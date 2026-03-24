Ignazio Mangrano Iliad cresce in Italia: nuovi utenti mobile e fibra in aumento True Benedetto Levi, amministratore delegato Iliad Italia (Ansa)

Il 2025 conferma Iliad come il principale operatore in crescita in Italia. Con oltre 13 milioni di utenti tra mobile e fisso, Wi-Fi tra i più veloci del Paese e free cash flow triplicato, l’azienda registra un’espansione solida nonostante la forte concorrenza nel settore.Nel pieno di un mercato delle telecomunicazioni sempre più competitivo, Iliad continua a correre. Il gruppo chiude il 2025 con numeri in crescita e si conferma, per l’ennesimo anno, tra gli operatori più dinamici in Italia.Il dato più evidente è quello sugli utenti: superata la soglia dei 13 milioni tra mobile e fisso, con una crescita che prosegue senza interruzioni. Nel solo segmento mobile, la compagnia arriva a circa 12,6 milioni di clienti, con un saldo positivo di 918.000 nuove attivazioni nell’arco dell’anno. Un risultato che consolida una leadership che dura da otto anni consecutivi sul fronte della crescita netta.Non si ferma nemmeno la corsa sulla fibra. Nel 2025 gli utenti della rete fissa raggiungono quota 496.000, con 146.000 nuovi ingressi. Un’espansione accompagnata anche dalle prestazioni della rete: per il terzo anno consecutivo il Wi-Fi di Iliad è stato indicato come il più veloce d’Italia secondo nPerf. La crescita commerciale si riflette direttamente sui conti. Il fatturato sale a 1 miliardo e 249 milioni di euro, in aumento del 9% rispetto al 2024, mentre l’EBITDAaL raggiunge i 390 milioni, segnando un balzo del 26,8%. Ancora più marcata la progressione del free cash flow operativo, che tocca i 120 milioni di euro, più che triplicato in un anno.Secondo Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad Italia, i risultati arrivano in un contesto tutt’altro che semplice: la competizione resta elevata, ma il gruppo continua a crescere puntando su innovazione, efficienza e qualità del servizio. A sostenere il percorso è anche il rapporto con gli utenti. L’operatore segnala un livello di soddisfazione del 98% nel mobile, un dato che viene indicato come elemento distintivo della strategia aziendale. Il quadro italiano si inserisce in una dinamica più ampia. A livello europeo, il gruppo Iliad chiude il 2025 con 52 milioni di utenti complessivi e oltre 10,3 miliardi di euro di fatturato. L’EBITDAaL supera i 4 miliardi, mentre il free cash flow operativo cresce fino a 2,25 miliardi, rafforzando la capacità di investimento. Negli ultimi anni, infatti, la strategia del gruppo si è progressivamente allargata oltre le telecomunicazioni tradizionali. Accanto allo sviluppo delle reti, Iliad sta spingendo su infrastrutture digitali come cloud, data center e intelligenza artificiale.In questo percorso rientra anche l’espansione di Scaleway, la piattaforma europea di cloud e AI del gruppo, che nel 2025 ha ampliato la propria presenza con nuove zone di disponibilità in diversi Paesi, inclusa l’Italia. A Milano è stata annunciata una nuova cloud region con tre availability zones. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la presenza europea nelle infrastrutture digitali, in un contesto globale sempre più competitivo, e contribuire allo sviluppo di un ecosistema tecnologico indipendente.