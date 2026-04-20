True Laura Della Pasqua Elezioni Bulgaria, avanti l’euroscettico Radev Rumen Radev, leader della coalizione Bulgaria Progressista, vota durante le elezioni parlamentari a Sofia (Ansa)

Gli exit poll danno nettamente in testa il presidente che si era dimesso a inizio anno, critico verso Zelensky e sostenitore della necessità di trattare con Mosca.L’ex presidente Rumen Radev torna alla guida della Bulgaria. Crollo dei conservatori di Gerb nella coalizione Gerb-Sdf che risultano al secondo posto, terza forza sarebbe il partito liberale Continuiamo il cambiamento (Pp) mentre i socialisti con il partito Bsp, nonostante le previsioni, sarebbero riusciti a superare lo sbarramento al 4%. Si profila un Parlamento composto da 6 partiti. Radev ha dichiarato di auspicare che la sua forza politica e la coalizione Continuiamo il cambiamento-Bulgaria democratica (Pp-Bd), guardino «nella stessa direzione» sulla sostituzione del Consiglio giudiziario supremo. «Siamo pronti a valutare diverse opzioni affinché la Bulgaria abbia un governo regolare e stabile. Faremo tutto il possibile per evitare che si tengano nuove elezioni. Sarebbe disastroso per il Paese, significherebbe passare da una crisi all’altra, e dobbiamo impegnarci seriamente per uscirne» ha detto a caldo, durante i primi exit poll, Radev che lo davano nettamente in testa col 38% dei consensi, con i conservatori di Gerb al 16%. Tra promesse di lotta alla corruzione e posizioni considerate vicine a Mosca, l’ex presidente Radev, leader del partito Bulgaria progressista, è stato il favorito sin dalla prima ora. Una elezione cruciale per l’Europa dopo il cambio di passo dell’Ungheria che ha visto la fine dell’era di Victor Orbán. Con Radev, Mosca ha un nuovo «gancio» in Europa e questo preoccupa non poco Bruxelles. Due volte presidente, capo dell’aeronautica ed esperto pilota (in uno dei video più di successo della sua campagna elettorale si filma mentre decolla con un caccia MiG-29), Rumen Radev ha incentrato la campagna elettorale sulla lotta senza sosta all’onnipresente «Stato mafioso» che mina il Paese più povero dell’Ue. A inizio anno l’ex capo dello Stato ha deciso di chiudere anticipatamente il suo secondo mandato presidenziale, di creare il suo progetto politico Bulgaria progressista e di presentarsi all’elettorato promettendo di mettere fine al lungo periodo di instabilità politica. Il Paese non solo è il più povero dell’Unione europea ma di fatto dal 2021 nessuno riesce a governare tra manifestazioni anticorruzione e governi di minoranza. In cinque anni si sono alternati sette primi ministri, nessuno dei quali è riuscito a termine un mandato completo. Il suo profilo politico è chiaro. Euroscettico, critico sull’ingresso della Bulgaria nell’Eurozona, arrivando a definire l’Europa «culturalmente depersonalizzata», Radev ha spesso adottato toni in linea con il Cremlino sulla guerra in Ucraina e ha lasciato intendere di voler importare petrolio russo. Pochi giorni prima del voto ha dichiarato che «non si deve prestare aiuto militare all’Ucraina» anche se non si definisce filorusso ma filobulgaro, ovvero «realistico». Hanno fatto discutere le sue posizioni sull’invasione russa: pur condannando ufficialmente l’aggressione del Cremlino, Radev ha sostenuto la necessità di una via d’uscita dal conflitto attraverso la riapertura del dialogo con Mosca. Una posizione che, nell’estate 2023, lo ha portato a uno scontro con Zelensky durante una visita ufficiale di quest’ultimo a Sofia. Non sarà facile per Radev riusce a sbloccare l’impasse in cui si trova la Bulgaria, creando un governo stabile. «È poco probabile che si possa formare un governo regolare. Non faremo parte di nessuna coalizione, il governo dipenderà dai negoziati», ha detto nel primo commento post voto, Boyko Borissov, leader del partito conservatore Gerb. In passato Borissov ha governato per circa 10 anni ed è stato l’ultimo primo ministro.