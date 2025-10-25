Francesco Borgonovo
2025-10-25

«Esistono solo due generi». Finisce in cella

Emanuel Brünisholz
Un cittadino svizzero è andato dietro le sbarre dopo aver scritto sui social che «se riesumi le persone Lgbtqi tra 200 anni, troverai solo maschi e femmine basandoti sui loro scheletri». E c’è chi gongola: «Le critiche al gender non saranno tollerate».
pensiero unico

L’educazione sessuale a scuola non argina la piaga dei femminicidi

iStock
I paladini dell’indottrinamento arcobaleno giustificano la necessità dei loro corsi con l’alto numero di delitti contro le donne. Ma il nesso non regge: nei Paesi che prevedono questi insegnamenti, la violenza è più diffusa.
educazione sessuale

La Chiesa non può ignorare il peccato

Baldassare Reina (Ansa)
La Bibbia condanna il comportamento omoerotico. La Conferenza episcopale, andando in direzione contraria, rischia di rendere il cristianesimo un credo opinabile e malleabile.
chiesa

Oggi i vescovi al voto sul documento pro Lgbt che sfida Leone XIV

La riunione tra Papa Leone XIV e i membri del Consiglio Ordinario della Segreteria generale del Sinodo dei Vescovi dello scorso giugno (Ansa)
L’assemblea sinodale Cei è chiamata ad approvare la linea «aperturista» di stampo bergogliano su gay e trans spinta da Zuppi. Malgrado sia stata già bocciata mesi fa.
chiesa

Garlasco, altro processo per i carabinieri

Auto dei Carabinieri fuori dalla villetta della famiglia Poggi di Garlasco (Ansa)
Maurizio Pappalardo e Antonio Scoppetta, tra i fedelissimi nella «Squadretta» di Venditti, rinviati a giudizio anche nell’inchiesta «Clean 1». Avrebbero violato il segreto per informare «amici» sospettati di peculato e frode. Sempio sottoposto a rilevazioni antropometriche.
garlasco
