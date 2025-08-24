Stefano Piazza
Carri armati israeliani dentro Gaza. Gli Usa: «Carestia? È colpa dell’Onu»

Un carro armato israeliano (Ansa)
I tank di Benjamin Netanyahu invadono il sobborgo di Sabra: «Offensiva finale a metà settembre». L’ambasciatore americano a Gerusalemme attacca le Nazioni Unite per la gestione «distorta» delle forniture alimentari.
gaza

Macron dà di matto. Salvini: «Reazione spropositata a un detto milanese»

Emmanuel Macron (Ansa)
  • Convocato l’ambasciatore dopo il «taches al tram» sulla guerra del vicepremier. Forza Italia: «Non decide lui la politica estera».
  • Le esternazioni del leader leghista sono solo una scusa: la verità è che con i transalpini troppi dossier ci vedono su sponde opposte. A cominciare dalla reiterata volontà francese di rompere con Donald Trump.

Lo speciale contiene due articoli

europa a pezzi

The Donald passa al contrattacco. Ecco tutti i documenti su Epstein

Jeffrey Epstein (Getty)
Era accusato di voler insabbiare il caso, ma il Dipartimento di Giustizia pubblica le carte.
caso epstein

Trump dà un’altra «botta» al Green deal Ue

Donald Trump (Ansa)
L’amministrazione Usa ferma i lavori (arrivati all’80%) del colosso danese Orsted: un progetto eolico offshore a Rhode Island. Una tegola per una delle big delle rinnovabili in Europa che già viveva difficoltà finanziarie e ora valuta di fare causa agli Stati Uniti.
trump

Le pillole di galateo di Petra e Carlo | Le buone maniere tra Oriente e Occidente

Le pillole di galateo di Petra e Carlo | Le buone maniere tra Oriente e Occidenteplay icon
pillole di galateo
