True Fabio Amendolara Garlasco, non solo Sempio. Convocati dai pm pure Marco Poggi e le gemelle Cappa Le gemelle Cappa, Paola e Stefania, cugine di Chiara Poggi (Ansa)

Oggi tocca alle cugine della vittima. Domani al fratello e all’unico indagato per omicidio. «Andrea ci sarà», assicurano i legali, mentre il suo ex avvocato, Lovati, teme la «trappola». Inquirenti sicuri, ma manca l’arma.Nell’inchiesta sull’omicidio di Garlasco due binari investigativi si stanno per intrecciare a un passo dal capolinea: oggi verranno sentite nella caserma dei carabinieri Montebello di via Vincenzo Monti a Milano, come persone informate sui fatti, le gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi; domani toccherà, sempre per delle sommarie informazioni testimoniali, quindi senza l’assistenza di un legale, a Marco Poggi, fratello della vittima e amico di Andrea Sempio, ormai unico indagato per il delitto a sfondo sessuale con doppia aggravante (i motivi «abbietti» e la «crudeltà»). Sempio, convocato anche lui ma con un avviso a comparire per rendere interrogatorio (firmato dai pm Giuliana Rizza, Valentina De Stefano e Stefano Civardi), potrebbe trovarsi nella sala d’attesa il suo vecchio amico, nonostante le notizie delle agenzie di stampa che indicavano come luogo dell’audizione Mestre. «Ci saremo, poi valuteremo se rispondere o meno», dice Angela Taccia, che con il collega Liborio Cataliotti difende Sempio. Mentre il suo ex avvocato, Massimo Lovati, che probabilmente sospetta una trappola, a Diario del giorno (su Rete 4), rispondendo alle domande di Sabrina Scampini, ha invitato Sempio a «non andare» dai pm e a «farsi portare in manette». «Sicuramente mi presenterò», è invece il messaggio di Stefania Cappa che Gianluigi Nuzzi ha letto durante la puntata di Dentro la notizia (sempre su Rete 4). Di certo la notifica che le gemelle hanno ricevuto spazza via l’animazione mediatica rispetto a un loro coinvolgimento nelle indagini, alimentato anche da una richiesta (qualche mese fa) della Guardia di finanza che avrebbe voluto analizzare i movimenti bancari di tutta la famiglia e della quale non si è più saputo nulla. La nuova indagine, proprio nella sua fase finale, sembra provare a tenere insieme tutto: il movente, indicato dai magistrati in un rifiuto di un approccio sessuale, la dinamica del delitto, che appare però ancora fumosa (nel capo d’imputazione provvisorio compare, proprio accanto al numero di colpi con i quali prima è stata tramortita e poi uccisa Chiara, la parola «almeno»), ricordi dei testimoni (per Marco Poggi è la terza convocazione nel corso della nuova inchiesta), intercettazioni che non erano state trascritte o che erano state trascritte solo parzialmente dai carabinieri della «Squadretta» dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti (indagato a Brescia per corruzione in atti giudiziari in relazione all’archiviazione del 2017) e approfondimenti online. Quelli su un forum Web (Italian seduction) frequentato da Andreas, alias Andrea Sempio. Una community in cui utenti anonimi si scambiavano consigli su come approcciarsi alle donne. Sempio avrebbe postato oltre 3.000 messaggi fra 2009 e 2016. Qui avrebbe fatto riferimento a due donne che avrebbero tormentato la sua stabilità. «Allora one itis (termine in voga all’epoca nel gergo Web per indicare monomanie e ossessioni amorose non corrisposte, ndr) disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi do da fare miglioro e tanto». E qui sarebbe da escludere la Poggi. Ma avrebbe scritto anche: «L’unica volta che mi sono innamorato è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20». Non ci sarebbe però alcun riferimento esplicito a Chiara né al delitto. Una relazione dei carabinieri del Racis pare stia per finire tra gli atti dell’inchiesta. Anche se, come prevede il codice, non sono utilizzabili in un procedimento penale perizie sul carattere, sulla personalità e sulle qualità psichiche di un indagato. A leggere il capo d’imputazione provvisorio manca invece l’arma del delitto. Neppure ipotizzata. Sempio, insomma, si ritrova con una convocazione nella quale gli viene contestato l’omicidio con doppia aggravante, il movente e una parziale ricostruzione della dinamica. In sostanza la Procura gli comunica di non sapere come e con cosa è stata uccisa Chiara, ma di sapere che è stato lui (il cui alibi, legato a uno scontrino di un parcheggio di Vigevano, non convince gli inquirenti) per un rifiuto sessuale. Resta da chiarire anche l’ingresso nella villetta dei Poggi senza effrazione. Nel 2011, i giudici di appello avevano preso in considerazione, per poi scartarla, l’ipotesi di una rapina finita male. Ma avevano scritto: «Non vi sono segni di effrazione alla porta». E aggiunto che «non vi sono prove che escludono che Chiara Poggi quella mattina, una volta svegliatasi, abbia disattivato l’allarme e abbia fatto uscire il gatto in giardino, lasciando socchiusa la porta di ingresso. O forse l’ha chiusa, ma può averla aperta scorgendo che qualcuno era entrato nel giardino». Uno scenario che oggi torna. Con una differenza: adesso si prova a legarlo al nome di Sempio. È così che si è ristretto il perimetro. Come andrà a finire? Ieri il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenuto alla presentazione del libro L’impronta (la lezione di Garlasco e la fiducia degli italiani nella giustizia), di Giancarla Rondinelli, si è detto convinto «che alla fine non ci sarà un colpevole, perché è un processo che si trascina da tanti anni e che ha una ricostruzione due volte negata, poi accolta, adesso messa in discussione da una diversa e antitetica ricostruzione, che però è ancora quella dell’accusa, non è passata nemmeno al vaglio di un’udienza preliminare». E ha aggiunto: «Alberto Stasi ci ha messo cinque processi, se pensiamo che anche Sempio ce ne possa mettere cinque io non ci sarò più quando sarà finito tutto, ma ricordatevi che la mia previsione è che alla fine non ci sarà un colpevole».