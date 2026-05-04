True Laura Della Pasqua Inchiesta sul concerto di Jovanotti. «Il suo palco ha distrutto le dune» Jovanotti (Getty Images)

Tre indagati per inquinamento ambientale dopo l’evento del 2022 sulla battigia a Barletta.Un concerto sul litorale, con migliaia di spettatori in delirio per la star Jovanotti, si è trasformato in un caso ambientalista con tanto di intervento della magistratura e tre indagati. Stiamo parlando della performance del cantante, il Jova Beach Party, che si è svolto il 21 luglio 2022 sulla litoranea di Ponente di Barletta. È stato uno dei concerti con maggior affluenza, circa 30.000 spettatori, della sua tournée estiva. Ma quello che avrebbe dovuto essere un evento da calendario del periodo dell’anno più gettonato del cartellone estivo della Puglia, è balzato sulle cronache dei media della Regione perché è finito al centro di un’inchiesta della Procura di Trani. Sono passati tre anni e ora, secondo quanto riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, tre persone risultano indagate con l’ipotesi di reato, a vario titolo, di inquinamento ambientale colposo e abuso edilizio di area protetta.Sotto i riflettori degli investigatori, sollecitati dagli esposti di alcune associazioni ambientaliste tra cui Legambiente e da esponenti locali, sono finiti i lavori di allestimento del grande palco sulla spiaggia. Questa struttura, secondo «i tutori della natura», avrebbe modificato in modo significativo l’assetto naturale della costa, alterando, sostengono, 16.000 metri quadrati di arenile in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, danneggiando le dune e la vegetazione del litorale e rompendo l’equilibrio naturalistico della zona compresa nell’area protetta della foce del fiume Ofanto. La Procura di Trani si è mossa e ha aperto un fascicolo affidato al procuratore Renato Nitti e al sostituto Michele Cianci e con il coinvolgimento dei carabinieri forestali di Bari.In particolare, sotto la lente degli investigatori è finita la struttura di circa 7.700 metri cubi di sabbia movimentata per una profondità circa di mezzo metro che avrebbe trasformato l’arenile e, di conseguenza, alterato l’equilibrio delle dune. La zona non è sottoposta a un vincolo assoluto ma, poiché si trova vicino al Parco naturale del fiume Ofanto, rientrerebbe nell’ambito degli interventi di riqualificazione delle dune e della loro vegetazione.Risultano indagati il dirigente comunale ai lavori pubblici, Francesco Lomoro, l’allora amministratore unico della Barsa, l’azienda multiservizi del Comune, Michele Cianci e il progettista incaricato dall’organizzazione del concerto, Mario Luigi Dicandia. Secondo quanto riferisce la Gazzetta, nell’indagine la Procura di Trani contesta, a vario titolo, i reati di inquinamento ambientale colposo e abusivismo edilizio in zona protetta, oltre che il falso ideologico a carico del progettista delle opere. Lomoro, secondo l’accusa, sempre come riporta la Gazzetta, avrebbe firmato gli atti relativi all’affidamento dei lavori di preparazione dell’area del concerto poi affidati alla Barsa, senza rilascio di permesso edilizio sul falso presupposto che si trattava di strutture temporanee non sottoposte ad autorizzazione paesaggistica.Già all’epoca dell’organizzazione del concerto, le associazioni ambientaliste avevano contestato la scelta della location per il Jova Beach Party, sulla litoranea di Ponente, nel timore che avrebbe rischiato di compromettere l’ecosistema della spiaggia, ricco di dune. Alcune segnalazioni erano arrivate alla Regione e al ministero dell’Ambiente affinché intervenissero con delle verifiche. La difesa respinge le accuse sottolineando che l’organizzazione dell’evento ha seguito in modo corretto l’iter amministrativo.