True Federico Novella «Il vecchio ordine non tornerà più. Per noi è una chance»

L’ex ministro Marco Minniti: «L’Europa diventi punto di riferimento dei Paesi che sono spiazzati da Trump ma non vogliono finire sotto la Cina».«La leadership europea deve comprendere una cosa: tutto quello che sta avvenendo - dall’Ucraina all’Iran - è la fine di un vecchio ordine mondiale. E quel vecchio ordine non tornerà. Non è una parentesi. Non va vissuta come “mettiamo a punto qualcosa, poi torna tutto come prima”. Non tornerà più. E quindi non è più il tempo degli zerovirgola di bilancio».Marco Minniti, ex ministro dell’Interno e presidente della Fondazione Med-Or: l’Italia chiede maggiore flessibilità all’Europa, per poter affrontare la doppia sfida, militare ed energetica. Alcune componenti della maggioranza di governo spingono per lo scostamento di bilancio. Ma Bruxelles per ora non vuole saperne.«Abbiamo sempre pensato che l’elemento di forza di un Paese fossero i fondamentali dell’economia. Poi abbiamo imparato, in questi mesi, un’altra cosa: che al pari dell’economia conta la collocazione geostrategica. Prendiamo la Turchia: fino a due anni fa aveva il 90% di inflazione, e abbassava il tasso di sconto invece di alzarlo, infischiandosene delle raccomandazioni del Fondo monetario internazionale. Ciò nonostante, nessuno ha fatto fallire la Turchia, perché nessuno poteva permetterselo, dal momento che controlla lo stretto dei Dardanelli, ha fatto da intermediario per i corridoi del grano con i russi, e in definitiva svolge un ruolo di mediazione in tutte le partite più delicate aperte nel mondo».Dunque è tempo di pensare ai rapporti di forza, e non solo ai bilanci, come continua a fare una parte della dirigenza europea?«Sì, per questo guardo con interesse al ruolo geostrategico dell’Europa: il fatto di esprimersi come una potenza di soft power, in un momento in cui sembra prevalere l’hard power, può consentire la costruzione di opportunità economiche che rendono meno schematico l’approccio ai conti pubblici».Un esempio concreto?«Di fronte alla politica dei dazi di Trump, l’Europa ha risposto trattando come un’entità unica, e poi ha allargato il mercato. Da qui gli accordi con il Mercosur, con l’Indonesia, con l’Australia, con l’India. Nel momento in cui l’Europa, invece di ripiegarsi su sé stessa, pensa al suo ruolo geostrategico come interlocutore positivo del Sud del mondo, può trovare chance economiche senza precedenti.Anche in Africa?«Sì, un continente cruciale per materie prime, agricoltura, e quelle terre rare decisive per l’intelligenza artificiale, di cui al momento la Cina detiene il monopolio mondiale. E non dimentichiamo che il Sahel, a pochi chilometri da noi, è il principale incubatore del terrorismo internazionale. Il Piano Mattei, giusta intuizione dell’Italia, deve diventare europeo, per avere un’Africa stabilizzata e prospera».Tornando alle regole europee: si possono sostenere gli aumenti di spesa per la difesa senza rompere i vincoli di bilancio comunitari?«C’è una contraddizione che vale la pena nominare: giustamente Italia ed Europa hanno sbloccato 90 miliardi di euro per l’Ucraina. Ma questa è già una scelta di autonomia strategica, perché se facessimo un calcolo puramente economico, dovremmo invece riprendere le importazioni di gas russo. Dunque, ci deve essere in Europa un sistema di mutuo riconoscimento: io posso chiedere a un Paese di assumersi responsabilità su un terreno, sapendo che gli altri si assumeranno responsabilità su altri terreni»,Ma perché è scoppiata questa guerra?«L’idea dell’amministrazione Trump era di replicare l’intervento in Venezuela: un passaggio rapido e indolore, magari approfittandone per fare gli interessi americani nel settore petrolifero. Si immaginava una rivolta popolare in Iran, che avrebbe consentito a Trump di presentarsi come liberatore. Ma la storia, a cominciare dall’Iraq, insegna che non si può costruire una democrazia soltanto con gli interventi militari. Serve un’idea di futuro».Gli Usa sono rimasti spiazzati dalla chiusura di Hormuz?«C’è stata una clamorosa sottovalutazione. Gli iraniani avevano sempre minacciato di chiudere lo stretto, e stavolta l’hanno fatto davvero. Eppure, l’umanità conosce da sempre quanto cruciali siano certi punti strategici. Per concludere le lunghe guerre del Peloponneso, Sparta paralizzò lo stretto dei Dardanelli con un blocco navale, sconfiggendo Atene».Oggi quanto è pesante lo shock energetico?«Se il blocco di Hormuz si prolunga ancora di un mese, si schiuderanno scenari imprevedibili. E se nel frattempo gli Huthi chiudessero lo stretto di Bab el Mandeeb - in italiano “porta delle lacrime” - la situazione finirebbe fuori controllo. Non parlo solo dell’energia, ma anche di risorse alimentari e fertilizzanti. Pensiamo all’elio, derivante dalla lavorazione del gas: con l’attacco ai giacimenti in Qatar è in pericolo un elemento fondamentale per la lavorazione dei microchip».Qual è la strategia iraniana?«Possiamo sintetizzarla in due parole: “caos” e “attrito”. Il caos è stato raggiunto colpendo i Paesi del Golfo, che erano impegnati in una mediazione, per dimostrare che toccare l’Iran avrebbe implicato conseguenze internazionali immediate. L’attrito significa prepararsi a una guerra di lungo periodo, dove ogni reparto delle milizie è in grado di reagire “a mosaico”, definendo da solo i propri obiettivi. Questo consente alle forze iraniane, pur con grandi perdite, di reggere nel tempo».Il 1° maggio è scaduto il termine di 60 giorni previsto dalla legge americana entro cui il presidente deve notificare al Congresso l’operazione militare e ottenere la sua approvazione. Subito dopo, Trump ha dichiarato che il conflitto è concluso.«Probabilmente è un escamotage tecnico per aggirare i controlli del Congresso, anche perché, se la guerra fosse davvero finita, Trump lo avrebbe annunciato con ben altra enfasi. In ogni caso, alcuni repubblicani hanno già fatto sapere che non daranno ancora carta bianca a Trump. L’opinione pubblica non comprende le vere ragioni dell’attacco. Intanto l’indice di approvazione dei cittadini americani è ancora in discesa. Sullo sfondo, inflazione e caro benzina».E l’amministrazione Trump continua a perdere pezzi, mentre la base Maga rumoreggia.«Ricordiamoci le elezioni di mid-term all’orizzonte, mentre è pendente una richiesta di impeachment da parte dei democratici nei confronti del segretario alla Guerra, per abuso di potere e crimini di guerra. Tucker Carlson, uno degli storici sostenitori di Trump, si è dichiarato pentito di averlo appoggiato. Tutto ciò preoccupa il presidente».Come reagirà Trump a una sconfitta elettorale, e a un successivo, eventuale, assedio?«Questo è il grande punto interrogativo. Uno come Trump potrà davvero fare la parte dell’“anatra zoppa”, mentre la sua base si sta rompendo? Intanto il fattore tempo gioca tutto a favore dell’Iran, che è una teocrazia in lotta per la sopravvivenza, e deve semplicemente resistere. Trump invece deve fare i conti con l’opinione pubblica, con il conto alla rovescia elettorale che avanza inesorabile».È difficile essere ottimisti sulle trattative con Teheran. A che punto siamo?«Siamo in una fase di “stallo minaccioso”: tutte e due le parti adottano un linguaggio radicale. Si è consumato il rapporto di fiducia tra i negoziatori, ed è inevitabile. Si dovrebbe procedere step by step, tenendo insieme i due obiettivi strategici: primo, garantire libera navigazione attraverso lo stretto di Hormuz, senza vincoli né pedaggi. Secondo, pieno controllo internazionale del programma nucleare iraniano, con un ruolo cruciale per l’Aiea. Non può essere concesso all’Iran di avere un’arma nucleare».Intanto in Libano proseguono i raid israeliani.«È un altro pezzo del mosaico. Va sostenuto il dialogo tra la presidenza libanese e Israele. La tregua è fragile, e Hezbollah sta facendo di tutto per far saltare i colloqui, perché consapevole che rappresentano la via maestra per disarmare i loro guerriglieri».I Paesi del Golfo si sono divisi?«L’uscita degli Emirati arabi dall’Opec rappresenta una “separazione” strategica tra due grandi Paesi sunniti. Si cominciano a intravedere due schieramenti: da un lato l’asse Arabia Saudita-Turchia-Pakistan, dall’altro Emirati-Israele-Stati Uniti».Quale dovrebbe essere il ruolo europeo, se davvero si avviasse un percorso di pace?«Il progetto dei “Volenterosi per Hormuz” è molto importante, e ritengo fondamentale che l’Italia ne faccia parte. Di fronte alla scelta degli Usa per l’unilateralismo radicale in politica estera, l’Europa non deve rompere il rapporto con Washington, ma in questa era dell’incertezza occorre un’autonomia strategica europea che consenta di avere un rapporto con gli Usa tra pari».Una nuova visione del mondo?«L’Ue può diventare il punto di riferimento di quella parte del mondo - Paesi del Golfo, Turchia, India - che ha buoni rapporti con gli Stati Uniti, ma è preoccupata delle loro oscillazioni, e non vuole finire all’ombra della Cina. In questo contesto, mentre Trump invita la Russia al G20, l’Europa – come dicevo all’inizio – non può continuare ad arrovellarsi sullo zerovirgola».E l’Italia?«Deve avere piena consapevolezza del proprio ruolo ineludibile. Non quello di mediare tra Stati Uniti ed Europa, ma fare da congiunzione tra l’Occidente e il Sud del mondo. Questa è la nostra collocazione geostrategica da sempre. I recenti attacchi di Trump nei confronti dell’Italia non mortificano il nostro ruolo internazionale: al contrario, ci liberano».Da cosa?«Ci consentono di essere fino in fondo protagonisti, a 360 gradi. Con tre pilastri: alleanza transatlantica, Europa, Mediterraneo e Africa. E tutto questo, avendo le mani libere».