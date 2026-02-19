{{ subpage.title }}

Quentin, beccato un altro uomo di Arnault

Raphaël Arnault, deputato de La France insoumise (Ansa)
  • Per l’uccisione a Lione del giovane identitario, interrogato un secondo collaboratore del deputato picchiatore. Sospeso anche per lui il diritto ad accedere in Parlamento. Meloni: «Addolorata, nessuna idea politica può giustificare la violenza».
  • La France insoumise scaricata pure da Hollande per la vicinanza ai teppisti antifà.

Lo speciale contiene due articoli.

True

Ci tocca pure pagare Carola Rackete

Carola Rackete (Ansa)
Il tribunale di Palermo dà ragione a Sea Watch che ha contestato i mesi di stop dopo che Carola forzò il blocco italiano. Meloni furiosa: «I magistrati premiano chi si vanta di non rispettare la legge?».

Oltre 76.000 euro di risarcimento per il fermo disposto nei confronti della nave Ong che nel giugno 2019 forzò un divieto del governo gialloverde ed entrò in porto a Lampedusa con 43 migranti a bordo, speronando una nave da guerra della Guardia di finanza. Nel caso della Sea Watch 3 la magistratura riconosce alla nave del comandante Carola Rackete le spese patrimoniali documentate, sostenute tra ottobre e dicembre 2019: costi portuali e di agenzia, carburante per mantenere la nave attiva (per 76.181 euro, più rivalutazione e interessi) e spese legali (quantificate in 14.103 euro). È il conto presentato dai giudici del tribunale civile di Palermo alla prefettura di Agrigento, al ministero dell’Interno, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e al ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tutta La Verità | Belpietro: «Troppe sentenze pro invasione»

Tutta La Verità | Belpietro: «Troppe sentenze pro invasione»play icon

Risarcimento da 76.000 Euro alla Ong di Carola Rackete, cancellato il fermo di un'altra nave per il recupero dei migranti. E, come se non bastasse, si condanna l'Italia a risarcire un clandestino con 23 precedenti penali. La giustizia sta rivelando il suo volto più ideologico.

True

La Salis vuole sfrattare Casapound

Silvia Salis, sindaco di Genova (Ansa)
Il circolo ha regolare contratto di affitto della sede ma il sindaco dem cavalca i tafferugli di Genova antifascista, gruppo che per Mollicone (Fdi) «nega le foibe e celebra le Br».

Quale sindaco potrebbe mai parlare apertamente di voler sfrattare un inquilino che ha tutte le carte in regola (ovvero, il contratto di affitto) dal locale che, quindi, legalmente occupa solo perché manifesta una linea di pensiero totalmente diversa dalla propria? La risposta è: Silvia Salis.

True

Caso Epstein, arrestato l'ex principe Andrea

Andrea Mountbatten-Windsor (Ansa)
Il terzo figlio della regina Elisabetta II è stato fermato con l'accusa di abuso di ufficio. Intanto, l'Onu che brigava con il finanziere invoca un’inchiesta indipendente. Il pedofilo, però, aveva legami forti con molti membri dell’ente. Hillary Clinton: «Io e mio marito usati come diversivo per tutelare Donald Trump».

La polizia britannica ha arrestato Andrew Mountbatten-Windsor. Lo ha reso noto l'emittente Sky News. Questa mattina, sei volanti della polizia e circa otto agenti in abiti civili sono stati visti arrivare nella tenuta di Sandringham proprio nel giorno del suo sessantaseiesimo compleanno.

