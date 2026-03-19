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Alessandro Sallusti
2026-03-19

Gratteri si rifiuta di darmi la mano: «Mascalzone, poi facciamo i conti»

Gratteri si rifiuta di darmi la mano: «Mascalzone, poi facciamo i conti»
Nicola Gratteri (Ansa)
A tre giorni dal voto il Fronte del No ha mostrato il suo volto, dalle minacce del procuratore di Napoli all’avviso di garanzia che mi ha inviato il pm De Pasquale. Ecco perché l’Italia si sta giocando il futuro.

Mancano tre giorni al voto sulla riforma della giustizia. Negli ultimi due mesi ho girato l’Italia in lungo e in largo quale portavoce della campagna del Sì. Ho incontrato migliaia di persone che volevano informarsi, capire la riforma in tutti i suoi dettagli. A differenza di quelli del No che votano contro un governo senza porsi il problema di una giustizia più giusta ed efficiente, noi del Sì siamo stati nel merito della questione dimostrando di avere la ragione dalla nostra parte. Loro si affidano a Fiorella Mannoia e Manuel Agnelli, due bravi artisti che di giustizia ne sanno meno di quanto io ne sappia degli Assiro-babilonesi. Dalla nostra parte, la parte del Sì, ci sono i due più grandi giuristi di sinistra, Augusto Barbera e Giuliano Pisapia; con loro c’è Enzo Iacchetti, con noi alcuni dei migliori magistrati d’Italia. Basterebbe questo per definire gli schieramenti, ma la verità è un’altra e va ben oltre la riforma della giustizia.

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​nicola gratteri

Edicola Verità | la rassegna stampa del 19 marzo

Edicola Verità | la rassegna stampa del 19 marzo

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 19 marzo con Flaminia Camilletti

flaminia camilletti edicola verità podcast

Non Sparate sul Pianista | Joe Lovano: «L’eredità di Davis e l’amore supremo di Coltrane»

Non Sparate sul Pianista | Joe Lovano: «L’eredità di Davis e l’amore supremo di Coltrane»

Il sassofonista, direttore artistico di Bergamo Jazz Festival, racconta con la voce e con il suo strumento la storia dei musicisti che hanno «segnato il passo» nella sua vita: dal padre, «Big T» Lovano, a Hank Jones fino a Miles Davis e John Coltrane.

carlo melato non sparate sul pianista podcast
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Razzi di Teheran sulle raffinerie nel Golfo

Razzi di Teheran sulle raffinerie nel Golfo
Una veduta di una parte del giacimento di gas di South Pars ad Assalooyeh, sulla costa iraniana del Golfo Persico (Getty Images)
  • Il regime si vendica e lancia la controffensiva. Due morti a Tel Aviv e diversi feriti. I pasdaran promettono attacchi contro i siti petroliferi vicini e colpiscono il maggior complesso di Gnl del Qatar. Khamenei: «I criminali pagheranno per il sangue di Larijani».
  • Lo Stato ebraico neutralizza Khatib, titolare dei servizi segreti, e con gli States colpisce il maxi giacimento di South Pars. Critiche Abu Dhabi, Mascate e Doha: «Irresponsabili». Ucciso in Libano un comandante sciita.
  • Per il dialogo serve la rivolta interna. Decapitare la leadership persiana produce risultati militari, ma non politici. Senza ribellione popolare e col «moderato» Pezeshkian ai margini, il potere resterà ai falchi.

Lo speciale contiene tre articoli.

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guerra iran

FoodTalk | Le dimissioni di René Redzepi, lo chef geniale nella bufera

FoodTalk | Le dimissioni di René Redzepi, lo chef geniale nella bufera

Il Noma ha cambiato il nostro modo di guardare la natura, ma oggi è lo stesso Redzepi a cambiare sguardo su se stesso. Nel cuore della tempesta, tra critiche sul sistema del fine dining e la ricerca di un nuovo equilibrio, lo chef più premiato al mondo dice basta.

gemma gaetani food talk podcast
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