre la metà della produzione globale petrolifera e di altri combustibili si sposta per nave. Il piccolo canale di acqua che separa Oman e Iran è uno degli snodi strategici più importanti per volume di transito.
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Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «La tregua tra Usa e Iran nasconde mille insidie»

Dimmi La Verità | Daniele Ruvinetti: «La tregua tra Usa e Iran nasconde mille insidie»

Ecco #DimmiLaVerità dell'8 aprile 2025. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti spiega le mille insidie della tregua tra Usa e Iran.

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Libertà di furto in Uk. L’Italia segue le orme

Libertà di furto in Uk. L’Italia segue le orme
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In Gran Bretagna vietato bloccare i ladri: chi lo fa viene licenziato. Da noi per ora puniscono i carabinieri...

Cercare di fermare i ladri? Ma perché? È venuto il momento di proclamare la libertà di furto. Senza ipocrisie: licenza di rapinare. Permesso di delinquere. Come succede a Londra. Lo so che anche da noi siamo sulla buona strada, e lo dimostrano i casi Ramy e Marroccella, i borseggiatori impuniti, i rapinati costretti a risarcire i banditi.

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Sul caso Ramy la Procura ignora la Cassazione: deve pagare chi fugge all’alt

Sul caso Ramy la Procura ignora la Cassazione: deve pagare chi fugge all’alt
(Ansa)
Il carabiniere che guidava è accusato di omicidio stradale con «eccesso colposo nell’adempimento del dovere». Ma una sentenza del Palazzaccio ribalta la tesi dei pm.

Non è dato sapere se i magistrati della Procura della Repubblica di Milano, prima di chiedere il rinvio a giudizio del carabiniere Antonio Lenoci per rispondere di omicidio colposo stradale in persona di Ramy Elgaml, abbiano avuto modo di confrontarsi con una precedente sentenza della Cassazione che avrebbe dovuto indurli, se non altro, a qualche dubbio.

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