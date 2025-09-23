Matteo Giusti
2025-09-23

Filippine in crisi tra scandali e devastazioni del tifone Ragasa

Getty Images

Le Filippine affrontano giorni drammatici: Manila paralizzata da manifestazioni contro la corruzione in progetti infrastrutturali fantasma, mentre il tifone Ragasa minaccia Luzon con venti a 270 chilometri orari, frane e inondazioni, costringendo evacuazioni e chiusure diffuse.

Lollobrigida: «L'Europa non faccia un passo indietro con le politiche agricole»

(Totaleu)

Lo ha dichiarato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste a margine della riunione del Consiglio Agricoltura e pesca di Bruxelles.

Torna Musk e punta ai giornali Ue

Elon Musk (Getty Images)
Il magnate era accanto a Trump all’evento per l’influencer. E il suo uomo a Roma annuncia un possibile ingresso nell’editoria europea: uno schiaffo ai piani di Ursula.
La maratona della «Verità» sulle idee di Kirk

Charlie Kirk (Getty Images)
Da Cruciani a Padellaro, da Del Debbio a Culicchia, da Giubilei a Enrico Ruggeri e tanti altri: i commenti di liberi pensatori dopo l’uccisione di Charlie. Giordano: «La lotta allo spirito critico è iniziata col Covid».

Il video integrale della maratona è disponibile cliccando su questo link.

Ai funerali c’era la gente perbene per cui fare politica è un atto di fede

Erika Kirk, vedova di Charlie, durante il discorso alle esequie del marito a Phoenix (Ansa)
L’America raccolta a Phoenix era pervasa da un fervore spirituale nel quale religione, vita privata e impegno civico non sono separabili. È una coerenza che ha reso gli evangelici come Kirk più attrattivi dei cattolici.
