Stefano Piazza Idf alle porte di Gaza. Gli arabi: «Accordi di Abramo a rischio» Ansa

Centinaia di tank israeliani pronti a invadere la Striscia. Paesi islamici coesi contro il raid ebraico in Qatar. Oggi Marco Rubio a Doha.«Un messaggio per Bibi Netanyahu? Devono stare molto, molto attenti. Devono fare qualcosa contro Hamas. Ma il Qatar è stato un grande alleato degli Stati Uniti. Molti non lo sanno». Con queste parole Donald Trump ha commentato l’attacco israeliano contro Hamas a Doha. Il presidente statunitense ha poi aggiunto di aver discusso con l’emiro, che considera «una persona meravigliosa», consigliandogli di migliorare la comunicazione internazionale: «Hanno bisogno di migliori relazioni pubbliche, la gente ne parla male e non dovrebbe. Quando attacchiamo le persone, dobbiamo stare attenti». L’operazione israeliana in Qatar continua a scuotere la diplomazia. Nel vertice straordinario arabo-islamico convocato a Doha, la bozza di dichiarazione finale parla di una «brutale aggressione» che «minaccia tutto ciò che è stato raggiunto verso la normalizzazione dei rapporti con Israele». Dal 2020, con gli Accordi di Abramo firmati da Emirati Arabi Uniti, Bahrein e Marocco, Gerusalemme e Washington puntano ad ampliare l’intesa anche ad altri Paesi, in particolare all’Arabia Saudita. Durante l’incontro il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha accusato il governo israeliano di seguire «una mentalità avida e assetata di sangue», mentre il primo ministro iracheno Muhammad Sudani ha avanzato l’idea di creare una sorta di «Nato araba» da contrapporre a Israele. L’annuncio è arrivato a Doha in occasione del vertice arabo-islamico convocato dopo l’attacco israeliano contro un ufficio di Hamas nella capitale del Qatar. «Un’aggressione contro uno di noi equivale a un’aggressione contro tutti», ha dichiarato Sudani, sottolineando la necessità di una difesa comune sul modello dell’Alleanza atlantica, come riportato da al-Jazeera. Nonostante questo, secondo quanto riportato dall’emittente israeliana i24news, Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in colloqui con vari Paesi - tra cui anche l’Iran - per favorire il trasferimento «volontario» dei leader di Hamas fuori dalla Striscia di Gaza. L’operazione, descritta come una forma di «esilio», avrebbe tra le ipotesi più concrete la Tunisia come possibile destinazione. Al momento, tuttavia, non vi sono conferme ufficiali. Il vertice di Doha, a ogni modo, si è concluso senza alcun provvedimento contro lo Stato Ebraivo. Netanyahu, tuttavia, di fronte all’isolamento crescente, ha riconosciuto la difficoltà del momento. «Incontreremo barriere nel commercio globale. Potremmo trovarci in una situazione in cui le nostre industrie della difesa saranno bloccate», ha ammesso. Per Netanyahu Israele dovrà trasformarsi in «una super Sparta», adottando un’economia autarchica capace di garantire la produzione interna, soprattutto nel settore bellico: «Siamo Atene e Sparta, o forse Super-Sparta. Non abbiamo scelta». Al tempo stesso, Netanyahu ha voluto rafforzare i legami con Washington. «Donald Trump è l’amico più grande che Israele abbia mai avuto alla Casa Bianca», ha dichiarato al termine dell’incontro a Gerusalemme con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il premier israeliano ha promesso che continueranno «ad agire insieme per affrontare i nemici comuni e proteggere la nostra civiltà». Rubio ha confermato che gli Stati Uniti garantiranno «un sostegno incrollabile» a Israele: «Il popolo di Gaza merita un futuro migliore, ma quel futuro non può iniziare finché Hamas non sarà eliminato. La barbarie di Hamas è senza precedenti». Il capo della diplomazia Usa, che oggi è arrivato a Doha, ha criticato le mosse di Francia, Regno Unito e altri Paesi che hanno riconosciuto la Palestina: «Sono in gran parte simboliche, non avvicinano davvero uno Stato palestinese. L’unico effetto reale è quello di rendere Hamas più audace». Parlando accanto a Rubio il premier israeliano ha anche fatto riferimento all’omicidio di Charlie Kirk, l’attivista conservatore ucciso negli Stati Uniti, definendosi «minacciato anch’io dalla violenza politica» e accusando i suoi oppositori di rappresentare «una minaccia alla democrazia». Durante la conferenza stampa congiunta Netanyahu ha respinto le accuse di fallimento dell’operazione a Doha: «Il messaggio principale era che non si gode di immunità in nessun luogo del mondo». Citando una risoluzione Onu successiva all’11 settembre, ha accusato di «immensa ipocrisia» chi critica Israele per aver colpito in Qatar: «Non si ha questa sovranità quando si fornisce una base ai terroristi». Poi ha avvertito Hamas: «Potete nascondervi, potete scappare, ma vi prenderemo. I grattacieli abbattuti a Gaza sono roccaforti di Hamas. Il mondo deve stabilire le priorità giuste». Mentre scriviamo le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno colpito un grattacielo utilizzato da Hamas nella zona di Gaza City: al suo interno i miliziani avevano installato apparecchiature di raccolta informazioni e postazioni di osservazione per monitorare le truppe israeliane e facilitare attacchi terroristici. L’esercito ha ribadito che «le organizzazioni terroristiche nella Striscia di Gaza violano sistematicamente il diritto internazionale, sfruttando brutalmente le infrastrutture civili e la popolazione di Gaza come scudi umani». E ha assicurato che «le Idf continueranno a operare contro le organizzazioni terroristiche nella Striscia di Gaza». Intanto, fonti palestinesi a Gaza hanno dichiarato all’emittente pubblica israeliana Kan che Hamas avrebbe trasferito gli ostaggi dai tunnel alla superficie, ospitandoli in abitazioni e tende, per rallentare l’avanzata dell’esercito verso Gaza City. Centinaia di tank, mezzi corazzati e bulldozer lungo il confine nord della Striscia sono infatti stati schierati in vista dell’invasione. Sul fronte europeo, il governo spagnolo ha annullato un contratto del valore di quasi 700 milioni di euro per lanciarazzi di progettazione israeliana, secondo un documento ufficiale visionato ieri dall’Afp. Inoltre, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha dichiarato che l’Italia «esaminerà e valuterà le proposte che farà la Commissione europea al prossimo Consiglio europeo» in merito a possibili sanzioni a Israele, aggiungendo che Roma è pronta a «rafforzare» quelle già in vigore «nei confronti dei coloni».