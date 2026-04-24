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Carlo Tarallo
2026-04-24

Decreto Sicurezza, «il caso è chiuso». Oggi le «correzioni»

Decreto Sicurezza, «il caso è chiuso». Oggi le «correzioni»
Ansa
Il Cdm approverà un nuovo testo per mitigare le sottolineature di Colle e avvocati. Le opposizioni urlano. Salvini: «Orgoglioso».

«Il caso è chiuso»: parola del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che ieri, a margine di una cerimonia al Quirinale, ha commentato il tribolato iter del decreto Sicurezza.

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Riserve di gas naturale nel mondo

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L’avvocato della Ue spinge i migranti in Albania

L’avvocato della Ue spinge i migranti in Albania
Il centro migranti di Gjadër in Albania (Ansa)

Per il legale della Corte di giustizia il protocollo Roma-Tirana «è compatibile» con le norme comunitarie. Meloni: due anni persi per sentenze infondate. Parigi e Londra pagano per bloccare la tratta della Manica.

Il triplice fischio deve ancora arrivare, ma intanto il governo ha segnato un gol: l’avvocato generale della Corte Ue sostiene che il protocollo Italia-Albania sui migranti è compatibile con il diritto europeo, purché agli stranieri condotti a Gjadër siano garantite adeguate tutele. È il parere pubblicato ieri: non vincola i giudici che dovranno emettere il verdetto definitivo, però lascia intravedere più di uno spiraglio.

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Edicola Verità | la rassegna stampa del 24 aprile

Edicola Verità | la rassegna stampa del 24 aprile

Ecco #EdicolaVerità, la rassegna stampa podcast del 24 aprile con Carlo Cambi

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Hormuz, l’Iran incassa i primi pedaggi. Trump: «Affonderemo le posamine»

Hormuz, l’Iran incassa i primi pedaggi. Trump: «Affonderemo le posamine»
Navi ormeggiate a un'imbarcazione ancorata vicino alla costa a Bandar Abbas, città portuale affacciata sul Golfo Persico e sullo Stretto di Hormuz (Getty Images)
  • Ignoti i pegni ottenuti da Teheran. Il tycoon rivendica il controllo totale dello Stretto e lancia il potenziamento delle operazioni di rimozione degli ordigni. L’esercito Usa sequestra un’altra petroliera nell’Oceano Indiano.
  • La Casa Bianca non fornisce una scadenza per il cessate il fuoco, mentre i negoziati restano in stallo. A pesare il blocco navale americano e le divisioni interne al regime.
  • Capo della Marina Usa silurato nel bel mezzo di un blocco navale. Dietro la decisione, le paranoie di Hegseth. Su cui crescono i malumori nel Gop.

Lo speciale contiene tre articoli.

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