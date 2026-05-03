True Patrizia Floder Reitter Priorità Ue: convincerci a fare più vaccini

Nasce un nuovo gruppo, che si affianca all’Agenzia europea del farmaco, per spronare i cittadini a porgere il braccio per le punture. Nel board c’è anche il prof. Paolo Bonanni, che chiedeva ai giovani di sacrificarsi per tutelare gli over 60 e interrompere il contagio.L’azienda riceve l’ok per sviluppare mCombriax, nonostante i dubbi sulla sicurezza. Lo speciale contiene due articoli.L’ultima trovata dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) è il gruppo consultivo sulla fiducia nei vaccini. Offrirà consulenza all’organismo della Ue, ma soprattutto collaborerà in tema di comunicazione e coinvolgimento dei cittadini. «L’esitazione vaccinale è una minaccia globale crescente per la salute pubblica. Quando la fiducia del pubblico diminuisce, le malattie infettive possono riemergere, mettendo a rischio vite umane», ha spiegato Emer Cooke direttore esecutivo dell’agenzia, annunciando il neoformato panel internazionale.Ne fanno parte 21 esperti, tra professionisti sanitari, società mediche, appartenenti al mondo accademico, organizzazioni di pazienti, enti di sanità pubblica. Il gruppo si riunirà ogni tre mesi. Il primo incontro è avvenuto mercoledì scorso alla presenza dei copresidenti, che fanno parte di Ema: Melanie Carr, responsabile della divisione Relazioni con le parti interessate e comunicazione; Marco Cavaleri, responsabile del dipartimento per le minacce alla salute pubblica. Gli altri prescelti italiani sono Paolo Bonanni, professore di Igiene all’Università di Firenze, e Stefano Del Torso direttore della European academy of pediatrics.Ma vediamo un po’ da vicino qual è l’atteggiamento anche comunicativo nei confronti del vaccino Covid di alcuni dei componenti del nuovo gruppo, attraverso loro posizioni e dichiarazioni in epoca pandemica e più di recente. Partiamo da un italiano. In un video del dicembre scorso su Salute.eu, Bonanni raccomanda l’antinfluenzale «ogni anno sopra i 60» e afferma che «è importante la vaccinazione anti Covid, perché la malattia non è scomparsa».A luglio 2021, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera il professore dichiarava che i giovani «anche loro devono vaccinarsi il prima possibile perché oltre a interrompere la catena dei contagi tutelano pure quegli over 60 che per ora non vogliono ricevere le dosi». Bonanni aggiungeva: «Chi non si vaccina sta facendo un errore clamoroso, sta mettendo a repentaglio la sua salute, compra un biglietto alla lotteria della morte. Le due dosi riducono la mortalità del 99,9%, gli effetti indesiderati sono di gran lunga inferiori alle conseguenze del coronavirus».L’igienista è anche coordinatore del Board del Calendario per la Vita, che nell’edizione 2025 ribadiva: «Dovrebbero fare la vaccinazione anti Covid» le donne «che si trovano in qualsiasi trimestre della gravidanza o nel periodo “postpartum” comprese le donne in allattamento senza necessità di interrompere l’allattamento».Un altro dei 21 esperti è il pediatra Paul Offit, direttore del Vaccine education center del Children’s Hospital di Philadelphia, membro esterno della Fda. A Repubblica lo scorso settembre, lamentandosi per le scelte sanitarie del segretario alla Salute degli Stati Uniti Robert F. Kennedy Jr. dichiarò: «Purtroppo, circa la metà delle migliaia di piccoli ricoverati in ospedale con Covid-19 lo scorso anno non presentavano fattori di rischio: quindi questa politica oggi mette a rischio moltissimi bambini».Nel marzo del 2024, in un’ampia intervista all’organizzazione no profit Vaccinate your family affermò che «qualsiasi prodotto che può causare una buona risposta, può anche causare una cattiva risposta. Tuttavia, se si guardano gli eventi avversi gravi associati a un vaccino verificatisi negli ultimi 100 anni, questi si sono invariabilmente manifestati entro sei settimane. Quindi, se si hanno due mesi di dati su decine di migliaia di persone, questo mi fa sentire molto tranquillo riguardo alla sicurezza […] Non si può condurre una sperimentazione di tre anni prima di rilasciare un vaccino sapendo che quest’anno sono morte 400.000 persone. Non si può fare». Insomma, bisognerebbe chiudere gli occhi in tema di sicurezza.Nel 2021 affermò: «È impossibile che l’Rna messaggero influenzi in alcun modo il Dna. Hai più probabilità di diventare Spider-Man se ti viene somministrato un mRna, piuttosto che di vedere il tuo Dna alterato in qualche modo dal tuo Rna messaggero». Molti studi hanno invece dimostrato il contrario E c’è Zoi Dorothea Pana, specialista in pediatria, epidemiologia e controllo delle infezioni presso l’Università Europea di Cipro. Fa parte di Vaccelerate, rete paneuropea per lo sviluppo di vaccini che, tra l’altro, mappa i siti di sperimentazione clinica e di laboratorio in tutta Europa individuando le sedi più idonee per condurre le sperimentazioni cliniche di fase 2 e 3.Su Horizon, il magazine ufficiale della Commissione europea dedicato alla ricerca e all’innovazione a ottobre 2021, dichiarò: «La sinergia tra la promozione di una copertura vaccinale completa, l’implementazione di Npi, interventi non farmacologici a più livelli come quarantene, chiusure e distanziamento sociale (adattati ai livelli di trasmissione nella comunità) e il supporto a rigorosi test di contatto sembra essere un modo equilibrato per procedere». Purtroppo, invece, abbiamo visto solo una piccola fetta dei danni che lockdown e didattica a distanza hanno provocato nei giovanissimi, mentre ancora non si indaga a dovere sugli effetti di vaccini a mRna nei bambini e adolescenti.Più che pensare a comunicazioni tranquillizzanti, come si fa in Europa, negli Stati Uniti si pensa a informare su reazioni avverse. Sono appena state approvate le nuove norme del Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione (Acip), che fornisce indicazioni sull’uso dei vaccini negli Stati Uniti e consiglia i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc).Il nuovo statuto, che reca la firma di Robert F. Kennedy Jr. prevede che i membri, oltre all’esperienza nel campo dei vaccini, debbano possedere conoscenze in materia di «recupero da gravi danni da vaccino». Alla voce «Obiettivo e ambito di attività, ora si precisa che l’Acip fornisce «consulenza e orientamento al direttore dei Cdc sull’uso dei vaccini […] nonché sulle lacune nella ricerca sulla sicurezza dei vaccini, inclusi gli effetti avversi successivi alla vaccinazione».L’Acip sarà inoltre responsabile «della valutazione del profilo rischio/beneficio dei vaccini sulla base della sorveglianza in corso e dei nuovi risultati della ricerca; della considerazione dell’analisi degli effetti cumulativi dei vaccini e dei loro componenti; della rianalisi della sicurezza e dell’efficacia dei vaccini man mano che vengono individuate lacune e diventano disponibili nuove informazioni». Servirebbe un approccio simile, per migliorare la percezione dei vaccini nei cittadini della Ue.<div class="rebellt-item col1" id="rebelltitem1" data-id="1" data-reload-ads="false" data-is-image="False" data-href="https://www.laverita.info/priorita-ue-convincerci-a-fare-piu-vaccini-2676844924.html?rebelltitem=1#rebelltitem1" data-basename="moderna-vedova-allegra-pandemica-dose-combinata-per-covid-e-influenza" data-post-id="2676844924" data-published-at="1777802076" data-use-pagination="False"> Moderna, vedova allegra pandemica: dose combinata per Covid e influenza Altri soldi che dovremo pagare alla Ue oltre a nuove tasse? Moderna ha ottenuto il via libera dalla Commissione europea per il suo vaccino combinato contro l’influenza e il Covid-19, mentre negli Stati Uniti la stessa azienda farmaceutica aveva ritirato a maggio 2025 la richiesta di approvazione, viste le notevoli difficoltà con la Fda. Il vaccino, che avrà il nome commerciale mCombriax, combina il vaccino anti-Covid-19 di nuova generazione mNexspike e il vaccino antinfluenzale sperimentale mRna-1010. L’approvazione europea ne consente l’uso in tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea, oltre a Islanda, Liechtenstein e Norvegia, per l’immunizzazione attiva delle persone dai 50 anni in su. «Restiamo sorpresi dalla disponibilità della Commissione europea a concedere l’approvazione», ha dichiarato la società di investimenti bancari e gestione patrimoniale William Blair in una nota agli investitori, poiché mRna-1010 non è ancora stato approvato come vaccino singolo nell’Ue. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Ema ha espresso un parere positivo sul vaccino combinato a febbraio, raccomandandone di fatto l’approvazione. Le autorità regolatorie statunitensi, invece chiedono una revisione completa del candidato vaccino contro l’influenza prima ancora di prendere in considerazione il prodotto combinato. «La combinazione di questi due vaccini a mRna, mentre non può risolvere i problemi di efficacia di ciascuna componente, paradossalmente presenta incognite e rischi che possono eccedere la somma riferibile a ciascuna componente», afferma a titolo personale Maurizio Federico, dirigente di ricerca presso il Centro nazionale per la salute globale dell’Istituto superiore di sanità (Iss). Spiega: «Al di là dell’evidenza che la singola componente anti-flu “mRna-1010” non ha ancora passato l’esame presso la Fda, il “peccato originale” dell’approccio riproposto in combinazione è la scarsa o nulla immunizzazione funzionale che questa tecnica ha dimostrato di indurre nei tessuti più rilevanti per qualsiasi malattia infettiva respiratoria, vale a dire l’apparato respiratorio, laddove i virus dell’influenza e il Sars-CoV-2 trovano la loro “porta di ingresso” dell’organismo infettato». C’è poi il grande tema sicurezza, che dopo la gestione dell’emergenza Covid con sciagurate campagne vaccinali a tappeto e l’evidenza di troppe reazioni avverse (però ancora minimizzate o ignorate), lascia oltremodo preoccupata gran parte della popolazione. «Lasciando pure da parte gli effetti avversi indotti dalla Spike», precisa il biologo e virologo, «in base alle evidenze sperimentali già pubblicate, la combinazione di due preparazioni di mRna dovrebbe aumentare almeno due rischi. Innanzitutto, insieme rappresentano uno stimolo ancora più forte per la produzione sulla superficie delle cellule tumorali, sia neo-formate sia pre-esistenti, della molecola immunosoppressoria PDL-1, con conseguente inibizione del sistema immunitario nel controllare la crescita dei tumori». Inoltre, fa sapere il ricercatore, si aggiunge la «possibile generazione di prodotti proteici ignoti e immunogenici, così come è già stato dimostrato che accade nelle molecole di mRna artificiali, quali sono quelle di questi vaccini. Questo accade a causa del fenomeno dello frameshifting “scorrimento di lettura” dovuto alla presenza negli mRna vaccinali del componente artificiale “N1-metil-pseudouridina”». Questo nucleoside modificato inganna il meccanismo di lettura nella traduzione dell’mRna in proteine, causando spostamenti della cornice di lettura dei codoni con la conseguenza di sintetizzare altre proteine «non intenzionali», che potrebbero avere conseguenze imprevedibili. Conclude l’esperto: «Così come già accaduto recentemente per i vaccini Covid autoreplicanti, va sottolineato come le autorità regolatorie europee siano state le più rapide ed efficienti nell’autorizzare questi tipi di prodotti, malgrado una così scarsa quantità di studi di sicurezza». Decisioni sulla pelle nostra, ancora una volta