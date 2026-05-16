True Nino Sunseri Da Washington a Londra: è allarme debito iStock

Record annuale al 4,6% degli interessi sui bond Usa: salgono i timori per l’inflazione causata dalla guerra, +3,5% per il petrolio. La crisi di Keir Starmer fa invece volare al 5,2% i decennali britannici. I costi degli Stati appaiono sempre meno sostenibili, Borse ko.I mercati non hanno applaudito dopo il vertice di Pechino. Hanno preso nota che la diplomazia si è presentata al grande summit in giacca lucida ma senza una cravatta abbastanza stretta da contenere il disordine del mondo. Il vertice tra Xi Jinping e Donald Trump si è chiuso con il sorriso di circostanza e poca sostanza. Buone intenzioni, pochissime concessioni.Gli Stati Uniti scoprono di avere le scarpe piene di sabbia. I rendimenti dei Treasury hanno riscritto il confine: 4,6% sul titolo decennale. Non è più tecnica, è temperatura. Il segnale che il sistema suda copiosamente. Il petrolio non si limita a salire: si allunga come un’ombra lunga sulla finestra del mondo. Ieri è salito del 3,5% sfiorando ancora 110 dollari. Come se le imposte fossero state abbassate e ogni paura avesse trovato il suo prezzo. Tutte le volte che in Medio Oriente si spara il barile reagisce come un animale che riconosce il pericolo prima ancora di vederlo. E quando il petrolio si muove le Borse si piegano come soldati stanchi. Milano perde l’1,8%, Francoforte il 2%, Parigi l’1,6%. I grafici sembrano onde che non trovano più riva. Solo mare aperto. Ma il vero epicentro del brivido non è nei listini: è nei titoli di Stato, dove il mondo finge di credere alla propria solidità mentre il mercato ne misura le crepe. A Londra i Gilt sono diventati sismografi politici. Ogni punto base è una vibrazione che attraversa Westminster. I rendimenti salgono come una marea lenta ma inesorabile, e la sterlina scivola senza tregua come se avesse perso il suo riflesso. La Gran Bretagna, in questo scenario, non è in crisi: è in sospensione narrativa. La politica interna si è trasformata in una variabile di rischio globale. Andy Burnham come futuro premier non è più solo un nome, ma una possibile biforcazione del destino fiscale del Paese. Il mercato non lo vota e non lo giudica: lo prezza. E per fare questo lavoro lo ingigantisce, lo deforma, lo trasforma in una specie di spettro che si aggira tra i grafici. I Gilt a 30 anni salgono fino a livelli che ricordano epoche in cui il mondo aveva un’altra lingua finanziaria. Il 5,8% non è un rendimento: è una domanda senza risposta. È il mercato che chiede «siete sicuri?» e si risponde da solo «non del tutto». Mentre la City ascolta il proprio battito irregolare, Washington scopre che il cuore del sistema globale batte con maggior fatica. Il respiro è affannoso. La Federal Reserve cambia guardiano proprio mentre intorno si sente l’ululato dei lupi. Vogliono azzannare il Toro che ha dominato le Borse negli ultimi anni. Jerome Powell esce di scena come un direttore d’orchestra che lascia la bacchetta mentre la musica non ha ancora deciso se diventare sinfonia o stonare. Al suo posto arriva Kevin Warsh, che entra non in una stanza, ma in un campo magnetico. La sua Fed non eredita solo numeri: eredita tensioni. Inflazione che non si lascia archiviare, energia che scalcia e la Casa Bianca che cerca la la semplificazione dei tassi mentre i mercati vedono la complessità. Il decennale americano al 4,6% è l’equilibrio su una corda tesa. Il trentennale vicino al 5% è un’eco lunga che dice una cosa sola: il tempo, oggi, costa caro. Warsh entra in questo scenario come chi apre una porta e ne trova ma un’altra identica, e poi un’altra ancora. La politica monetaria non è più una leva: è un corridoio poco illuminato. Si vede poco e male. Ogni decisione produce la sua ombra, e spesso l’ombra è più grande dell’oggetto. Nel frattempo, il petrolio continua a scrivere il suo linguaggio primordiale. Ogni risposta diventa una tassa invisibile sull’economia globale. Le borse, in questo teatro, sono gli spettatori più nervosi: guardano tutto, reagiscono subito, dimenticano in fretta. Ma questa volta la memoria non serve, perché il copione non cambia: debito che cresce, tassi che salgono, rischio che si espande. Tra Washington e Londra si forma così un asse strano, quasi speculare. Due economie avanzate che scoprono di condividere la stessa vertigine: quella di un debito sempre più costoso. Alla fine resta un’immagine: il mondo finanziario come una grande nave illuminata, da luci intermittenti. Non accelera, non si ferma. Ogni oscillazione dei tassi è un’onda che sale più in alto della precedente. Warsh che entra nella Fed come in una stanza dove le finestre danno tutte sullo stesso panorama. Il mercato osserva, giudica e non aspetta.