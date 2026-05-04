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Federico Novella
2026-05-04

«Il vecchio ordine non tornerà più. Per noi è una chance»

«Il vecchio ordine non tornerà più. Per noi è una chance»
L’ex ministro Marco Minniti: «L’Europa diventi punto di riferimento dei Paesi che sono spiazzati da Trump ma non vogliono finire sotto la Cina».

«La leadership europea deve comprendere una cosa: tutto quello che sta avvenendo - dall’Ucraina all’Iran - è la fine di un vecchio ordine mondiale. E quel vecchio ordine non tornerà. Non è una parentesi. Non va vissuta come “mettiamo a punto qualcosa, poi torna tutto come prima”. Non tornerà più. E quindi non è più il tempo degli zerovirgola di bilancio».

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minniti
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«Il salario giusto è una svolta. Evita i danni di quello minimo»

«Il salario giusto è una svolta. Evita i danni di quello minimo»
Marina Calderone (Ansa)
Il ministro del Lavoro Marina Calderone: «Con la retribuzione non inferiore ai contratti più rappresentativi eliminiamo gli accordi pirata. L’IA si gestisce soltanto trasformando le competenze».
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marina calderone
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Se cade la Meloni la sinistra si suicida

Se cade la Meloni la sinistra si suicida
Elly Schlein (Ansa)

Antonio Padellaro si interroga su un’anomalia italiana. Com’è possibile, si chiede l’ex direttore del Fatto Quotidiano, che il governo Meloni, il peggiore del Dopoguerra, brutto sporco e cattivo, possa iscriversi nel Guinness dei primati per la durata?

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campo largo
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Askatasuna dà l’assalto alla polizia e il sindaco gli offre la grigliata

Askatasuna dà l’assalto alla polizia e il sindaco gli offre la grigliata
Ansa
Il Pd tratta a nome degli antagonisti di Torino. A dire no al party ci pensa la prefettura.

«È iniziato l’assedio, è iniziata la guerriglia. Sono ancora in giro i ragazzi di Vanchiglia». Venerdì Primo maggio gli antagonisti di Askatasuna hanno annunciato al microfono l’apertura delle ostilità con le forze dell’ordine. Un momento accuratamente preparato e con tutta probabilità ampiamente desiderato.

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Inchiesta sul concerto di Jovanotti. «Il suo palco ha distrutto le dune»

Inchiesta sul concerto di Jovanotti. «Il suo palco ha distrutto le dune»
Jovanotti (Getty Images)
Tre indagati per inquinamento ambientale dopo l’evento del 2022 sulla battigia a Barletta.

Un concerto sul litorale, con migliaia di spettatori in delirio per la star Jovanotti, si è trasformato in un caso ambientalista con tanto di intervento della magistratura e tre indagati.

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jovanotti
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