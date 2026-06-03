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Adriano Scianca
2026-06-03

La Cei «riprende» i cappellani militari. Meglio benedire toghe rosse e Ong?

La Cei «riprende» i cappellani militari. Meglio benedire toghe rosse e Ong?
Monsignor Francesco Savino (Imagoeconomica)
Monsignor Savino contro la presenza dei religiosi alla sfilata: «Non siano ornamento delle armi». Ma la storia lo smentisce.

Voleva andare all’evento di Magistratura democratica per spingere il No al referendum sulla giustizia e a difesa dei «valori costituzionali» presuntamente messi in pericolo.

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cei
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L’Europa compra l’energia di Putin e gli assicura anche le petroliere

Gli esperti svelano che, tramite intermediari e doppie polizze, la flotta ombra copre i viaggi con cui continua a trasportare greggio, nonostante l’embargo. Macron e Sánchez acquirenti record del gas liquido di Mosca.

Ipocrisia: «Simulazione di buoni sentimenti, di buone qualità e disposizioni». Così la Treccani ci aiuta a descrivere il comportamento dell’Europa, che con il volto buono inneggia agli eroi ucraini e con la mano santa attinge al portafogli per sostenere la loro resistenza all’invasore russo, ma intanto foraggia la guerra di Vladimir Putin.

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petrolio russo
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Stuprate solo perché bianche e cristiane

Stuprate solo perché bianche e cristiane
Getty Images
Le testimonianze choc sulle gang di pakistani in Uk. Spunta il video di Nowak che dice: «Non respiro più».

Quando, due giorni fa, il parlamentare britannico Rupert Lowe si è presentato di fronte ai suoi colleghi, aveva con sé dei fogli di carta. Su di essi non c’era scritto solamente il discorso che avrebbe dovuto tenere ma anche, e soprattutto, le testimonianze delle vittime delle grooming gang, le bande di pachistani che, a partire dal 2001, hanno violentato giovani ragazze (spesso minorenni bianche) in modo organizzato. Una rete criminale diffusa in almeno 85 aree del Regno Unito che, a lungo, ha agito nell’ombra.

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pakistani regno unito
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Breccia in Europa sul caro energia. Ma si rischiano aiuti solo al green

Breccia in Europa sul caro energia. Ma si rischiano aiuti solo al green
iStock
L’Unione dovrebbe concederci la possibilità di spendere 7 miliardi l’anno per tre anni. Poi si discuterà dei paletti. L’orientamento è: sì a esborsi per le fonti pulite, no ai tagli alle accise. L’Italia chiede di più.

La risposta alla lettera inviata dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Ursula von der Leyen per chiedere margini di flessibilità fiscale per contrastare il rialzo dei prezzi dell’energia non arriverà attraverso le parole del presidente della Commissione europea, ma in maniera più ufficiale, ovvero, come riporta l’Agi, con la presentazione del pacchetto-primavera del Semestre europeo, che verrà presentato oggi.

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Perfino la Commissione lo certifica: la «tassa sui ricchi» è sempre un flop

Perfino la Commissione lo certifica: la «tassa sui ricchi» è sempre un flop
Nicola Fratoianni (Ansa)
Idea Cgil: aliquota all’1,3%. Ma uno studio di Bruxelles dimostra che è controproducente.

Il Pd chiama e la Cgil risponde. Anzi anticipa. La proposta del segretario dem, Elly Schlein, di una patrimoniale, inizialmente europea ma che avrebbe una replica anche a livello nazionale, non è un concetto nuovo alla sinistra. Al momento Giuseppe Conte non si espone in dichiarazioni nette, ma preferisce monitorare l’impatto sugli elettori, vedere che aria tira, annusare le reazioni e esaminare i periodici sondaggi sulle preferenze.

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