True Matteo Lorenzi L’Ucraina per Epstein: terra di affari e minori Jack Lang, ex ministro della Cultura francese. Nel riquadro, a Parigi con Epstein (Ansa)

L’ultimo a cadere per via dei file rilasciati è il socialista francese Jack Lang, ex ministro della Cultura, ora accusato di reati fiscali. Dalle mail, inoltre, pare che intorno a Kiev si addensassero i principali interessi del magnate: soldi ed eugenetica suprematista.Anche una rapida scorsa ai nuovi Epstein files rilasciati dal governo americano può fornire una lezione universale forse non scontata: la depoliticizzazione delle masse, con il ripiegamento nella sfera privata della gente comune, non ha coinvolto le élite occidentali che, al contrario, hanno continuato a occuparsi di tutte le questioni globali. L’intensa corrispondenza epistolare di Jeffrey Epstein con una consistente parte del potere politico ed economico mondiale copre circa tutti gli eventi rilevanti degli ultimi 20 anni: dalla crisi dei subprime a quella greca, dalla Libia all’Ucraina e al Medio Oriente, fino alle scelte di politica economica dei singoli governi.L’ultima figura eminente a cadere sotto i colpi dello scandalo è stato il socialista francese Jack Lang, storico portavoce e ministro della Cultura di François Mitterrand. L’ottantaseienne, attualmente presidente dell’Istituto del mondo arabo (Ima), ha dichiarato infondate le accuse per riciclaggio e reati fiscali a carico suo e di sua figlia Caroline, entrati in contatto con Epstein grazie a Woody Allen e ai quali il pedofilo avrebbe fornito gratuitamente - su richiesta del francese - aerei e ville di lusso. Con la donna il magnate ha anche aperto, nel 2016, una società offshore nelle Isole Vergini. L’ex ministro francese ha accolto l’inchiesta «con serenità e persino sollievo», convinto che «farà piena luce sulle accuse che ledono» la sua integrità e il suo onore. In serata, poi, ha comunque presentato le dimissioni dall’Ima.Come dicevamo, la longa manus di Epstein è giunta finanche in Ucraina, e non sporadicamente. In uno scambio di email con Ariane de Rothschild, banchiera con cittadinanza francese nonché baronessa, l’uomo scrive: «I disordini in Ucraina dovrebbero creare un sacco di opportunità, proprio tante». Il messaggio risale al 18 marzo 2014, data in cui Vladimir Putin formalizza l’annessione della Crimea dopo la rivoluzione di Euromaidan dello stesso anno. I documenti mostrano che, qualche giorno prima, Epstein aveva iniziato a vendere rubli allo scoperto, ma oggi qualcuno cerca di dipingerlo come un agente filorusso per conto dello zar. Due anni prima Boris Nikolic (al centro dell’inchiesta di ieri sul Covid) gli parlava di «andare presto in Russia per incontrare l’amico Ilya Ponomarev». «È un membro della Duma, e lui e Alyona (la sua fidanzata molto intelligente e carina) sono i principali organizzatori della rivolta contro Putin», continuava. Insomma, non sembrano i messaggi di un filoputiniano al soldo del Kgb. Ma questo suo interesse per l’Ucraina non si limita solo a opportunità economiche o a mire antirusse: in gioco entrano le altre due grandi attrazioni del pedofilo: i minori e l’eugenetica.Una serie di email risalenti a luglio-agosto del 2018 tra Epstein e Bryan Bishop, programmatore di bitcoin noto per gli investimenti in baby design, rivelano le trattative per un progetto eugenetico a cui il pedofilo avrebbe dovuto partecipare come finanziatore segreto. «Ecco un deck (una breve presentazione, ndr) sul mio progetto di designer baby», scrive Bishop. Che continua: «La maggior parte delle domande riguarda i requisiti di segretezza/privacy, rischi reputazionali e coinvolgimento finanziario». «Sto viaggiando in Medio Oriente fino al primo», risponde Epstein. «Facciamolo dopo. Non ho problemi a investire, il problema è solo se vengo visto come leader». «Allegato il doc che hai richiesto: è lo “use of funds” spreadsheet per il designer baby e human cloning company», prosegue Bishop il 5 agosto. «Questo ci porta fuori dalla fase self-funded “garage biology” fino alla prima nascita viva di un human designer baby (bambino geneticamente modificato, ndr), e possibilmente human clone (bambino clonato, ndr), entro i prossimi cinque anni. Una volta raggiunta la prima nascita, tutto cambia e il mondo non sarà più lo stesso». In un’altra mail del 30 agosto del 2018, Bishop annota: «Sto procedendo con nuovi testi sui topi nel mio lab in Ucraina (chirurgia, microiniezioni)». Nello stesso messaggio parla anche di «modificazione genetica dello sperma umano».Questa serie di messaggi, che colloca in Ucraina un centro di eugenetica di cui si interessa Epstein, non può che essere legata a un altro filone di rivelazioni, già raccontate dalla Verità, sul progetto suprematista del pedofilo. In quello che appare come il diario personale di una vittima catalogato nei file desecretati - composto da pagine manoscritte, appunti e collage - emergono le ossessioni di Epstein per un «pool genetico superiore» e la sua volontà di creare una «prole perfetta», costringendo minorenni a partorire suoi figli. L’autrice - inequivocabilmente un’adolescente («non posso andare a scuola in questo stato», registra) - descrive sé stessa come mera «incubatrice umana» e racconta la nascita di una bambina fatta sparire dopo 10-15 minuti da Epstein e dalla sua compagna Ghislaine Maxwell. D’altra parte, persone vicine al magnate avevano raccontato al New York Times, già nel 2019, del suo intento di generare una progenie col suo Dna sfruttando lo Zorro Ranch nel New Mexico per ingravidare fino a 20 donne per volta.Una email dell’8 febbraio 2019, esattamente sei anni fa e poche settimane prima della vittoria di Volodymyr Zelensky alle elezioni, segnala inoltre la presenza di Epstein a Kiev, con soggiorno presso l’Hyatt Regency. In quegli stessi anni si susseguivano denunce circa rapimenti e abusi sui minori in Ucraina. Su tutti il report di Disability Rights International del 2015, «Senza via di casa: lo sfruttamento e gli abusi sui bambini negli orfanotrofi dell’Ucraina», documento ricco di testimonianze angoscianti. Non tutto è nero su bianco, ma gli elementi messi in fila sono diversi. Tanto che una domanda si impone: tutti questi riferimenti all’Ucraina, terra con un enorme problema di abusi su bambini, da parte del più grande e noto pedofilo del nostro secolo, possono essere delle mere coincidenze? Qualcuno, quando si invocava la difesa dei valori dell’Occidente in Ucraina, storceva il naso per via del noto turismo legato alla maternità surrogata. Il quadro, però, potrebbe essere addirittura peggiore.