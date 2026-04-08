Redazione digitale Artemis 2 e Apollo 8: la Terra vista dalla Luna True play icon

La Nasa ha pubblicato immagini storiche della Terra che tramonta sotto l’orizzonte lunare, più di 57 anni dopo che un’iconica immagine dell’«alba terrestre» fu catturata da un astronauta dell’Apollo 8.I membri dell’equipaggio di Artemis II hanno catturato l’immagine durante il sorvolo lunare da record della missione, mentre l’astronauta statunitense Bill Anders scattò la leggendaria «alba terrestre» durante la prima missione spaziale con equipaggio umano intorno alla Luna, nel dicembre 1968.L’equipaggio descrisse con dovizia di particolari le caratteristiche della superficie lunare e in seguito assistette a un’eclissi solare, quando la Luna passò davanti al Sole.