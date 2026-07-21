Le bodycam arrivano anche sugli operatori di FS Security. Ogni addetto della società del Gruppo Ferrovie dello Stato impegnato nelle attività di sicurezza sarà dotato di una telecamera indossabile con l’obiettivo di aumentare la tutela del personale e dei viaggiatori nelle stazioni ferroviarie e sui principali collegamenti ferroviari.

L’iniziativa sarà presentata domani, mercoledì 22 luglio, alle ore 11 nella Sala Esquilino della stazione di Roma Termini, nel corso di una conferenza stampa dedicata alle nuove misure di sicurezza adottate dal Gruppo FS.

All’evento parteciperanno il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Per il Gruppo Ferrovie dello Stato sono previsti gli interventi del presidente Tommaso Tanzilli, dell’amministratore delegato di FS Security Pietro Foroni e dell’amministratore delegato di FS Technology Erminio Marco Iacomussi.

L’introduzione delle bodycam rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento dei sistemi di sicurezza nelle stazioni e a bordo dei treni, con l’obiettivo dichiarato di garantire una maggiore protezione degli operatori impegnati sul territorio e dei passeggeri che utilizzano quotidianamente il trasporto ferroviario.