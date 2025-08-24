Carri armati israeliani dentro Gaza. Gli Usa: «Carestia? È colpa dell’Onu»

2025-08-24
Macron dà di matto. Salvini: «Reazione spropositata a un detto milanese»
Emmanuel Macron (Ansa)
- Convocato l’ambasciatore dopo il «taches al tram» sulla guerra del vicepremier. Forza Italia: «Non decide lui la politica estera».
- Le esternazioni del leader leghista sono solo una scusa: la verità è che con i transalpini troppi dossier ci vedono su sponde opposte. A cominciare dalla reiterata volontà francese di rompere con Donald Trump.
Jeffrey Epstein (Getty)
Era accusato di voler insabbiare il caso, ma il Dipartimento di Giustizia pubblica le carte.
Donald Trump (Ansa)
L’amministrazione Usa ferma i lavori (arrivati all’80%) del colosso danese Orsted: un progetto eolico offshore a Rhode Island. Una tegola per una delle big delle rinnovabili in Europa che già viveva difficoltà finanziarie e ora valuta di fare causa agli Stati Uniti.
2025-08-24
Le pillole di galateo di Petra e Carlo | Le buone maniere tra Oriente e Occidente
