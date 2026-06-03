True Matteo Ghisalberti Fallito l’assalto dei macroniani. Resiste il segreto confessionale. Emanuel Macron (Ansa)

Revocato l’articolo dal testo sulla tutela dei minori. I vescovi: assalto alla libertà di culto.In Francia, il sacramento della confessione ha rischiato di essere soppresso da una proposta di legge presentata dai deputati di Ensemble pour la République, il partito fondato dal presidente Emmanuel Macron.Il testo, volto a «proteggere i bambini e contrastare le violenze in ambito scolastico», conteneva infatti una disposizione che avrebbe abolito il segreto della confessione.La proposta nasceva dalle conclusioni della Commissione parlamentare istituita dopo lo scoppio dello scandalo dell’istituto scolastico cattolico Notre-Dame de Bétharram dove, tra il 1950 e il 2010, sarebbero stati commessi abusi fisici, psicologici e sessuali su minori. Dal 2023 a oggi, sono state presentate circa 200 denunce e aperte diverse inchieste. La Commissione parlamentare ha sostenuto nelle sue conclusioni, presentate l’anno scorso, che lo Stato francese fosse stato «inadempiente» nei controlli e ha denunciato una «mancanza d’azione» da parte dell’ex premier François Bayrou che, negli anni Novanta, era ministro dell’Educazione nazionale.L’articolo 9 del progetto di legge prevedeva che «i ministri di culto sono soggetti all’obbligo di denunciare i fatti di violenza sui minori, anche quando ne siano venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni: nessun “segreto della confessione” può essere opposto a tale obbligo». Tuttavia, durante l’esame parlamentare, questo passaggio è stato soppresso e il testo finale è stato approvato all’unanimità poco prima della mezzanotte di lunedì. Ora il testo passerà al Senato.Pur riconoscendo l’urgenza nel fare piena luce sugli abusi e di rafforzare la tutela dei minori, molti osservatori hanno visto in questa disposizione un attacco, neanche tanto velato, a uno dei pilastri della fede cattolica: il perdono. La Conferenza episcopale francese (Cef), in una nota citata da Le Figaro, ha espresso il proprio sostegno alla necessità di «prevenire e combattere le violenze in ambito scolastico» così come il «progetto di legge per la protezione dell’infanzia promosso dal governo». Allo stesso tempo però, i vescovi transalpini hanno criticato alcuni aspetti del testo che, a loro giudizio, mettevano in discussione «diverse libertà fondamentali, come la libertà di coscienza, il segreto professionale, la libertà d’insegnamento o la libertà di culto».Tra i sostenitori della soppressione del segreto della confessione vi è stato anche Louis Sarkozy, figlio dell’ex presidente francese. Intervenendo lunedì ai microfoni di radio Rmc, ha affermato di rispettare «tutte le credenze religiose e, in particolare, il cattolicesimo», ricordando che esso «ha plasmato la Francia per 15 secoli» e che «non si può cancellare la nostra storia a colpi di legge» perché «fa parte di noi, fa parte di me». Tuttavia, il giovane Sarkozy ha poi sostenuto apertamente la necessità di «spezzare un sacramento vecchio di mille anni».Resta indiscutibile e sacrosanta la necessità di perseguire e punire tutti i responsabili di abusi sui minori, dentro e fuori la Chiesa. Tuttavia, secondo i critici della proposta, gli errori commessi da alcuni non possono giustificare l’abolizione di un principio considerato essenziale per la libertà religiosa. Di fronte a questa vicenda, qualcuno, nelle curie e le sagrestie francesi, potrebbe aver fatto un mea culpa ripensando al sostegno accordato, da certi membri del clero e da tanti cattolici nella campagna per le elezioni parlamentari del 2024, al cosiddetto fronte repubblicano anti Rassemblement national (Rn) di Marine Le Pen. E pazienza se questo fronte fosse composto anche da partiti favorevoli all’aborto e all’eutanasia (come alcuni parlamentari Rn) palesemente in contrasto con le posizioni della Chiesa cattolica.