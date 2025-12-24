True François De Tonquédec Famiglia del bosco, nella disputa entra (di nuovo) l’Anm. Salvini: «Una decisione vergognosa» Matteo Salvini (Ansa)

I difensori: «Troppe informazioni scellerate utilizzate per trasformarli in selvaggi».Per chi contava su un lieto fine e coltivava la speranza che la famiglia del bosco potesse stabilmente riunirsi per Natale, la risposta del Tribunale per i minorenni dell’Aquila è stata un pugno nello stomaco devastante.Ma le dichiarazioni, riportate dal quotidiano Il Centro, dell’Associazione nazionale magistrati (Anm) Abruzzo che, per voce della presidente Virginia Scalera, ha parlato di «tempi fisiologici» e della necessità di un «percorso lungo» per il recupero della responsabilità genitoriale, oltre ad avere raffreddato in anticipo, rispetto alla decisione del Tribunale dei minori, le aspettative di un rientro a casa per Natale dei bambini del bosco, avevano spostato il confronto tra la magistratura e la famiglia Trevallion fuori dalle aule giudiziarie. Scatenando una durissima presa di posizione, (anche questa riportata dal quotidiano abruzzese) degli avvocati dei Trevallion, Marco Femminella e Danila Solinas.«Restiamo perplessi dinanzi all’intervento dell’Anm Abruzzo», spiegano i due difensori, che, dettaglio niente affatto trascurabile, al momento della loro dichiarazione non conoscono ancora il provvedimento del Tribunale dei minori, che verrà reso noto poche ore dopo, nella mattinata di ieri. Secondo i due legali, «non è condivisibile che si entri nel merito ma ancora meno condivisibile è esaltare la correttezza dell’ordinanza di allontanamento dei minori. La magistratura non solo deve essere terza ma deve anche apparire tale».La presa di posizione dei legali prosegue utilizzando un paradosso per svelare le contraddizioni del ragionamento dell’Anm: «Quindi, seguendo il ragionamento del sindacato dei magistrati, saremmo stati legittimati a ritenere che la riforma dell’ordinanza avrebbe giustificato la riprovevole aggressione subita dalla presidente Angrisano» dopo l’allontanamento dei tre bambini dalla casa di Palmoli. Il senso della provocazione dei legali dei Trevallion è chiaro: se si difende un magistrato dagli attacchi personali partendo dal presupposto che la sua decisione è stata confermata come «corretta» dalla Corte d’appello, questo vale anche all’opposto: se la decisione fosse stata sbagliata o annullata («riformata»), allora gli insulti e le aggressioni sarebbero stati giustificati? «Non crediamo sia così e non si può lasciare intendere questo», tengono a precisare Femminella e Solinas per evitare ulteriori polemiche. Poi puntano il dito anche sulle riunioni del sindacato delle toghe: «Così come si rischierebbe di fraintendere l’assemblea dell’Anm tenuta dai magistrati abruzzesi nella Corte d’appello dell’Aquila. La chiusura della stessa al grido “siamo tutti Cecilia Angrisano” non aveva nulla a che fare con la legittimità o meno dell’ordinanza». Femminella e Solinas, nelle loro dichiarazioni riportate dal Centro, si chiedevano anche l’origine delle previsioni sui tempi di recupero avanzate dall’Anm: «Non sappiamo dove l’Anm abbia desunto la necessità di un “lungo” percorso né, tantomeno, quale sia la competenza che la stessa abbia per entrare nel merito».E ieri i due legali, con una nota diffusa alle agenzie di stampa, hanno probabilmente svelato l’arcano. Secondo i due avvocati, infatti, l’ordinanza del Tribunale per i minorenni dell’Aquila è datata 11 dicembre, quindi antecedente alla presa di posizione dell’Anm: «Questa difesa ha depositato copiosa e puntuale documentazione che confuta l’assunto secondo cui i minori non avrebbero avuto contatti con i loro pari e documentazione fotografica che ritrae i bambini in ogni occasione ricreativa, ovvero ordinaria, a contatto con altri bimbi verso i quali non hanno mostrato alcun disagio, così come non lo hanno mostrato nella casa famiglia». Dunque, per gli avvocati «sono smentite la ritrosia lamentata e l’isolamento dedotti». I legali si sono, poi, detti certi «che le allegazioni puntuali che abbiamo sottoposto al Tribunale, di cui, essendo l’ordinanza antecedente, non ha evidentemente tenuto conto, verranno debitamente e tempestivamente valutate. Così come siamo certi che sarà adeguatamente valutata “l’urgenza di provvedere” prevista dalla norma, quando si dovrà rivalutare, in tempi che si auspicano rapidi, la prosecuzione del collocamento nella struttura. Un giudizio che sarà certamente rapportato al superamento effettivo delle criticità al tempo rilevate e alla possibilità che la consulenza richiesta venga effettuata sotto monitoraggio, ma previo ricongiungimento». E ancora: «L’invito ad abbassare i toni e attenersi a fatti veritieri appare, allo stato, una utopica chimera che si staglia con alcune informazioni scellerate scientemente alimentate per tratteggiare l’idea della famiglia selvaggia approdata sul pianeta Terra. Anticipiamo azioni nei confronti di chiunque si renda responsabile della grave disinformazione».La polemica, però, sembra destinata a continuare. Il vicepremier Matteo Salvini, ha parlato senza mezzi termini di una «vergogna senza fine». Per il leader leghista, «si dovrebbe verificare lo stato psichico di qualcun altro, non di due genitori che hanno cresciuto, curato, educato e amato i loro figli per anni, prima che la “giustizia” rovinasse la vita di una famiglia tranquilla e perbene».