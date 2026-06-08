Redazione digitale Tajani su Intesa-Mps: «Sistema bancario vivace e più forte dopo la crisi» True play icon

«Particolarmente vivace» e più forte dopo le difficoltà del passato. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato, a margine del Business Forum Italia-Norvegia alla Farnesina, il lancio dell’offerta pubblica di acquisto di Intesa Sanpaolo nei confronti di Monte dei Paschi di Siena.«Sono sempre favorevole al libero mercato, quindi non tocca a me fare il tifo per una banca o per un’altra», ha affermato Tajani.Il vicepremier ha sottolineato come la vitalità del settore bancario debba diventare «uno strumento fondamentale per sostenere l’economia reale», evidenziando il rafforzamento del sistema creditizio italiano dopo le crisi che hanno interessato il comparto negli anni passati.