{{ subpage.title }}

Redazione digitale
2026-02-01

Grazie all'Intelligenza artificiale le auto private renderanno le strade più sicure

True
Grazie all'Intelligenza artificiale le auto private renderanno le strade più sicureplay icon
(Honda)

Honda e DriveOhio, l’hub per la mobilità intelligente del dipartimento dei trasporti dell’Ohio (ODOT), hanno portato a termine un progetto pilota unico nel suo genere che dimostra come i dati generati dai veicoli in tempo reale possano individuare e segnalare le criticità della rete stradale. Svolto in collaborazione con i partner tecnologici i-Probe Inc., Parsons e l’Università di Cincinnati, il progetto ha verificato la concreta fattibilità di un sistema automatico di gestione e segnalazione delle condizioni stradali in grado di aiutare i dipartimenti dei trasporti a ottimizzare in modo proattivo la manutenzione, riducendo i costi e rendendo le strade più sicure.

L'articolo contiene un video e una gallery fotografica.

Continua a leggereRiduci
auto intelligenza artificiale
True

Nel gioco del «Go» con l’America la Cina sta usando l’Ue come pedina

Nel gioco del «Go» con l’America la Cina sta usando l’Ue come pedina
Xi Jinping (Ansa)
Pechino alterna blitz e accerchiamenti. Ora la sua tattica è rompere l’unità occidentale.

Ci sono segni di mutamento nella strategia globale di Pechino che suggeriscono ad America ed Europa di produrre opzioni di scenario strategico che ne tengano conto. Washington vuole comprimere il raggio di influenza di Pechino, spostandone la posizione da potenza globale a solo regionale, per poi grazie a questo differenziale di forza trovare una relazione con una Pechino stessa più docile. Ma la Cina reagisce e reagirà a questo disegno statunitense cercando di mettere l’America in posizione di inferiorità con una strategia simmetrica, ma variata nelle modalità. Quali?

Continua a leggereRiduci
cina europa usa
True

Panico all’Onu: «Senza più soldi entro luglio»

Dopo il ritiro Usa da 31 agenzie delle Nazioni Unite, il segretario Guterres scrive agli Stati membri battendo cassa: «O pagate subito gli arretrati, o rischiamo il collasso finanziario». Poi chiede di abolire la regola che lo obbliga a restituire le somme non impiegate.

Follow the money: è sempre una questione di quattrini. Ed è di quelli, più che di diritti umani, convenzioni, trattati e cooperazione globale, che ha parlato il segretario generale dell’Onu, António Guterres, in una lettera agli Stati membri delle Nazioni Unite. Nella missiva, il funzionario ha paventato un «imminente collasso finanziario» dell’organizzazione.

Continua a leggereRiduci
onu crisi
True

Mezza Ucraina finisce ancora al buio

Mezza Ucraina finisce ancora al buio
Ansa
Vasto blackout: per le autorità è un guasto e non un cyberattacco. Colloqui tra russi e statunitensi a Miami, in forse il vertice di Abu Dhabi. E Mosca tende la mano a Roma.

Mentre è in corso la tregua per il gelo, un esteso blackout ha colpito l’Ucraina e la Moldavia. Il leader di Kiev, Volodymyr Zelensky, ha però attribuito la colpa a un guasto nel sistema elettrico, escludendo per ora l’ipotesi di un cyberattacco. L’interruzione della rete elettrica, scattata alle 10.42 di ieri, ha coinvolto almeno cinque regioni ucraine, tra cui Kiev, Kharkiv e Vinnytsia. Nella capitale sono state sospese le forniture idriche e anche la metropolitana si è trovata costretta a fermare le proprie corse. Il presidente ucraino ha cercato di fare chiarezza già nella mattinata: «Il primo ministro, Yullia Svyrydenko, e il ministro dell’Energia, Denys Shmyhal, hanno riferito sulla situazione di emergenza nel sistema elettrico ucraino causata da problemi tecnici sulle linee di interconnessione tra la nostra rete e quella moldava.

Continua a leggereRiduci
ucraina
True

Le sviste dei giudici costano 27 milioni ma a pagare sono in quattro all’anno

Le ingiuste detenzioni causano allo Stato perdite enormi. Eppure la relazione della Cassazione ci dice che solo un magistrato su 100, tra quelli in osservazione, va a casa. Per gli altri assoluzioni o censure.

La giustizia disciplinare nei confronti dei magistrati procede a ritmo di lumaca. Le toghe che sbagliano, salvo nel caso di Luca Palamara, vengono giudicate con tempi biblici e spesso non di pari passo con gli avanzamenti di carriera che, invece, procedono senza ostacoli. E così i giudici, prima di subire una condanna, hanno tutto il tempo di vedere crescere (automaticamente, in base all’anzianità) il proprio stipendio e, come succede, di dimettersi dalla magistratura prima dell’arrivo della condanna.

Continua a leggereRiduci
errori giudiziari
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy