Francesco Borgonovo
2025-08-25

La Gran Bretagna scende in piazza contro gli immigrati accolti in hotel

Keir Starmer (Ansa)
Scoppiano le proteste. Situazione esplosiva: le aziende preferiscono gli stranieri sottopagati agli inglesi. Il ministero ammette: «La scuola dimentica i bimbi bianchi poveri». Starmer reagisce con censura e arresti.
Caro Draghi, l’Europa che ha fallito è la sua

Mario Draghi (Ansa)

Caro Mario Draghi, caro mister Europa, salvatore dell’Europa, guida dell’Europa, costruttore dell’Europa, garante dell’Europa, speranza dell’Europa nonché colonna dell’Europa, le scrivo questa cartolina perché l’altro giorno l’ho sentita al meeting di Rimini dire che l’Europa «non conta nulla».

«Infrazione Ue? Si può uscirne prima»

Domenico Lombardi (Imagoeconomica)
L’economista Domenico Lombardi: «La gestione di Giorgetti sta pagando, nella manovra ci sarà qualche margine per aiutare famiglie e imprese. Alla fine gli importatori americani ci privilegeranno rispetto ad altre economie».
Tajani punta ad al-Jolani per tutelare i cristiani in Siria

Antonio Tajani al Meeting di Rimini 2025 (Meeting Rimini)

È necessario «avere fiducia» nel presidente siriano al-Jolani, pur «sapendo bene di dover tenere aperti anche gli occhi». Così si è espresso il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante un convegno del Meeting di Rimini dedicato alla Siria e alla presenza dei cristiani nel Paese.

Cantiere pensioni: nella manovra verrà congelata l’età del ritiro

Claudio Durigon (Ansa)
Claudio Durigon annuncia le novità: «Senza interventi, nel 2027 salirà a 67 anni e tre mesi. Incentivi pro previdenza complementare».
