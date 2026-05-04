True Maurizio Belpietro Se cade la Meloni la sinistra si suicida Elly Schlein (Ansa)

Antonio Padellaro si interroga su un’anomalia italiana. Com’è possibile, si chiede l’ex direttore del Fatto Quotidiano, che il governo Meloni, il peggiore del Dopoguerra, brutto sporco e cattivo, possa iscriversi nel Guinness dei primati per la durata? Tutto parte da un titolo di Repubblica, con cui si riferisce che l’esecutivo guidato dalla leader di Fratelli d’Italia è il secondo più longevo nella storia della Repubblica. Benché l’opposizione (politica e mediatica) accusi il premier di ogni nefandezza, ‘sto disastro - osserva Padellaro - resiste da 1.288 giorni e si appresta ad avvicinarsi al record storico detenuto da Silvio Berlusconi: 1.412 giorni. E qui arriva una domanda per Elly Schlein, Giuseppe Conte e per i gemelli siamesi di Avs, Bonelli e Fratoianni: com’è che ’sta iattura resiste? È possibile che, nonostante i fallimenti denunciati dalla sinistra, i sondaggi continuino a segnare il centrodestra poco sotto o poco sopra il campo largo? Quella dell’ex direttore del Fatto, nella rubrica che tiene sul giornale diretto da Marco Travaglio, è un’ottima domanda. E ancor meglio è la risposta che fornisce lo stesso Padellaro, secondo il quale se il governo di Giorgia Meloni gode ancora di ampio seguito fra gli italiani è perché - uso le sue parole - una crisi dell’attuale maggioranza «farebbe trovare il fronte progressista nelle classiche brache di tela». Senza un leader, senza un programma, privo di un’idea di futuro e solo dotato di un armamentario di improperi da scagliare contro chi sta a Palazzo Chigi. Basta per candidarsi a governare un Paese di 59 milioni di abitanti e tra le principali potenze economiche del pianeta? La risposta, implicita fin dalle prime righe della domanda formulata sul Fatto, è no. Padellaro, oltre a riconoscere la mancanza di un’alternativa credibile all’attuale maggioranza, si spinge anche oltre e ipotizza che i primi ad augurarsi che l’esecutivo di centrodestra duri fino al 2027 siano proprio gli esponenti del campo largo. Anzi, l’ex direttore parla di «assoluta necessità» che l’esecutivo regga fino alla scadenza della legislatura, per evitare di far emergere lacune e divisioni del fronte progressista.Il commento è stato pubblicato proprio nel giorno in cui Elly Schlein, su Repubblica, dava conto della pochezza dell’opposizione. In un’intervista a tutta pagina, la segretaria del Pd spiegava qual è la sua ricetta per il futuro. E a parte le critiche a Meloni le indicazioni sulle cose da fare sono davvero poche. Per colei che si candida a guidare la coalizione di centrosinistra (ammesso e non concesso che vinca l’opposizione di Giuseppe Conte), il modello è Pedro Sánchez. Peccato che, per quanto riguarda occupazione e crescita, ma anche sviluppo energetico, il premier spagnolo mostri dati peggiori di quelli italiani. Quanto al resto, Schlein non sa fare altro che parlare di Israele e Flotilla, come se i problemi italiani si risolvessero a Tel Aviv o con una crociera nel mar Egeo?È difficile dare torto a Padellaro. L’esecutivo di centrodestra ha un suo naturale alleato nell’opposizione e nella pochezza dei suoi leader. Al momento, la sinistra non ha chi sia in grado di parlare a nome di tutti i partiti che ne fanno parte e allo stesso tempo non esiste un programma comune che possa essere opposto a quello del centrodestra. L’attuale maggioranza ha visioni diverse sulle nomine o su alcuni singoli provvedimenti, ma alla fin fine su tasse, sicurezza, immigrazione e posizionamento internazionale non ha divisioni. Al contrario, il campo largo è sempre più un campo minato. C’è chi è a favore della patrimoniale e chi no. Chi invoca misure assistenziali tipo reddito di cittadinanza e chi le contrasta. Chi vorrebbe dare più potere alle forze dell’ordine e chi le vorrebbe disarmate. Chi vuole più opere pubbliche e chi le avversa. Perfino sul leader non c’è unità. Conte sogna di fare le scarpe a Schlein e la segretaria del Pd si confronta con le Louboutin di Silvia Salis, la sindaca di Genova che Renzi e compagni vorrebbero al suo posto come candidata premier.La verità è che, nonostante le promesse, il fronte progressista non è affatto unito. Del resto, se Meloni ha buone possibilità di passare alla storia della Repubblica come la prima premier che è riuscita tagliare il traguardo dell’intera legislatura, la sinistra può opporre un passato in cui nessun governo è mai riuscito ad arrivare fino in fondo. Romano Prodi è caduto dopo due anni e Massimo D’Alema, che lo sostituì, fu costretto a farsi votare due volte la fiducia prima di gettare la spugna lasciando il posto a Giuliano Amato. Poi sono venuti Enrico Letta e Matteo Renzi, quindi Paolo Gentiloni. In 12 anni otto governi e sette presidenti del Consiglio. In qualche caso, neanche il tempo di abituarci che era già arrivata l’ora del successivo. Per questo, secondo Padellaro, il governo regge. Mentre la sinistra al massimo «pigola».