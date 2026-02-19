True Matteo Ghisalberti Adriano Scianca and Quentin, beccato un altro uomo di Arnault Raphaël Arnault, deputato de La France insoumise (Ansa)

Per l’uccisione a Lione del giovane identitario, interrogato un secondo collaboratore del deputato picchiatore. Sospeso anche per lui il diritto ad accedere in Parlamento. Meloni: «Addolorata, nessuna idea politica può giustificare la violenza».La France insoumise scaricata pure da Hollande per la vicinanza ai teppisti antifà.Lo speciale contiene due articoli.Il cerchio si stringe sempre di più attorno al partito dell’estrema sinistra transalpina, La France insoumise. Ieri sono arrivate altre prove del coinvolgimento a vario titolo di alcuni suoi simpatizzanti legati anche al movimento de La Jeune garde nel linciaggio che ha provocato giovedì scorso la morte del ventitreenne Quentin Deranque. Le indagini hanno portato al fermo di 11 persone, che è stato prolungato di ventiquattro ore. Alcuni di questi sarebbero coinvolti in maniera più importante nel pestaggio di Quentin, altri avrebbero invece avuto ruoli più «logistici». Tra i fermati ci sarebbe, come scritto da Le Parisien, anche un ex stagista di Raphaël Arnault, deputato de La France insoumise (Lfi) e fondatore della Jeune garde. Per Bfm Tv, l’ex stagista si chiamerebbe Adrien B. Tra i fermati ci sarebbe anche Robin C. che, secondo quanto ricostruito dal quotidiano parigino, sarebbe un altro assistente parlamentare di Arnault. Questo collaboratore è stato assunto l’anno scorso usando lo pseudonimo di Robin Michel. L’uomo avrebbe ricoperto incarichi nel collegio elettorale del deputato Lfi e sarebbe legato a movimenti dell’ultrasinistra. Per questo motivo, Robin C. risulterebbe essere fiché S, cioè schedato nel registro degli individui considerati pericolosi per la sicurezza dello Stato. Anche a lui sono stati proibiti gli accessi all’Assemblea nazionale.Ma il nome che, anche ieri, era sulla bocca di tutti è quello di Jacques-Élie Favrot, il primo degli assistenti parlamentari di Arnault. L’avvocato di Favrot ha riferito a Bfm tv che il suo assistito «riconosce le violenze» ma non «l’omicidio» di Quentin Deranque.Una fonte anonima citata da Le Figaro, ha definito Favrot come «uno dei grossi obiettivi» degli arresti compiuti martedì sera e che non poteva essere considerato come «un sospetto accessorio o secondario» nel pestaggio di Lione. Lo stesso quotidiano ha ricordato che Favrot era già noto alla polizia per «furto», «detenzione di un’arma» e «colpi e ferite». Dopo la conferma del fermo del suo assistente parlamentare, Arnault ha reso noto di aver avviato «le procedure per porre fine al suo contratto» all’Assemblea nazionale.L’annuncio del licenziamento di Favrot non è bastato però a spegnere l’incendio che divampa tra le file de La France insoumise. Per gli esponenti di vari partiti, chi dovrebbe dimettersi è Raphäel Arnault. Altri politici chiedono invece a Lfi di espellere il deputato che, va ricordato, non è coinvolto nei tragici fatti di Lione che hanno provocato la morte del giovane Deranque. A favore dell’esclusione, almeno temporanea, di Arnault dal suo partito si è espressa ieri Maud Bregeon, la portavoce del governo, per la quale serve un «chiarimento, per dire no alla violenza». La risposta del coordinatore nazionale Lfi, Manuel Bompard, non si è fatta attendere : «La portavoce di un governo illegittimo pretende ormai di decidere l’organizzazione dei gruppi politici dell’opposizione», per lui «Arnault non ha alcuna responsabilità nel dramma accaduto a Lione [...] l’inchiesta in corso non lo riguarda assolutamente». Un altro onorevole Lfi, Eric Coquerel, ha invitato Bregeon a «rispettare la separazione dei poteri» e ha rivelato di aver ricevuto minacce di morte. Il presidente del Rassemblement national, Jordan Bardella, ha dichiarato che «Arnault è fuori posto all’Assemblea» e chiesto la creazione di un cordone sanitario attorno a La France insoumise.A sinistra, anche ieri, vari esponenti hanno cercato di relativizzare la loro prossimità a Lfi. L’ex presidente francese, il socialista François Hollande ha dichiarato ai microfoni di radio Rmc che «non può esserci un’alleanza tra il Ps e Lfi». Il segretario socialista Olivier Faure pur invitando Lfi a fare un «esame di coscienza», è riuscito a lamentarsi per l’«insopportabile inversione» secondo la quale «l’antifascismo sarebbe il nuovo fascismo». La deputata di sinistra (ex Lfi) Clémentine Autain ha criticato una cultura politica francese «intrisa di virilismo». La leader dei Verdi, Marine Tondellier, ha espresso la propria emozione per la morte di Quentin ma ha anche protestato perché riceve «solo domande su La France insoumise» invece «non sento la gente di destra ricevere domane sull’ultradestra, anch’essa estremamente violenta».La morte di Quentin Deranque ha assunto anche una dimensione internazionale. Ai media francesi non è sfuggito il post su Instagram di Giorgia Meloni. Il presidente del Consiglio ha scritto che «la morte di un ragazzo poco più che ventenne, aggredito da gruppi riconducibili all’estremismo di sinistra e travolto da un clima di odio ideologico che attraversa diverse nazioni, è una ferita per l’intera Europa». Per Meloni «nessuna idea politica, nessuna contrapposizione ideologica può giustificare la violenza o trasformare il confronto in aggressione fisica. Quando l’odio e la violenza prendono il posto del dialogo, a perdere è sempre la democrazia». Sempre all'estero, la deputata Ue dei Républcains, Cécile Imart ha reso noto di aver presentato una risoluzione volta alla creazione di una «lista nera» dei movimenti ultra violenti.E proprio per evitare violenze, il prefetto della Loira Atlantica ha vietato lo svolgimento di una manifestazione in memoria di Quentin, che avrebbe dovuto tenersi a Nantes. Invece, il sindacato del personale de l'École Normale Supérieure di Paris-Saclay ha annullato l'invito che aveva rivolto alla parlamentare europea Lfi, Rima Hassan. Allarme bomba da Mélenchon Che prova a passare da vittima Un allarme (politicamente) provvidenziale. Nel momento più buio per La France insoumise di Jean-Luc Mélenchon, l’evacuazione della sede per il falso annuncio di una bomba permette al partito di estrema sinistra di rifiatare. La pressione di questi giorni, dopo l’uccisione del giovane Quentin Deranque, per la quale sono stati arrestati diversi giovani organici al gruppo parlamentare mélenchonista, si può così allentare per mezza giornata. «La sede nazionale de La France insoumise è stata evacuata in seguito alla minaccia di una bomba. La polizia è sul posto», ha postato ieri sui social il coordinatore del movimento, Manuel Bompard. L’ispezione dei locali da parte delle forze dell’ordine ha dato esito negativo: nessun ordigno. Si è trattato di una intimidazione o di una bravata.Il movimento non ha comunque perso tempo, prendendo la palla al balzo per uscire dall’angolo e passare da complice dei carnefici a vittima: «Un limite è stato superato. Chi sfrutta la tragedia e la morte di un giovane per attaccare La France insoumise deve cessare le sue spregevoli manovre», ha dichiarato Clémence Guetté, vicepresidente del partito all’Assemblea nazionale. Un altro parlamentare, Paul Vannier, ha tuonato: «Tutti coloro che, attraverso spregevoli manovre politiche, stanno indirizzando le loro calunnie contro Lfi - Lecornu, Darmanin, Hollande, Bardella e Le Pen - sono responsabili dell’ondata di violenza di cui siamo vittime». Un’ottima strategia diversiva, per un partito duramente attaccato dalla portavoce del governo, Maud Bregeon, che aveva apertamente parlato di «responsabilità morale» dei mélenchonisti dopo l’assassinio di Quentin. Nelle scorse ore anche l’ex presidente François Hollande aveva contribuito a porre un cordone sanitario attorno al movimento: «Non ci può essere, per le prossime elezioni, alcuna alleanza fra i socialisti e La France insoumise». Nel frattempo, parte della stampa francese di estrema sinistra sta provando ad applicare il protocollo «Primavalle». Il riferimento è a Primavalle, incendio a porte chiuse, il libello con cui, dopo l’omicidio dei fratelli Mattei, parte dell’estrema sinistra provò a caldeggiare la tesi della faida interna nell’estrema destra, mentre i veri responsabili della strage pasteggiavano a champagne con intellettuali e giornalisti di grido. Se negli anni Settanta i missini romani potevano morire per autocombustione, nella Lione del 2026 gli identitari possono evidentemente linciarsi da soli. La presunta prova chiave delle «controinchieste» (in Italia ripresa da Dinamo Press) è un nuovo video, diffuso dal sito della testata Le Progrès, in cui, pochi minuti prima che Deranque venisse colpito a morte, si vedono due gruppi fronteggiarsi in strada, a una cinquantina di metri da dove poi verrà trovato il corpo del ventitreenne. Un filmato da cui è comunque impossibile capire la dinamica dei fatti: come si sono incrociati i due gruppi? Chi stava aspettando chi? Il video non spiega nulla. Che si sia trattato di un agguato da parte dell’estrema sinistra è stato affermato con nettezza dalle autorità. E comunque la morte di Quentin è sopraggiunta dopo un bestiale accanimento sul suo corpo già disteso a terra, cosa documentata dal primo video uscito dopo i fatti. La Jeune garde antifasciste, movimento disciolto a cui sono legati diversi dei fermati, ha del resto una lunga tradizione di violenza per nulla dissimulata. Nei giorni scorsi abbiamo già ricordato le pagine Instagram in cui il gruppo si vantava degli assalti, spesso in sovrannumero e infierendo su persone a terra. Un vero marchio di fabbrica.In tutto questo, è comunque Repubblica a far presente la vera tragedia in questa vicenda: «La morte di Deranque complica la sfida delle sinistre ai lepeniani», titolava ieri il quotidiano. Dannati identitari, le trovano tutte pur di indebolire il fronte repubblicano, Persino farsi ammazzare.