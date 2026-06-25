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Redazione digitale
2026-06-25

Il Giorno della Verità | 3ª edizione | Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti

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il giorno della verità
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E ora la Commissione Ue se la prende coi pescatori: basta piombo per lenze

E ora la Commissione Ue se la prende coi pescatori: basta piombo per lenze
La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen (a destra) riceve il presidente del Benin Romuald Wadagni a Bruxelles, in Belgio, il 24 giugno 2026 (Ansa)
Secondo l’europarlamentare Anna Maria Cisint (Lega) la misura è priva di adeguate valutazioni di impatto economico. Ma da Bruxelles arrivano anche disposizioni distopiche sul vino: sulle etichette bisogna scrivere che fa male.

A Bruxelles si parla di pesca e non solo; l’Ue fa come i gamberi, un passo avanti e due indietro. E come al solito si copre di ridicolo inseguendo il dogma green.

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Fs, incontro Salvini-Donnarumma: l'ad verso le dimissioni

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Fs, incontro Salvini-Donnarumma: l'ad verso le dimissioni
Stefano Donnarumma e Matteo Salvini (Ansa)
Il manager dovrebbe chiudere nei prossimi giorni i dossier più urgenti prima di lasciare l’incarico. Per la guida operativa del gruppo prende quota il nome dell’ad di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio.
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In Francia ecologisti storditi dalla calura: l’aria condizionata è un pericolo fascista

In Francia ecologisti storditi dalla calura: l’aria condizionata è un pericolo fascista
Marine Le Pen (Ansa)
Intanto la sinistra italiana cavalca la canicola contro il governo. Maurizio Landini pretende soldi a integrazione del reddito o non si lavora.

Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece è di sinistra. Fu Giorgio Gaber a tracciare il solco in una canzone del 1995, forse immaginando, da artista, che un giorno saremmo arrivati a dirlo davvero, o quasi. In effetti, oggi è la Francia a dettare la linea: l’aria condizionata è di destra.

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Basta sfiorare i palinsesti Rai e per la sinistra è «okkupazione»

Basta sfiorare i palinsesti Rai e per la sinistra è «okkupazione»
Stefano Massini (Ansa)
L’uscita di Massini e Sciarelli scatena l’ira nell’opposizione, al grido di «Giù le mani da Viale Mazzini». Peccato che il volto di «Chi l’ha visto?» abbia chiesto una pausa. E l’azienda rassicura pure su «Caterpillar».

Achtung baby. Nei corridoi di Rai 3 si aggirano loschi figuri in camicia nera che stanno rastrellando autori e conduttori non allineati, o dichiaratamente «sovversivi», per deportarli... al cancello. Una remigrazione professionale, per dir così.

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