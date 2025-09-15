Mario Giordano
2025-09-15

Caro Friedman, lei è meglio come ballerino...

Caro Friedman, lei è meglio come ballerino...
Alan Friedman (Getty Images)

Caro Alan Friedman, le scrivo questa cartolina per farle i complimenti: sono ancora una volta ammirato per la sua agilità. Agilità esibita prima come ballerino in tv e ora come ballista sui social. In pochi secondi, infatti, è riuscito a pubblicare un post sulla morte di Charlie Kirk, pieno di falsità e vergogne, e a cancellarlo subito dopo con un balzo felino, dimostrando ancora una volta che lei sa usare il suo corpo assai meglio che il suo cervello.

Subscribe
alan friedman

Ancora sabotaggi di Kiev in Russia

Ancora sabotaggi di Kiev in Russia
Getty Images
Due treni deragliati nella regione di Leningrado e l’Ucraina rivendica l’attacco. Il monito del Papa: «La gente si svegli, la pace è l’unica risposta alle uccisioni».
Subscribe
guerra ucraina

Edicola Verità | La rassegna stampa del 15 settembre

Edicola Verità | La rassegna stampa del 15 settembre

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 12 settembre con Carlo Cambi

carlo cambi edicola verità podcast

Oggi l’evento de «La Verità» sulle nuove sfide della transizione

True
Oggi l’evento de «La Verità» sulle nuove sfide della transizione
iStock

Oggi, a partire dalle 10.30, l’hotel Gallia di Milano ospiterà l’evento organizzato da La Verità per fare il punto sulle prospettive della transizione energetica. Una giornata di confronto che si potrà seguire anche in diretta streaming sul sito e sui canali social del giornale.

Clicca qui sotto per consultare il programma completo dell'evento con tutti gli ospiti che interverranno sul palco.

Evento La Verità Lunedì 15 settembre 2025.pdf


Continua a leggereRiduci
ambiente

Ecco le idee per cui hanno ucciso Kirk

Ecco le idee per cui hanno ucciso Kirk
Getty Images
Il conservatore americano era aperto al dialogo con i progressisti, anche se sapeva che «per quelli come noi non ci sono spazi sicuri». La sua condanna a morte: si batteva contro ideologia woke, politicamente corretto, aborto e follie del gender.
Subscribe
omicidio charlie kirk
Le Firme
Guarda tutti i nostri video

Scopri La Verità

Registrati per leggere gratuitamente per 30 minuti i nostri contenuti.
Leggi gratis per 30 minuti
Nuove storie
Preferenze Privacy